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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
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За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 02:24

detroytred

Еге ж!
"Фиг его (ПАПа) знает."
Ну як тут не згадати риторичне запитання: "ти шланг, чи ним прикидаєшся?" (ми таке питання в юності одне одному задавали в подібних ситуаціях), чи просто маніпулюєте (ще би точно знати для чого...).
Знайдіть хоч одну пряму цитату Порошенка, де він стверджує, що в Україні громадянська війна.
Невже не зрозумілий контекст його фрази в інтер*ю: "Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность"? Де тут визнання громадянської війни в Україні? Він якраз стверджує протилежне - якби Україна контролювала кордон, то ніяка б сволота про громадянську війну б не торочила, бо її б просто не було...
Кармелюк
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:28

В принципе часто употребляемый в истории термин Гражданская война тогда вообще некорректен. Если исключить какие-то кратковременные бунты или восстания, убрать слишком уж давнее типа восстания Пугачёва и тд, ограничившись последним современным столетием, то не было ни одной "гражданской" войны без активной поддержки иностранных государств, хотя это и не исключает второй обязательный фактор - активная поддержка войны жителями отдельных районов страны. Посмотрите многочисленные африканские гражданские войны - классика жанра - то ли интервенция разных соседей, то ли гражданская война, без ста грамм не разберёшся.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:54

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:В принципе часто употребляемый в истории термин Гражданская война тогда вообще некорректен. Если исключить какие-то кратковременные бунты или восстания, убрать слишком уж давнее типа восстания Пугачёва и тд, ограничившись последним современным столетием, то не было ни одной "гражданской" войны без активной поддержки иностранных государств, хотя это и не исключает второй обязательный фактор - активная поддержка войны жителями отдельных районов страны. Посмотрите многочисленные африканские гражданские войны - классика жанра - то ли интервенция разных соседей, то ли гражданская война, без ста грамм не разберёшся.

Різниця є. Сепаратисти виступають за самостійну державу чи приєднання до іншої держави, а громадянська війна йде під гаслом зміни центральної влади. На Донбасі явно перше, а не друге. Очевидно, що похід Захарченка на Рейкьявік програє бажанню Лугандона приєднатись до РФ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:03

  lapay написав:Різниця є. Сепаратисти виступають за самостійну державу чи приєднання до іншої держави, а громадянська війна йде під гаслом зміни центральної влади. На Донбасі явно перше, а не друге.


В данном случае не очевидно.
Сильно подозреваю, что при соответствующей убеждениям большинства в ОРДЛО смене центральной власти и соответствующей смене законодательства, все с удовольствием "вернутся в лоно церкви"(c)
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:16

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:В данном случае не очевидно.
Сильно подозреваю, что при соответствующей убеждениям большинства в ОРДЛО смене центральной власти и соответствующей смене законодательства, все с удовольствием "вернутся в лоно церкви"(c)

Очевидно. Лугандон з самого початку планувався як сепаратний проект. Вони не виходили за межі Донецької і Луганської області, в організації незаконного референдуму, і, як мантру, повторювали "Ми вас не чіпаємо, і ви нас не чіпайте."
Потім Гіркін зробив, з громадського конфлікту АТО, а "поздоровлення" Путіна, на день Незалежності, з АТО російсько-українську війну (гібридну, з місцевий гарматним м'ясом).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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