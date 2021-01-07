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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Чет 07 січ, 2021 23:54
budivelnik написав: detroytred написав:
торгуется на 200 грн.
Дурню
Я не торгуюсь..
Торгуватись це пробувати змінити ціну
Можеш привести мені приклад де я б тобі за твою інформацію щось пропонував?
А раз не пропонував,значить те що ти вважаєш цікавим- мене не цікавить навіть якщо ти мені за це доплатиш.
От чудило, 5 куе не за информацию!!!
А за то, чтобы ты ответил за свою брехню обо мне или я за то, что ложно обвиняю тебя во лжи.
Не об информации речь.
Ты демагогически просто подменяешь предмет.
И я тебе на это уже указывал. На эту примитивную подмену.
Что за цирк-то?
Это называется слив, включение дурня.
Да ещё таким примитивным демагогические трюком.
За ложь-клевету в личный адрес ответить...
Конкретную. По списку.
От замполита и до платы за посты.
Не за инфо.
Да ржут уже соседи-то наверное. От такого слива мильенера.
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detroytred
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Додано: Чет 07 січ, 2021 23:55
detroytred написав:
От чудило, 5 куе не за информацию!!!
А за то, чтобы ты ответил за свою брехню обо мне или я за то, что ложно обвиняю тебя во лжи.
Якщо ти здурі вважаєш що я щось порушив-подай на мене в суд...
Тільки я буду сміятись з того судді який прийме позов від ніка бородатої бабусі яка заявляє що є військовим пенсіонером...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:01
budivelnik написав: detroytred написав:
От чудило, 5 куе не за информацию!!!
А за то, чтобы ты ответил за свою брехню обо мне или я за то, что ложно обвиняю тебя во лжи.
Якщо ти здурі вважаєш що я щось порушив-подай на мене в суд...
Тільки я буду сміятись з того судді який прийме позов від ніка бородатої бабусі яка заявляє що є військовим пенсіонером...
Опять сливаешься.
Приеду к тебе не ником, а сам с документами.
И проверяться будем в областном СБУ.
РЕАЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ.
Речь не о нарушении тобой, а о твоей принципиальной готовности реального чела ответить за свою ложь.
Деньгами. Ток это торгаша может научить.
И ты сливаешься.
Мне показательной демонстрации твоего слива и цены 200 грн. от тебя -- вполне достаточно.
Тебя в цирке мильенера-очкиста-сливщика можно показывать.
Соседи и твои робитники небось ржут....
Востаннє редагувалось detroytred
в П'ят 08 січ, 2021 00:02, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:01
budivelnik написав: shapo написав: budivelnik написав:
Трампа погнали , Байден Президент....
А всього два дні тому ти був твердо переконаний в зворотньому...
Дешёвый лжец, где я такое говорил?
budivelnik написав: shapo написав:Додано: Вів 05 січ, 2021 21:2670 млн реальных американцев проголосовавших за Трампа не будут просто так сидеть
зная про эти фальсификации, так что победа Байдена может вполне оказаться пирровой
Меймурку завтра зїсиш? Чи зуб даш?
А може самозабанишся, дивлячись як вЯлІкОгО ТрАмпА копняком під зад попросять з овального кабінету?
Наприклад тут
И где тут написано что Трамп победит?
Вырвал из контекста часть фразы которая говорит что минимум половина американцев не смирится с фальсификации выборов и выдаешь это за свою ложь.
Так они и после объявления Байдена президентом не смирятся, дешёвый лжец
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 02:24
detroytred написав: vitaliy_berdinskikh написав: detroytred написав:
Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность
Удобно манипулировать цитатами. Не заметить "Давайте говорить напрямую - мы воюем не с сепаратистами, которых поддерживает Россия. Это настоящая война с Россией."
Ага. О том и речь. Поэтому это тыкаю. (Они знают кому)))
Вы это расскажите тем, кто не замечает их у меня, а также других форумчан.
И рефлексирует на гораздо мягкие формулировки, чем у самого Порошенко.
О том и речь, что, указав на главное -- рашка агрессор, война с рашкой и т.п., можно рассматривать роль Майдана, значительное участие местных сепаров в войне, и т.д.
Порошенко вон и вовсе позволяет себе оперировать - гражданская война, внутренний конфликт.
И представляете не вижу никак никаких рефлексий от Шмита, песикотов и пр. о промосковских темниках и т.п.
Специально который раз даю, а они никак не рефлексируют)))
Рефлексируют на имя Порошенко полным отмалчиванием.
На реально, мягко говоря, неуместные определения - гражданская война, внутренний конфликт.
Кстати, я там давал цитату о Майдане, выборе такой реализации пути в ЕС, как о причине войны. Тут уж без подвохов. Прямое и однозначное визначення Порошенком)
А у рефлексирущих -- не, московськи темныки, причина -- напад рашки.
Вот и тычу в темники .. от Порошенко))
З.ы. я уж стесняюсь спросить у сторонников Порошенко -- так что? И война с рашкой, и гражданская война -- одновременно, обе есть, идут?
Ведь на наличие обеих явно указал.
Или одна сначала, потом перешла в другую? Но всё таки гражданская была.
Фиг его (ПАПа) знает. Ведь однозначно указал на гражданскую войну, внутренний конфликт (*у нас*), как кисельтв.
Еге ж!
"Фиг его (ПАПа) знает."
Ну як тут не згадати риторичне запитання: "ти шланг, чи ним прикидаєшся?" (ми таке питання в юності одне одному задавали в подібних ситуаціях), чи просто маніпулюєте (ще би точно знати для чого...).
Знайдіть хоч одну пряму цитату Порошенка, де він стверджує, що в Україні громадянська війна.
Невже не зрозумілий контекст його фрази в інтер*ю: "Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность"? Де тут визнання громадянської війни в Україні? Він якраз стверджує протилежне - якби Україна контролювала кордон, то ніяка б сволота про громадянську війну б не торочила, бо її б просто не було...
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