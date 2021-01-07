Тупость безмозглая, не надо меня цитировать )))
Я всё равно не читаю твою ерунду, просто прокрутил колесико мышки.
Не теряй времени, учись лучше.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:16
Тупость безмозглая, не надо меня цитировать )))
Я всё равно не читаю твою ерунду, просто прокрутил колесико мышки.
Не теряй времени, учись лучше.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:16
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:20
О, тут у нас эксперт по Сирии появился. )
А ну-ка, просвети нас, что там произошло?
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:23
andrijk777
Я смотрю ты обиделся )))
Критика бывает полезна, меньше самомнения, у тебя уровень знаний так себе, а сомомнения полные штаны. Вот я иногда ошибаюсь и признаюсь в этом, а ты самоуверенный в себе долбодятел
По-моему на этой ветке ты здесь один такой, с другими можно спорить, не соглашаться, но видно, что люди что-то знают, что-то видели, ты кроме клавиатуры вряд ли что-то видел, имхо, конечно, может я ошибаюсь, и ты профессионал в деле клавиатуры ))
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 08 січ, 2021 15:27, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:25
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:25
1) В Чечне кто только не воевал - от афганцев и арабов, а фактически чеченцев и черкесов приехавших довоевать войну с Россией проигранную 150 лет назад, до пойманного там Корчинского работающего с тех пор на ФСБ-СБУ
2) В Сирии кого только нет. На стороне Асада и шиитов КСИР из Ирана и Хезболла из Ливана и позже Россия. На стороне суннитов ИГИЛ, потом Турция
3) Карабах начался не в 1987г , а в феврале 1988г с Сумгаитского погрома и Армения очень мало участвовала что в войне 90-х, что в нынешней. там были добровольцы-армяне со всего мира в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:27
freeze
Я смотрю ты обиделся )))
Бачу мої пости тебе сильно задівають. Не хвилюйся ти так - нервові клітини не відновлюються.
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:32
Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:36
Re: Політичні дискусії
Знову збрехав непоперхнувшись?
Чи в гуглі забанили?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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