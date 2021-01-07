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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6957695869596960

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:20

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Сходи со своими песнями в бригаду.
Я кайфую від того що
1 Тебе в армії немає , а на пенсію довго не протягнеш
2 В армії зразка після 2014 - різних гімнюків зразка 1990-2014 - вже давно меншість
3 Мені не треба співати, я оплачую їх хороший настрій
4 Поясни
Що в 1990-2014 , що після 2014 - пять українців в цивільному платили одному військовому
Чому боєздатність ЗСУ в 1990-2014 - гірша від боєздатності ЗСУ після 2014?
Ті хто годував - залишились ті самі..
А кого не стало?
Не стало таких як ти..от і виходить
Ти нічого корисного крім протирання штанів не робив..
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:28

  Вкладчик1234 написав:Угадайте, где "террористы и мятежники", а где "мирные протестующие":

Зображення

Слева - полицейский участок в Миннеаполисе, по время BLM

Зря вы тут разоряетесь пытаясь доказать очевидные вещи т. к. остались тут в основном порохоботы которые вместе с их лидером будут и дальше молится на Байдена. Да и основной украинский политикум быстро переориентировался на хоть фальшиво го, но победителя
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:30

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Зря вы тут разоряетесь пытаясь доказать очевидные вещи т. к. остались тут в основном порохоботы которые вместе с их лидером будут и дальше молится на Байдена. Да и основной украинский политикум быстро переориентировался на хоть фальшиво го, но победителя
Ти як?
Разом з Вальштейном меймурки вже доїдаєте?
Трампа погнали , Байден Президент....
А всього два дні тому ти був твердо переконаний в зворотньому...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 22:35

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Сходи со своими песнями в бригаду.
Я кайфую від того що
1 Тебе в армії немає , а на пенсію довго не протягнеш
2 В армії зразка після 2014 - різних гімнюків зразка 1990-2014 - вже давно меншість
3 Мені не треба співати, я оплачую їх хороший настрій
4 Поясни
Що в 1990-2014 , що після 2014 - пять українців в цивільному платили одному військовому
Чому боєздатність ЗСУ в 1990-2014 - гірша від боєздатності ЗСУ після 2014?
Ті хто годував - залишились ті самі..
А кого не стало?
Не стало таких як ти..от і виходить
Ти нічого корисного крім протирання штанів не робив..

1. Так тогда какие претензии-то, что я не в армии сейчас?!
Всё для твоего кайфа.
Но сходить в бригаду я тебе указал не для твоего кайфа, а чтобы кайфовали мильенерами будущие эти военпенсы.
Не зависели и т.п., а бросили, пока не поздно, и гойда к тебе за прилавок. Учи их.

2. Ага))
Жинок тьма, которые приехав в АТО за убд - мальчики налево служить, девочки направо. В наряд и за руль мальчики.
Пиджаков, селюков...
Аватары...
Соотношение? Сложно сказать. Это у тебя с потолка легко.
Сравнить боеспособность ЗСУ в 90-е и сейчас -- тоже не просто. Свои нюансы. Но не с тобой же, глупым куском, этот вопрос обсуждать.

3. Чудак!
От твоих оплат настрий чудовый -- посмотри на проблему почему столько увольняется.
Почему судятся, как получают жильё и т.д.
С чудовым настрием от тебя))

4. Очередной Шнобель.
5 к 1...
Ключевое -- что ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличилось финансирование и обеспечение.
По сравнению с до 2014.
Количество направляемых денег важно, а не число годувальникив.
Критерий персональной оценки через общее у тебя шнобелевский.

З.ы. на пенсию не протянешь.
Но я предлагал сколько раз тебе, мильенеру, по 5 тыс. куе и встречаемся. Например, в областном СБУ. Проверяем. Если ты не брехал (список), то я тебе 5 куе. за ложное обвинение тебя в этой брехне.
Брехал - ты мне. Отвечаешь за свою брехню в личный адрес. Научить тебя не брехать можно только деньгами.

Но бохатый мильенер очкует, спрыгивает, торгуется на 200 грн.
Богатый))
Меня наглядная и реальная демонстрация вот такой твоей цены радует. Честно.
detroytred
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