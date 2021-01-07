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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 02:24
detroytred
Еге ж!
"Фиг его (ПАПа) знает."
Ну як тут не згадати риторичне запитання: "ти шланг, чи ним прикидаєшся?" (ми таке питання в юності одне одному задавали в подібних ситуаціях), чи просто маніпулюєте (ще би точно знати для чого...).
Знайдіть хоч одну пряму цитату Порошенка, де він стверджує, що в Україні громадянська війна.
Невже не зрозумілий контекст його фрази в інтер*ю: "Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность"? Де тут визнання громадянської війни в Україні? Він якраз стверджує протилежне - якби Україна контролювала кордон, то ніяка б сволота про громадянську війну б не торочила, бо її б просто не було...
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 09:28
В принципе часто употребляемый в истории термин Гражданская война тогда вообще некорректен. Если исключить какие-то кратковременные бунты или восстания, убрать слишком уж давнее типа восстания Пугачёва и тд, ограничившись последним современным столетием, то не было ни одной "гражданской" войны без активной поддержки иностранных государств, хотя это и не исключает второй обязательный фактор - активная поддержка войны жителями отдельных районов страны. Посмотрите многочисленные африканские гражданские войны - классика жанра - то ли интервенция разных соседей, то ли гражданская война, без ста грамм не разберёшся.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 11:54
freeze написав:
В принципе часто употребляемый в истории термин Гражданская война тогда вообще некорректен. Если исключить какие-то кратковременные бунты или восстания, убрать слишком уж давнее типа восстания Пугачёва и тд, ограничившись последним современным столетием, то не было ни одной "гражданской" войны без активной поддержки иностранных государств, хотя это и не исключает второй обязательный фактор - активная поддержка войны жителями отдельных районов страны. Посмотрите многочисленные африканские гражданские войны - классика жанра - то ли интервенция разных соседей, то ли гражданская война, без ста грамм не разберёшся.
Різниця є. Сепаратисти виступають за самостійну державу чи приєднання до іншої держави, а громадянська війна йде під гаслом зміни центральної влади. На Донбасі явно перше, а не друге. Очевидно, що похід Захарченка на Рейкьявік програє бажанню Лугандона приєднатись до РФ.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:03
lapay написав:
Різниця є. Сепаратисти виступають за самостійну державу чи приєднання до іншої держави, а громадянська війна йде під гаслом зміни центральної влади. На Донбасі явно перше, а не друге.
В данном случае не очевидно.
Сильно подозреваю, что при соответствующей убеждениям большинства в ОРДЛО смене центральной власти и соответствующей смене законодательства, все с удовольствием "вернутся в лоно церкви"(c)
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 12:16
freeze написав:
В данном случае не очевидно.
Сильно подозреваю, что при соответствующей убеждениям большинства в ОРДЛО смене центральной власти и соответствующей смене законодательства, все с удовольствием "вернутся в лоно церкви"(c)
Очевидно. Лугандон з самого початку планувався як сепаратний проект. Вони не виходили за межі Донецької і Луганської області, в організації незаконного референдуму, і, як мантру, повторювали "Ми вас не чіпаємо, і ви нас не чіпайте."
Потім Гіркін зробив, з громадського конфлікту АТО, а "поздоровлення" Путіна, на день Незалежності, з АТО російсько-українську війну (гібридну, з місцевий гарматним м'ясом).
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:01
lapay написав:
Очевидно. Лугандон з самого початку планувався як сепаратний проект.
Опять далеко не факт.
Мне кажется, что Лугандон изначально планировался как проект воздействия на центральную власть с целью изменения ее векторов. Сколько лет прошло а формально ОРДЛО кстати не объявляло ни о какой своей независимости, памятники Шевченко у них как стояли, так и стоят, формально и статус украинского языка у них официальный.
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:11
freeze написав:
В принципе часто употребляемый в истории термин Гражданская война тогда вообще некорректен. Если исключить какие-то кратковременные бунты или восстания, убрать слишком уж давнее типа восстания Пугачёва и тд, ограничившись последним современным столетием, то не было ни одной "гражданской" войны без активной поддержки иностранных государств, хотя это и не исключает второй обязательный фактор - активная поддержка войны жителями отдельных районов страны. Посмотрите многочисленные африканские гражданские войны - классика жанра - то ли интервенция разных соседей, то ли гражданская война, без ста грамм не разберёшся.
Пугачова..
Може ще повстання Спартака згадаємо?
Критерії громадянської/не громадянської війни:
1.Ітіціатор. В громадянській війні ініціатор народ і тільки народ
.
Крим - захоплення Ради Криму "зеленими" чоловічками з Росії.
Донбас - група Гіркіна - 100% росіяни.
2.Ціль. Ціль громадянської війни - незалежна держава. Інколи зміна центральної влади.
Донбас/Крим - єдина ціль - приєднання до РФ. Ніякої "незалежності" ні Донбас ні Крим не хотіли.
3.Контроль у випадку перемоги.
І Крим і Донбас в результаті контролюються Росією.
------------------
"не было ни одной "гражданской" войны без активной поддержки иностранных государств" - а звивини в мозку не хватає, щоб подумати чому?
Не може "кусочок держави" перемогти усю державу. Не може Крим перемогти усю Україну! Ніякий дурак не буде починати боротьбу(війну) якщо немає шансів перемогти.
Приклади громадянських війн, не АФРИКА
:
Чечня - ініціатор - чеченці, ціль - незалежна Чечня.
Сирія - ініціатор - народ, ціль - зміна центральної влади.
Не громадянська війна:
Карабахський конфлікт в 1987—1994 - ініціатор - Вірменія, ціль - приєднання Карабаху.
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andrijk777
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Додано: П'ят 08 січ, 2021 13:15
andrijk777 написав:
а звивини в мозку не хватає, щоб подумати чому?
Я сомневаюсь, что у тебя в принципе есть мозг, однако самомнения о своих способностях у тебя чересчур ))))
Будь скромнее, вежливее, учись больше, а то несешь здесь самовлюбленную пургу постоянно )))
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freeze
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