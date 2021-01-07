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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6958695969606961 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:01 budivelnik написав: shapo написав: budivelnik написав: Трампа погнали , Байден Президент....

А всього два дні тому ти був твердо переконаний в зворотньому... Трампа погнали , Байден Президент....А всього два дні тому ти був твердо переконаний в зворотньому...

Дешёвый лжец, где я такое говорил? Дешёвый лжец, где я такое говорил?

budivelnik написав: shapo написав: Додано: Вів 05 січ, 2021 21:26

70 млн реальных американцев проголосовавших за Трампа не будут просто так сидеть зная про эти фальсификации, так что победа Байдена может вполне оказаться пирровой зная про эти фальсификации, так что победа Байдена может вполне оказаться пирровой Меймурку завтра зїсиш? Чи зуб даш?

А може самозабанишся, дивлячись як вЯлІкОгО ТрАмпА копняком під зад попросять з овального кабінету? Меймурку завтра зїсиш? Чи зуб даш?А може самозабанишся, дивлячись як вЯлІкОгО ТрАмпА копняком під зад попросять з овального кабінету? Наприклад тут Наприклад тут



И где тут написано что Трамп победит?

Вырвал из контекста часть фразы которая говорит что минимум половина американцев не смирится с фальсификации выборов и выдаешь это за свою ложь.

Так они и после объявления Байдена президентом не смирятся, дешёвый лжец И где тут написано что Трамп победит?Вырвал из контекста часть фразы которая говорит что минимум половина американцев не смирится с фальсификации выборов и выдаешь это за свою ложь.Так они и после объявления Байдена президентом не смирятся, дешёвый лжец Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4409 З нами з: 29.05.18 Подякував: 104 раз. Подякували: 750 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 02:24 detroytred



Еге ж!

"Фиг его (ПАПа) знает."

Ну як тут не згадати риторичне запитання: "ти шланг, чи ним прикидаєшся?" (ми таке питання в юності одне одному задавали в подібних ситуаціях), чи просто маніпулюєте (ще би точно знати для чого...).

Знайдіть хоч одну пряму цитату Порошенка, де він стверджує, що в Україні громадянська війна.

Невже не зрозумілий контекст його фрази в інтер*ю: "Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность"? Де тут визнання громадянської війни в Україні? Він якраз стверджує протилежне - якби Україна контролювала кордон, то ніяка б сволота про громадянську війну б не торочила, бо її б просто не було... Кармелюк 1

Повідомлень: 702 З нами з: 26.08.12 Подякував: 218 раз. Подякували: 310 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:28 В принципе часто употребляемый в истории термин Гражданская война тогда вообще некорректен. Если исключить какие-то кратковременные бунты или восстания, убрать слишком уж давнее типа восстания Пугачёва и тд, ограничившись последним современным столетием, то не было ни одной "гражданской" войны без активной поддержки иностранных государств, хотя это и не исключает второй обязательный фактор - активная поддержка войны жителями отдельных районов страны. Посмотрите многочисленные африканские гражданские войны - классика жанра - то ли интервенция разных соседей, то ли гражданская война, без ста грамм не разберёшся. freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19777 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4729 раз. Подякували: 7463 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6958695969606961 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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