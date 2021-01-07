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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6960696169626963>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:16

Тупость безмозглая, не надо меня цитировать )))
Я всё равно не читаю твою ерунду, просто прокрутил колесико мышки.
Не теряй времени, учись лучше. :lol:
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:16

  andrijk777 написав:Тупость безмозглая, не надо меня цитировать )))
Я всё равно не читаю твою ерунду, просто прокрутил колесико мышки.
Не теряй времени, учись лучше. :lol:


Зачётная обезъянка :lol:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:18

Тупость безмозглая, не надо меня цитировать )))
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:20

  freeze написав:По истории гражданской войны в Сирии вижу, что ты вообще не в теме, слышал где-то звон.

О, тут у нас эксперт по Сирии появился. )
А ну-ка, просвети нас, что там произошло?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:23

andrijk777

Я смотрю ты обиделся )))
Критика бывает полезна, меньше самомнения, у тебя уровень знаний так себе, а сомомнения полные штаны. Вот я иногда ошибаюсь и признаюсь в этом, а ты самоуверенный в себе долбодятел :lol:
По-моему на этой ветке ты здесь один такой, с другими можно спорить, не соглашаться, но видно, что люди что-то знают, что-то видели, ты кроме клавиатуры вряд ли что-то видел, имхо, конечно, может я ошибаюсь, и ты профессионал в деле клавиатуры ))
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 08 січ, 2021 15:27, всього редагувалось 1 раз.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:25

  unicdima написав:
  freeze написав:По истории гражданской войны в Сирии вижу, что ты вообще не в теме, слышал где-то звон.

О, тут у нас эксперт по Сирии появился. )
А ну-ка, просвети нас, что там произошло?


Это очень сложно и долго, Димон. Нет времени. Извини, потом как-нибудь. :wink:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:25

  andrijk777 написав:Приклади громадянських війн, не АФРИКА:
Чечня - ініціатор - чеченці, ціль - незалежна Чечня.
Сирія - ініціатор - народ, ціль - зміна центральної влади.
Не громадянська війна:
Карабахський конфлікт в 1987—1994 - ініціатор - Вірменія, ціль - приєднання Карабаху.

1) В Чечне кто только не воевал - от афганцев и арабов, а фактически чеченцев и черкесов приехавших довоевать войну с Россией проигранную 150 лет назад, до пойманного там Корчинского работающего с тех пор на ФСБ-СБУ
2) В Сирии кого только нет. На стороне Асада и шиитов КСИР из Ирана и Хезболла из Ливана и позже Россия. На стороне суннитов ИГИЛ, потом Турция
3) Карабах начался не в 1987г , а в феврале 1988г с Сумгаитского погрома и Армения очень мало участвовала что в войне 90-х, что в нынешней. там были добровольцы-армяне со всего мира в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:27

freeze
Я смотрю ты обиделся )))
Бачу мої пости тебе сильно задівають. Не хвилюйся ти так - нервові клітини не відновлюються.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:32

  andrijk777 написав:freeze
Я смотрю ты обиделся )))
Бачу мої пости тебе сильно задівають. Не хвилюйся ти так - нервові клітини не відновлюються.


Да, ладно тебе, не переживай за меня, я обычно наоборот улыбаюсь, когда таких как ты троллю. :roll:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:36

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады.
Знову збрехав непоперхнувшись?
Чи в гуглі забанили?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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