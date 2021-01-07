Додано: Чет 07 січ, 2021 22:35

budivelnik написав: detroytred написав: Сходи со своими песнями в бригаду. Сходи со своими песнями в бригаду. Я кайфую від того що

1 Тебе в армії немає , а на пенсію довго не протягнеш

2 В армії зразка після 2014 - різних гімнюків зразка 1990-2014 - вже давно меншість

3 Мені не треба співати, я оплачую їх хороший настрій

4 Поясни

Що в 1990-2014 , що після 2014 - пять українців в цивільному платили одному військовому

Чому боєздатність ЗСУ в 1990-2014 - гірша від боєздатності ЗСУ після 2014?

Ті хто годував - залишились ті самі..

А кого не стало?

Не стало таких як ти..от і виходить

Ти нічого корисного крім протирання штанів не робив.. Я кайфую від того що1 Тебе в армії немає , а на пенсію довго не протягнеш2 В армії зразка після 2014 - різних гімнюків зразка 1990-2014 - вже давно меншість3 Мені не треба співати, я оплачую їх хороший настрій4 ПоясниЩо в 1990-2014 , що після 2014 - пять українців в цивільному платили одному військовомуЧому боєздатність ЗСУ в 1990-2014 - гірша від боєздатності ЗСУ після 2014?Ті хто годував - залишились ті самі..А кого не стало?Не стало таких як ти..от і виходитьТи нічого корисного крім протирання штанів не робив..

1. Так тогда какие претензии-то, что я не в армии сейчас?!Всё для твоего кайфа.Но сходить в бригаду я тебе указал не для твоего кайфа, а чтобы кайфовали мильенерами будущие эти военпенсы.Не зависели и т.п., а бросили, пока не поздно, и гойда к тебе за прилавок. Учи их.2. Ага))Жинок тьма, которые приехав в АТО за убд - мальчики налево служить, девочки направо. В наряд и за руль мальчики.Пиджаков, селюков...Аватары...Соотношение? Сложно сказать. Это у тебя с потолка легко.Сравнить боеспособность ЗСУ в 90-е и сейчас -- тоже не просто. Свои нюансы. Но не с тобой же, глупым куском, этот вопрос обсуждать.3. Чудак!От твоих оплат настрий чудовый -- посмотри на проблему почему столько увольняется.Почему судятся, как получают жильё и т.д.С чудовым настрием от тебя))4. Очередной Шнобель.5 к 1...Ключевое -- что ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличилось финансирование и обеспечение.По сравнению с до 2014.Количество направляемых денег важно, а не число годувальникив.Критерий персональной оценки через общее у тебя шнобелевский.З.ы. на пенсию не протянешь.Но я предлагал сколько раз тебе, мильенеру, по 5 тыс. куе и встречаемся. Например, в областном СБУ. Проверяем. Если ты не брехал (список), то я тебе 5 куе. за ложное обвинение тебя в этой брехне.Брехал - ты мне. Отвечаешь за свою брехню в личный адрес. Научить тебя не брехать можно только деньгами.Но бохатый мильенер очкует, спрыгивает, торгуется на 200 грн.Богатый))Меня наглядная и реальная демонстрация вот такой твоей цены радует. Честно.Ещё и с реальными полными данными.Над тобой твои работники и соседи ржут наверно, если знают.