Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:25

andrijk777 написав: Приклади громадянських війн, не АФРИКА:

Чечня - ініціатор - чеченці, ціль - незалежна Чечня.

Сирія - ініціатор - народ, ціль - зміна центральної влади.

Не громадянська війна:

Карабахський конфлікт в 1987—1994 - ініціатор - Вірменія, ціль - приєднання Карабаху. Приклади громадянських війн,Чечня - ініціатор - чеченці, ціль - незалежна Чечня.Сирія - ініціатор - народ, ціль - зміна центральної влади.Не громадянська війна:Карабахський конфлікт в 1987—1994 - ініціатор - Вірменія, ціль - приєднання Карабаху.

1) В Чечне кто только не воевал - от афганцев и арабов, а фактически чеченцев и черкесов приехавших довоевать войну с Россией проигранную 150 лет назад, до пойманного там Корчинского работающего с тех пор на ФСБ-СБУ2) В Сирии кого только нет. На стороне Асада и шиитов КСИР из Ирана и Хезболла из Ливана и позже Россия. На стороне суннитов ИГИЛ, потом Турция3) Карабах начался не в 1987г , а в феврале 1988г с Сумгаитского погрома и Армения очень мало участвовала что в войне 90-х, что в нынешней. там были добровольцы-армяне со всего мира в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады.