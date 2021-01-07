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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 02:24
detroytred
Еге ж!
"Фиг его (ПАПа) знает."
Ну як тут не згадати риторичне запитання: "ти шланг, чи ним прикидаєшся?" (ми таке питання в юності одне одному задавали в подібних ситуаціях), чи просто маніпулюєте (ще би точно знати для чого...).
Знайдіть хоч одну пряму цитату Порошенка, де він стверджує, що в Україні громадянська війна.
Невже не зрозумілий контекст його фрази в інтер*ю: "Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность"? Де тут визнання громадянської війни в Україні? Він якраз стверджує протилежне - якби Україна контролювала кордон, то ніяка б сволота про громадянську війну б не торочила, бо її б просто не було...
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:28
В принципе часто употребляемый в истории термин Гражданская война тогда вообще некорректен. Если исключить какие-то кратковременные бунты или восстания, убрать слишком уж давнее типа восстания Пугачёва и тд, ограничившись последним современным столетием, то не было ни одной "гражданской" войны без активной поддержки иностранных государств, хотя это и не исключает второй обязательный фактор - активная поддержка войны жителями отдельных районов страны. Посмотрите многочисленные африканские гражданские войны - классика жанра - то ли интервенция разных соседей, то ли гражданская война, без ста грамм не разберёшся.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:54
freeze написав:
В принципе часто употребляемый в истории термин Гражданская война тогда вообще некорректен. Если исключить какие-то кратковременные бунты или восстания, убрать слишком уж давнее типа восстания Пугачёва и тд, ограничившись последним современным столетием, то не было ни одной "гражданской" войны без активной поддержки иностранных государств, хотя это и не исключает второй обязательный фактор - активная поддержка войны жителями отдельных районов страны. Посмотрите многочисленные африканские гражданские войны - классика жанра - то ли интервенция разных соседей, то ли гражданская война, без ста грамм не разберёшся.
Різниця є. Сепаратисти виступають за самостійну державу чи приєднання до іншої держави, а громадянська війна йде під гаслом зміни центральної влади. На Донбасі явно перше, а не друге. Очевидно, що похід Захарченка на Рейкьявік програє бажанню Лугандона приєднатись до РФ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:03
lapay написав:
Різниця є. Сепаратисти виступають за самостійну державу чи приєднання до іншої держави, а громадянська війна йде під гаслом зміни центральної влади. На Донбасі явно перше, а не друге.
В данном случае не очевидно.
Сильно подозреваю, что при соответствующей убеждениям большинства в ОРДЛО смене центральной власти и соответствующей смене законодательства, все с удовольствием "вернутся в лоно церкви"(c)
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:16
freeze написав:
В данном случае не очевидно.
Сильно подозреваю, что при соответствующей убеждениям большинства в ОРДЛО смене центральной власти и соответствующей смене законодательства, все с удовольствием "вернутся в лоно церкви"(c)
Очевидно. Лугандон з самого початку планувався як сепаратний проект. Вони не виходили за межі Донецької і Луганської області, в організації незаконного референдуму, і, як мантру, повторювали "Ми вас не чіпаємо, і ви нас не чіпайте."
Потім Гіркін зробив, з громадського конфлікту АТО, а "поздоровлення" Путіна, на день Незалежності, з АТО російсько-українську війну (гібридну, з місцевий гарматним м'ясом).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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