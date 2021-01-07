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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6957695869596960 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Чет 07 січ, 2021 22:20 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Сходи со своими песнями в бригаду. Сходи со своими песнями в бригаду. Я кайфую від того що

1 Тебе в армії немає , а на пенсію довго не протягнеш

2 В армії зразка після 2014 - різних гімнюків зразка 1990-2014 - вже давно меншість

3 Мені не треба співати, я оплачую їх хороший настрій

4 Поясни

Що в 1990-2014 , що після 2014 - пять українців в цивільному платили одному військовому

Чому боєздатність ЗСУ в 1990-2014 - гірша від боєздатності ЗСУ після 2014?

Ті хто годував - залишились ті самі..

А кого не стало?

Не стало таких як ти..от і виходить

Ти нічого корисного крім протирання штанів не робив.. Я кайфую від того що1 Тебе в армії немає , а на пенсію довго не протягнеш2 В армії зразка після 2014 - різних гімнюків зразка 1990-2014 - вже давно меншість3 Мені не треба співати, я оплачую їх хороший настрій4 ПоясниЩо в 1990-2014 , що після 2014 - пять українців в цивільному платили одному військовомуЧому боєздатність ЗСУ в 1990-2014 - гірша від боєздатності ЗСУ після 2014?Ті хто годував - залишились ті самі..А кого не стало?Не стало таких як ти..от і виходитьТи нічого корисного крім протирання штанів не робив.. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23729 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 22:28 Вкладчик1234 написав: Угадайте, где "террористы и мятежники", а где "мирные протестующие":







Слева - полицейский участок в Миннеаполисе, по время BLM Угадайте, где "террористы и мятежники", а где "мирные протестующие":Слева - полицейский участок в Миннеаполисе, по время BLM

Зря вы тут разоряетесь пытаясь доказать очевидные вещи т. к. остались тут в основном порохоботы которые вместе с их лидером будут и дальше молится на Байдена. Да и основной украинский политикум быстро переориентировался на хоть фальшиво го, но победителя Зря вы тут разоряетесь пытаясь доказать очевидные вещи т. к. остались тут в основном порохоботы которые вместе с их лидером будут и дальше молится на Байдена. Да и основной украинский политикум быстро переориентировался на хоть фальшиво го, но победителя Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4407 З нами з: 29.05.18 Подякував: 104 раз. Подякували: 750 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 22:30 Re: Політичні дискусії shapo написав: Зря вы тут разоряетесь пытаясь доказать очевидные вещи т. к. остались тут в основном порохоботы которые вместе с их лидером будут и дальше молится на Байдена. Да и основной украинский политикум быстро переориентировался на хоть фальшиво го, но победителя Зря вы тут разоряетесь пытаясь доказать очевидные вещи т. к. остались тут в основном порохоботы которые вместе с их лидером будут и дальше молится на Байдена. Да и основной украинский политикум быстро переориентировался на хоть фальшиво го, но победителя Ти як?

Разом з Вальштейном меймурки вже доїдаєте?

Трампа погнали , Байден Президент....

А всього два дні тому ти був твердо переконаний в зворотньому... Ти як?Разом з Вальштейном меймурки вже доїдаєте?Трампа погнали , Байден Президент....А всього два дні тому ти був твердо переконаний в зворотньому... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23729 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 січ, 2021 22:35 budivelnik написав: detroytred написав: Сходи со своими песнями в бригаду. Сходи со своими песнями в бригаду. Я кайфую від того що

1 Тебе в армії немає , а на пенсію довго не протягнеш

2 В армії зразка після 2014 - різних гімнюків зразка 1990-2014 - вже давно меншість

3 Мені не треба співати, я оплачую їх хороший настрій

4 Поясни

Що в 1990-2014 , що після 2014 - пять українців в цивільному платили одному військовому

Чому боєздатність ЗСУ в 1990-2014 - гірша від боєздатності ЗСУ після 2014?

Ті хто годував - залишились ті самі..

А кого не стало?

Не стало таких як ти..от і виходить

Ти нічого корисного крім протирання штанів не робив.. Я кайфую від того що1 Тебе в армії немає , а на пенсію довго не протягнеш2 В армії зразка після 2014 - різних гімнюків зразка 1990-2014 - вже давно меншість3 Мені не треба співати, я оплачую їх хороший настрій4 ПоясниЩо в 1990-2014 , що після 2014 - пять українців в цивільному платили одному військовомуЧому боєздатність ЗСУ в 1990-2014 - гірша від боєздатності ЗСУ після 2014?Ті хто годував - залишились ті самі..А кого не стало?Не стало таких як ти..от і виходитьТи нічого корисного крім протирання штанів не робив..

1. Так тогда какие претензии-то, что я не в армии сейчас?!

Всё для твоего кайфа.

Но сходить в бригаду я тебе указал не для твоего кайфа, а чтобы кайфовали мильенерами будущие эти военпенсы.

Не зависели и т.п., а бросили, пока не поздно, и гойда к тебе за прилавок. Учи их.



2. Ага))

Жинок тьма, которые приехав в АТО за убд - мальчики налево служить, девочки направо. В наряд и за руль мальчики.

Пиджаков, селюков...

Аватары...

Соотношение? Сложно сказать. Это у тебя с потолка легко.

Сравнить боеспособность ЗСУ в 90-е и сейчас -- тоже не просто. Свои нюансы. Но не с тобой же, глупым куском, этот вопрос обсуждать.



3. Чудак!

От твоих оплат настрий чудовый -- посмотри на проблему почему столько увольняется.

Почему судятся, как получают жильё и т.д.

С чудовым настрием от тебя))



4. Очередной Шнобель.

5 к 1...

Ключевое -- что ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличилось финансирование и обеспечение.

По сравнению с до 2014.

Количество направляемых денег важно, а не число годувальникив.

Критерий персональной оценки через общее у тебя шнобелевский.



З.ы. на пенсию не протянешь.

Но я предлагал сколько раз тебе, мильенеру, по 5 тыс. куе и встречаемся. Например, в областном СБУ. Проверяем. Если ты не брехал (список), то я тебе 5 куе. за ложное обвинение тебя в этой брехне.

Брехал - ты мне. Отвечаешь за свою брехню в личный адрес. Научить тебя не брехать можно только деньгами.



Но бохатый мильенер очкует, спрыгивает, торгуется на 200 грн.

Богатый))

Меня наглядная и реальная демонстрация вот такой твоей цены радует. Честно. 1. Так тогда какие претензии-то, что я не в армии сейчас?!Всё для твоего кайфа.Но сходить в бригаду я тебе указал не для твоего кайфа, а чтобы кайфовали мильенерами будущие эти военпенсы.Не зависели и т.п., а бросили, пока не поздно, и гойда к тебе за прилавок. Учи их.2. Ага))Жинок тьма, которые приехав в АТО за убд - мальчики налево служить, девочки направо. В наряд и за руль мальчики.Пиджаков, селюков...Аватары...Соотношение? Сложно сказать. Это у тебя с потолка легко.Сравнить боеспособность ЗСУ в 90-е и сейчас -- тоже не просто. Свои нюансы. Но не с тобой же, глупым куском, этот вопрос обсуждать.3. Чудак!От твоих оплат настрий чудовый -- посмотри на проблему почему столько увольняется.Почему судятся, как получают жильё и т.д.С чудовым настрием от тебя))4. Очередной Шнобель.5 к 1...Ключевое -- что ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличилось финансирование и обеспечение.По сравнению с до 2014.Количество направляемых денег важно, а не число годувальникив.Критерий персональной оценки через общее у тебя шнобелевский.З.ы. на пенсию не протянешь.Но я предлагал сколько раз тебе, мильенеру, по 5 тыс. куе и встречаемся. Например, в областном СБУ. Проверяем. Если ты не брехал (список), то я тебе 5 куе. за ложное обвинение тебя в этой брехне.Брехал - ты мне. Отвечаешь за свою брехню в личный адрес. Научить тебя не брехать можно только деньгами.Но бохатый мильенер очкует, спрыгивает, торгуется на 200 грн.Богатый))Меня наглядная и реальная демонстрация вот такой твоей цены радует. Честно. detroytred

Повідомлень: 23570 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6957695869596960 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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