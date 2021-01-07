RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6958695969606961

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:54

  budivelnik написав:
  detroytred написав:торгуется на 200 грн.
Дурню
Я не торгуюсь..
Торгуватись це пробувати змінити ціну
Можеш привести мені приклад де я б тобі за твою інформацію щось пропонував?
А раз не пропонував,значить те що ти вважаєш цікавим- мене не цікавить навіть якщо ти мені за це доплатиш.

От чудило, 5 куе не за информацию!!!
А за то, чтобы ты ответил за свою брехню обо мне или я за то, что ложно обвиняю тебя во лжи.
Не об информации речь.
Ты демагогически просто подменяешь предмет.
И я тебе на это уже указывал. На эту примитивную подмену.

Что за цирк-то?
Это называется слив, включение дурня.
Да ещё таким примитивным демагогические трюком.

За ложь-клевету в личный адрес ответить...
Конкретную. По списку.
От замполита и до платы за посты.
Не за инфо.

Да ржут уже соседи-то наверное. От такого слива мильенера.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23574
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 січ, 2021 23:55

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:От чудило, 5 куе не за информацию!!!
А за то, чтобы ты ответил за свою брехню обо мне или я за то, что ложно обвиняю тебя во лжи.
Якщо ти здурі вважаєш що я щось порушив-подай на мене в суд...
Тільки я буду сміятись з того судді який прийме позов від ніка бородатої бабусі яка заявляє що є військовим пенсіонером...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23732
З нами з: 15.01.09
Подякував: 193 раз.
Подякували: 2479 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:01

  budivelnik написав:
  detroytred написав:От чудило, 5 куе не за информацию!!!
А за то, чтобы ты ответил за свою брехню обо мне или я за то, что ложно обвиняю тебя во лжи.
Якщо ти здурі вважаєш що я щось порушив-подай на мене в суд...
Тільки я буду сміятись з того судді який прийме позов від ніка бородатої бабусі яка заявляє що є військовим пенсіонером...

Опять сливаешься.
Приеду к тебе не ником, а сам с документами.
И проверяться будем в областном СБУ.
РЕАЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ.

Речь не о нарушении тобой, а о твоей принципиальной готовности реального чела ответить за свою ложь.
Деньгами. Ток это торгаша может научить.

И ты сливаешься.
Мне показательной демонстрации твоего слива и цены 200 грн. от тебя -- вполне достаточно.

Тебя в цирке мильенера-очкиста-сливщика можно показывать.
Соседи и твои робитники небось ржут....
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 січ, 2021 00:02, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
Аватар користувача
 
Повідомлень: 23574
З нами з: 23.02.09
Подякував: 1962 раз.
Подякували: 3199 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:01

  budivelnik написав:
  shapo написав:
  budivelnik написав:Трампа погнали , Байден Президент....
А всього два дні тому ти був твердо переконаний в зворотньому...

Дешёвый лжец, где я такое говорил?

  budivelnik написав:
  shapo написав:Додано: Вів 05 січ, 2021 21:26
70 млн реальных американцев проголосовавших за Трампа не будут просто так сидеть зная про эти фальсификации, так что победа Байдена может вполне оказаться пирровой
Меймурку завтра зїсиш? Чи зуб даш?
А може самозабанишся, дивлячись як вЯлІкОгО ТрАмпА копняком під зад попросять з овального кабінету?
Наприклад тут


И где тут написано что Трамп победит?
Вырвал из контекста часть фразы которая говорит что минимум половина американцев не смирится с фальсификации выборов и выдаешь это за свою ложь.
Так они и после объявления Байдена президентом не смирятся, дешёвый лжец
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4410
З нами з: 29.05.18
Подякував: 104 раз.
Подякували: 750 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6958695969606961
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (580)
08.01.2021 00:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.