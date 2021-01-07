Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Сходи со своими песнями в бригаду.
Я кайфую від того що 1 Тебе в армії немає , а на пенсію довго не протягнеш 2 В армії зразка після 2014 - різних гімнюків зразка 1990-2014 - вже давно меншість 3 Мені не треба співати, я оплачую їх хороший настрій 4 Поясни Що в 1990-2014 , що після 2014 - пять українців в цивільному платили одному військовому Чому боєздатність ЗСУ в 1990-2014 - гірша від боєздатності ЗСУ після 2014? Ті хто годував - залишились ті самі.. А кого не стало? Не стало таких як ти..от і виходить Ти нічого корисного крім протирання штанів не робив..
Вкладчик1234 написав:Угадайте, где "террористы и мятежники", а где "мирные протестующие":
Слева - полицейский участок в Миннеаполисе, по время BLM
Зря вы тут разоряетесь пытаясь доказать очевидные вещи т. к. остались тут в основном порохоботы которые вместе с их лидером будут и дальше молится на Байдена. Да и основной украинский политикум быстро переориентировался на хоть фальшиво го, но победителя
shapo написав:Зря вы тут разоряетесь пытаясь доказать очевидные вещи т. к. остались тут в основном порохоботы которые вместе с их лидером будут и дальше молится на Байдена. Да и основной украинский политикум быстро переориентировался на хоть фальшиво го, но победителя
Ти як? Разом з Вальштейном меймурки вже доїдаєте? Трампа погнали , Байден Президент.... А всього два дні тому ти був твердо переконаний в зворотньому...
detroytred написав:Сходи со своими песнями в бригаду.
Я кайфую від того що 1 Тебе в армії немає , а на пенсію довго не протягнеш 2 В армії зразка після 2014 - різних гімнюків зразка 1990-2014 - вже давно меншість 3 Мені не треба співати, я оплачую їх хороший настрій 4 Поясни Що в 1990-2014 , що після 2014 - пять українців в цивільному платили одному військовому Чому боєздатність ЗСУ в 1990-2014 - гірша від боєздатності ЗСУ після 2014? Ті хто годував - залишились ті самі.. А кого не стало? Не стало таких як ти..от і виходить Ти нічого корисного крім протирання штанів не робив..
1. Так тогда какие претензии-то, что я не в армии сейчас?! Всё для твоего кайфа. Но сходить в бригаду я тебе указал не для твоего кайфа, а чтобы кайфовали мильенерами будущие эти военпенсы. Не зависели и т.п., а бросили, пока не поздно, и гойда к тебе за прилавок. Учи их.
2. Ага)) Жинок тьма, которые приехав в АТО за убд - мальчики налево служить, девочки направо. В наряд и за руль мальчики. Пиджаков, селюков... Аватары... Соотношение? Сложно сказать. Это у тебя с потолка легко. Сравнить боеспособность ЗСУ в 90-е и сейчас -- тоже не просто. Свои нюансы. Но не с тобой же, глупым куском, этот вопрос обсуждать.
3. Чудак! От твоих оплат настрий чудовый -- посмотри на проблему почему столько увольняется. Почему судятся, как получают жильё и т.д. С чудовым настрием от тебя))
4. Очередной Шнобель. 5 к 1... Ключевое -- что ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличилось финансирование и обеспечение. По сравнению с до 2014. Количество направляемых денег важно, а не число годувальникив. Критерий персональной оценки через общее у тебя шнобелевский.
З.ы. на пенсию не протянешь. Но я предлагал сколько раз тебе, мильенеру, по 5 тыс. куе и встречаемся. Например, в областном СБУ. Проверяем. Если ты не брехал (список), то я тебе 5 куе. за ложное обвинение тебя в этой брехне. Брехал - ты мне. Отвечаешь за свою брехню в личный адрес. Научить тебя не брехать можно только деньгами.
Но бохатый мильенер очкует, спрыгивает, торгуется на 200 грн. Богатый)) Меня наглядная и реальная демонстрация вот такой твоей цены радует. Честно. Ещё и с реальными полными данными. Над тобой твои работники и соседи ржут наверно, если знают.
budivelnik написав:Трампа погнали , Байден Президент.... А всього два дні тому ти був твердо переконаний в зворотньому...
Дешёвый лжец, где я такое говорил?
budivelnik написав:
shapo написав:Додано: Вів 05 січ, 2021 21:26 70 млн реальных американцев проголосовавших за Трампа не будут просто так сидеть зная про эти фальсификации, так что победа Байдена может вполне оказаться пирровой
Меймурку завтра зїсиш? Чи зуб даш? А може самозабанишся, дивлячись як вЯлІкОгО ТрАмпА копняком під зад попросять з овального кабінету?
Дурню Я не торгуюсь.. Торгуватись це пробувати змінити ціну Можеш привести мені приклад де я б тобі за твою інформацію щось пропонував? А раз не пропонував,значить те що ти вважаєш цікавим- мене не цікавить навіть якщо ти мені за це доплатиш.
budivelnik написав:Трампа погнали , Байден Президент.... А всього два дні тому ти був твердо переконаний в зворотньому...
Дешёвый лжец, где я такое говорил?
budivelnik написав:
shapo написав:Додано: Вів 05 січ, 2021 21:26 70 млн реальных американцев проголосовавших за Трампа не будут просто так сидеть зная про эти фальсификации, так что победа Байдена может вполне оказаться пирровой
Меймурку завтра зїсиш? Чи зуб даш? А може самозабанишся, дивлячись як вЯлІкОгО ТрАмпА копняком під зад попросять з овального кабінету?
Наприклад тут
Вполне может оказаться. И Твердо переконаний.
Бугага)))) Ты вообще ...
Но уже прогресс, что не проигнорил обвинение, как обычно, начав генерить дальше новую брехню.
detroytred написав:Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность
Удобно манипулировать цитатами. Не заметить "Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией."
Это все таки не война с Россией в чистом виде. В Крыму могла быть настоящая война, там все было ясно и четко, вооружение, снаряжение, неосторожные признания "зеленых человечиков". Но главнокомандующий ВСУ стал государственным изменником и не запустил мобилизацию в стране и разворачивание боевых порядков всех частей ВСУ.
А на востоке формально это гражданская война, развязанная на территории Украины российскими силами спецопераций, которым удалось за счет грамотных действий и системному управлению из России привлечь в свои ряды местных добровольцев. Число добровольцев мне неизвестно до сих пор, но в качестве военных они, конечно, служат лишь для второстепенных целей в лучшем случае. Многие местные жители уехали оттуда. Они ведь шахтеры, а не профессиональные военные, которые способны сражаться с регулярными частями ВСУ.
Странно, но на востоке Украины много могил с жителями российских городов появилось, судя по надписям на них. Это наводит меня на мысль, что представители российской армии там явно не первого эшелона и тем более не элита. Вывозить мертвых их обратно в Россию не целесообразно значит. В Донецкой области зафиксированы случаи, когда вооруженные ингушеты выгоняют местных из их квартир, объявляя их бандеровцами. Как они при этом становятся сами собственниками отжатых квартир не известно. Может на время командировки из России захотели комфортно расположиться просто.
Пишу только правду, так как немного пьян на Праздник сегодня.