budivelnik написав: detroytred написав:
Сходи со своими песнями в бригаду.
Я кайфую від того що
1 Тебе в армії немає , а на пенсію довго не протягнеш
2 В армії зразка після 2014 - різних гімнюків зразка 1990-2014 - вже давно меншість
3 Мені не треба співати, я оплачую їх хороший настрій
4 Поясни
Що в 1990-2014 , що після 2014 - пять українців в цивільному платили одному військовому
Чому боєздатність ЗСУ в 1990-2014 - гірша від боєздатності ЗСУ після 2014?
Ті хто годував - залишились ті самі..
А кого не стало?
Не стало таких як ти..от і виходить
Ти нічого корисного крім протирання штанів не робив..
1. Так тогда какие претензии-то, что я не в армии сейчас?!
Всё для твоего кайфа.
Но сходить в бригаду я тебе указал не для твоего кайфа, а чтобы кайфовали мильенерами будущие эти военпенсы.
Не зависели и т.п., а бросили, пока не поздно, и гойда к тебе за прилавок. Учи их.
2. Ага))
Жинок тьма, которые приехав в АТО за убд - мальчики налево служить, девочки направо. В наряд и за руль мальчики.
Пиджаков, селюков...
Аватары...
Соотношение? Сложно сказать. Это у тебя с потолка легко.
Сравнить боеспособность ЗСУ в 90-е и сейчас -- тоже не просто. Свои нюансы. Но не с тобой же, глупым куском, этот вопрос обсуждать.
3. Чудак!
От твоих оплат настрий чудовый -- посмотри на проблему почему столько увольняется.
Почему судятся, как получают жильё и т.д.
С чудовым настрием от тебя))
4. Очередной Шнобель.
5 к 1...
Ключевое -- что ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличилось финансирование и обеспечение.
По сравнению с до 2014.
Количество направляемых денег важно, а не число годувальникив.
Критерий персональной оценки через общее у тебя шнобелевский.
З.ы. на пенсию не протянешь.
Но я предлагал сколько раз тебе, мильенеру, по 5 тыс. куе и встречаемся. Например, в областном СБУ. Проверяем. Если ты не брехал (список), то я тебе 5 куе. за ложное обвинение тебя в этой брехне.
Брехал - ты мне. Отвечаешь за свою брехню в личный адрес. Научить тебя не брехать можно только деньгами.
Но бохатый мильенер очкует, спрыгивает, торгуется на 200 грн.
Богатый))
Меня наглядная и реальная демонстрация вот такой твоей цены радует. Честно.