Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Наскирдовал для себе и теперь критерием правоты везде не к месту размахиваешь своими мильенами.
Ти так і не навчився бачити суть.. 1 Скирдуючи для себе - я ще й утримував таких як ти через податки 2 Я кайфую від подяк людей ( як близької родини ,так і клієнтів ) Ти спливаєш жовчю від того що нічого в житті не добився... Я кайфую від того що наскирдував собі сам, не чекаючи зовнішньоїдопомоги Ти спливаєш жовчь від того що мусиш залежати від чужих рішень на які не маєш впливу... 3 Я кайфую від цього малюночка А чим можеш похизуватись ти-щоб повноцінно кайфанути?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
detroytred написав:Тренируйтесь на бабках з села))) Кстати, обратитесь к будивельнику - он здесь занимается переконанням читачив.
Може замість порад когось почитати - приведеш власний досвід вирішення мікропроблем за які ти відповідав і які вирішив? А то Гроші 25 років отримувати - ти гаразд А за боєздатність не відповідаєш.. При цьому, армія в 300 000 (0,7% населення) споживала 25 років у мирний час 3-4% ВВП , тобто на кожновго військового працювало 5 цивільних.... Питання на засипку Тебе не задовільняла величина фінансування..то ти хотів щоб на кожного військового працювало 10 цивільних? А в мене інша версія Ти настільки економічно невіглас, що не зміг розпорядитись тими коштами які для тебе заробляло 5 цивільних і своєю діяльністю а - просрав все що було в 1 млн армії яка залишилась Україні в спадок від СРСР б - зменшивши кількість в три рази - не зміг адекватно використати зароблене 5-ма цивільними і знизив боєготовність(казки про те що ти не відповідаєш за всіх - це казки..Армія складається з підрозділів.Боєготовність армії - з боєготовності підрозділів Якщо боєготовність впала бо 5 осіб не змогли профінансувати хотелки таких як ти.. Значить слухати цих хотелкіних - це вести Державу у прірву Вони не змогли ефективно витрати надані їм кошти + не змогли навіть вивести свої доходи до нормального рівня.. То що ці рекомендачі сходити в бібліотеку - можуть сказати потрібного а - практикам б простим роботягам..
Якби на люмпена працювало пятеро - він був би щасливим А якщо на мене працює пятеро - то статки з 6-ма нулями...
Тому ще раз Кого варто слухати Теоретика який за 25 років навчився просирати зароблене пятьма цивільними? Чи практика,який і був серед тих пятьох і при цьому зміг прогодувати як теоретика,так і зробити багатим себе.
Много букв, большое здание, но опять построенное на брехне.
Ты опять обобщенное (целые ЗСУ) натягиваешь, как сову, на частное (к конкретному лицу). То есть та же демагогия. Плюс прямая брехня - нет у данного лица в обязанностях даже близко ответственности (такой-то, посада, отвечает за ...) стан ЗСУ.
Я ж питав: от потока примитивной брехни не краснеешь? Ток давление повышается))
Варто слухати по данному вопросу Муженко и Забродского, подписавшихся под -- звинувачення Замане (посадовцю, який реально по обязанностям видповидав за стан ЗСУ) выгодны рашенским фсб и сбежавшим в рашку высокопосадовцям.
detroytred написав:Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность
Удобно манипулировать цитатами. Не заметить "Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией."
Ага. О том и речь. Поэтому это тыкаю. (Они знают кому)))
Вы это расскажите тем, кто не замечает их у меня, а также других форумчан. И рефлексирует на гораздо мягкие формулировки, чем у самого Порошенко.
О том и речь, что, указав на главное -- рашка агрессор, война с рашкой и т.п., можно рассматривать роль Майдана, значительное участие местных сепаров в войне, и т.д. Порошенко вон и вовсе позволяет себе оперировать - гражданская война, внутренний конфликт.
И представляете не вижу никак никаких рефлексий от Шмита, песикотов и пр. о промосковских темниках и т.п. Специально который раз даю, а они никак не рефлексируют))) Рефлексируют на имя Порошенко полным отмалчиванием.
На реально, мягко говоря, неуместные определения - гражданская война, внутренний конфликт.
Кстати, я там давал цитату о Майдане, выборе такой реализации пути в ЕС, как о причине войны. Тут уж без подвохов. Прямое и однозначное визначення Порошенком) А у рефлексирущих -- не, московськи темныки, причина -- напад рашки. Вот и тычу в темники .. от Порошенко))
З.ы. я уж стесняюсь спросить у сторонников Порошенко -- так что? И война с рашкой, и гражданская война -- одновременно, обе есть, идут? Ведь на наличие обеих явно указал.
Или одна сначала, потом перешла в другую? Но всё таки гражданская была. Фиг его (ПАПа) знает. Ведь однозначно указал на гражданскую войну, внутренний конфликт (*у нас*), как кисельтв.
Будивельник Тебе очередной Шнобель. За думки)) насчёт 5 осиб, працюючих на 1 ЗСУ. И связь этого со станом ЗСУ.
Пойми, что в папуасии хоть 100 будет працюючих на 1 всл. От этого уровень боездатности не особо зависит. Ты, как обычно, упростил картинку до одного удобного выбранного тобой элемента и слепил думку, як коника...
Работать тебе эффективней нужно было. Чтобы соотношение и процент к ВВП были хоть выше, хоть ниже, но абсолютные цифры финансирования-обеспечения намного больше. Достаточные для должного уровня поддержания боеспособности ЗСУ.
Зы. * боєготовність(казки про те що ти не відповідаєш за всіх - це казки..Армія складається з підрозділів.Боєготовність армії - з боєготовності підрозділів* (с)
Ну а это и вовсе поток сознания. Разные части имеют разный уровень боеспособности. И даже в любой части каждый отвечает конкретно за свой участок работы. Только начальник за общую, за всё. И даже при этом уровень боеспособности не определяется только личным составом . Не занимайся демагогией. Обвинения должны иметь хоть какое-то обоснование. Лучше расскажи, как сходишь в бригаду и объяснишь военнослужащим, что работать нужно на себя и не зависеть от чужих ришень - гойда ко мне в продавцы!)), в бизнес, научу, посмотрите на мой приклад, держава-то всё равно вас кинет... уже кидает (скок атошников судились в воюющей! стране за отпускные. Как не пересчитывается пенсия уволившимся атошникам. Уже сейчас проскакивает классическое - я тебя туда не посылал. Как жильё будуеться, урезаются соцнормы. И т.д. Это сейчас , когда земля ещё не осела на могилах, пенсфонд и пр. работает, а что будет потом...). Гойда, хлопці)) Ваш годувальник прийшов, научит не залежати, правильно жити.
Заодно стан боєздатності оценишь по своим критериям потолочным, як фахівець, расскажешь о казках и ответственности каждого за усё и прочую глупую отсебятину.
detroytred написав:Будивельник Тебе очередной Шнобель. За думки)) насчёт 5 осиб, працюючих на 1 ЗСУ. И связь этого со станом ЗСУ.
Пойми, что в папуасии хоть 100 будет працюючих на 1 всл. От этого уровень боездатности не особо зависит. Ты, как обычно, упростил картинку до одного удобного выбранного тобой элемента и слепил думку, як коника...
Работать тебе эффективней нужно было.
1 Порівняти людей які тебе забезпечували з папуасами - може тільки кінчена сволота 2 Про працювати ефективніше Ти це собі? 3 Від ефективності праці-залежить кінцевий результат В мене він є А в тебе? Протер штанці,обізвав мене лохом який тебе 25 років годував, ще пятьох своїх годівників назвав папуасами... Ти знаєш , що собака яка гавкає на того хто її годує - має високі шанси подохнути з голоду... Тому ти як військовий для України - подохв очах українців. бо не віддячив за 25 років твого годування жодним пострілом в сторону ворога під час активних дій , і нічого потрібного (крім банальщини з спробую заховати свої нікчемність за письменниками минулих часів ) ти для України і українців так і не зміг зробит Признай це і самозабанся...
ПС Ти себе з тими хто воює - не порівнюй Воюють ті , хто тебе годував коли війни не було А як тільки запахло смаженим - ти в тил на пенсію..а твої годувальники на фронт - твою роботу виконують..за свої гроші, а не твої... а їх бізнеси(перехоплені їх родиною) тобі й далі пенсію виплачують,хо по справедливості повинні були тобі квартирку спалити і в пенсії відмовити.
Будивельник Очередной Шнобель за полное непонимание. С папуасами я не сравнивал, а приводил в качестве примера крайности - чтобы до тебя дошла шнобельность твоей думки о связи 5 к 1 с уровнем боеспособности.
Ты опять глупую волынку о годувальнике затянул. Так иди и пой в бригаду рядышком.
Опять ты говоришь от имени украинцев и Украины. Лечись... Не бреши о подох для Украины. Украина платит мне, состою в Украине на воинском учёте в запасе, когда буду нужен призовёт, и т.д. Зачем, как обычно, брехать-то?! Попробуй без брехни.
С какого потолка ты взял обязанность віддячити? Сам придумал-сбрехав.
С какого потолка ты оцениваешь, что я сделал не сделал потрібного для украинцев и Украины? Мой вклад оценивают другие. Специалисты. У тебя же только голословная и глупая оценка не захотевшего служить в ЗСУ куска, который не может спати спокійно из-за меня. И не более. Поверь, специалисты гораздо фаховее и умнее тебя в данном вопросе оценки.
Итого опять просто поток лжи... Сходи со своими песнями в бригаду.
Зы. Так я себя с УБД-ками и не равняю. У них отдельная оплата за боевые действия. Отдельная. У меня выплаты за выслугу лет. И всё.
И в который раз укажу, что не бреши. Я на пенсии за более, чем 5 лет, до 2014. Никуда не убегал. В отличие от тебя в 1991. От ЗСУ на гражданку сразу после вывода с ГСВГ. Зачем брешешь-то?
Востаннє редагувалось detroytred в Чет 07 січ, 2021 22:23, всього редагувалось 1 раз.