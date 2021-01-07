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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 00:01
budivelnik написав: shapo написав: budivelnik написав:
Трампа погнали , Байден Президент....
А всього два дні тому ти був твердо переконаний в зворотньому...
Дешёвый лжец, где я такое говорил?
budivelnik написав: shapo написав:Додано: Вів 05 січ, 2021 21:2670 млн реальных американцев проголосовавших за Трампа не будут просто так сидеть
зная про эти фальсификации, так что победа Байдена может вполне оказаться пирровой
Меймурку завтра зїсиш? Чи зуб даш?
А може самозабанишся, дивлячись як вЯлІкОгО ТрАмпА копняком під зад попросять з овального кабінету?
Наприклад тут
И где тут написано что Трамп победит?
Вырвал из контекста часть фразы которая говорит что минимум половина американцев не смирится с фальсификации выборов и выдаешь это за свою ложь.
Так они и после объявления Байдена президентом не смирятся, дешёвый лжец
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 02:24
detroytred
Еге ж!
"Фиг его (ПАПа) знает."
Ну як тут не згадати риторичне запитання: "ти шланг, чи ним прикидаєшся?" (ми таке питання в юності одне одному задавали в подібних ситуаціях), чи просто маніпулюєте (ще би точно знати для чого...).
Знайдіть хоч одну пряму цитату Порошенка, де він стверджує, що в Україні громадянська війна.
Невже не зрозумілий контекст його фрази в інтер*ю: "Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность"? Де тут визнання громадянської війни в Україні? Він якраз стверджує протилежне - якби Україна контролювала кордон, то ніяка б сволота про громадянську війну б не торочила, бо її б просто не було...
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:28
В принципе часто употребляемый в истории термин Гражданская война тогда вообще некорректен. Если исключить какие-то кратковременные бунты или восстания, убрать слишком уж давнее типа восстания Пугачёва и тд, ограничившись последним современным столетием, то не было ни одной "гражданской" войны без активной поддержки иностранных государств, хотя это и не исключает второй обязательный фактор - активная поддержка войны жителями отдельных районов страны. Посмотрите многочисленные африканские гражданские войны - классика жанра - то ли интервенция разных соседей, то ли гражданская война, без ста грамм не разберёшся.
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