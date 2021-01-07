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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6960696169626963

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:41

  shapo написав:1) В Чечне кто только не воевал - от афганцев и арабов, а фактически чеченцев и черкесов приехавших довоевать войну с Россией проигранную 150 лет назад, до пойманного там Корчинского работающего с тех пор на ФСБ-СБУ

Це не заперечує факту що це громадянська війна. Вище я пояснив чому.
І які конкретно держави воювали в Чечні?
В Донбасі/Криму воювали конкретно війська РФ - це навіть Путін підтвердив.
  shapo написав:2) В Сирии кого только нет. На стороне Асада и шиитов КСИР из Ирана и Хезболла из Ливана и позже Россия. На стороне суннитов ИГИЛ, потом Турция

В Сирії громадянська війна фактично переросла в міжнародну. Хаос і бардак. Бувають і такі варіанти. Класичний приклад - Іспанія 1936—1939. Всі називають ту війну - громадянською.
  shapo написав:3) Карабах начался не в 1987г , а в феврале 1988г с Сумгаитского погрома и Армения очень мало участвовала что в войне 90-х, что в нынешней. там были добровольцы-армяне со всего мира в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады.

В цій війні я не сильний. Мені чомусь здається що це не громадянська війна.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:41

  budivelnik написав:
  shapo написав:в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады.
Знову збрехав непоперхнувшись?
Чи в гуглі забанили?


Перечисли приехавших поименно
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:46

  andrijk777 написав:
  shapo написав:1) В Чечне кто только не воевал - от афганцев и арабов, а фактически чеченцев и черкесов приехавших довоевать войну с Россией проигранную 150 лет назад, до пойманного там Корчинского работающего с тех пор на ФСБ-СБУ

Це не заперечує факту що це громадянська війна. Вище я пояснив чому.
І які конкретно держави воювали в Чечні?
В Донбасі/Криму воювали конкретно війська РФ - це навіть Путін підтвердив.
  shapo написав:2) В Сирии кого только нет. На стороне Асада и шиитов КСИР из Ирана и Хезболла из Ливана и позже Россия. На стороне суннитов ИГИЛ, потом Турция

В Сирії громадянська війна фактично переросла в міжнародну. Хаос і бардак. Бувають і такі варіанти. Класичний приклад - Іспанія 1936—1939. Всі називають ту війну - громадянською.
  shapo написав:3) Карабах начался не в 1987г , а в феврале 1988г с Сумгаитского погрома и Армения очень мало участвовала что в войне 90-х, что в нынешней. там были добровольцы-армяне со всего мира в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады.

В цій війні я не сильний. Мені чомусь здається що це не громадянська війна.

1) Вам же привели что без финансирования из-за рубежа поставок оружия и наемников Чечня бы долго не продержалась. Да и на Донбассе Россия никогда не афмшмровала участие своих войск, а Украине сделала все чтобы этому помочь.
2) В Сирии изначально начал ИГИЛ и Хезболла с КСИРом
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:46

  Кармелюк написав:detroytred

Еге ж!
"Фиг его (ПАПа) знает."
Ну як тут не згадати риторичне запитання: "ти шланг, чи ним прикидаєшся?" (ми таке питання в юності одне одному задавали в подібних ситуаціях), чи просто маніпулюєте (ще би точно знати для чого...).
Знайдіть хоч одну пряму цитату Порошенка, де він стверджує, що в Україні громадянська війна.
Невже не зрозумілий контекст його фрази в інтер*ю: "Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность"? Де тут визнання громадянської війни в Україні? Він якраз стверджує протилежне - якби Україна контролювала кордон, то ніяка б сволота про громадянську війну б не торочила, бо її б просто не було...

Вам самому не смешно от Вашей же формулировки - бо її б просто не було.
Не було б того, чого не було?))

Порошенко ошибся явно. Вы его ошибку пытаетесь оправдать своей ошибкой.

По Вашим вопросам (прикидываюсь или манипулирую, зачем) уже были ответы, последний - Чт 07 янв, 2021 19:32
Там же сразу прямо ответил, что ага, манипулирую.
И объяснил зачем.

Вы прикидываетесь, манипулируете или читать не умеете?
Надеюсь, извинитесь.

По буквам: для объяснения выражений, фраз Порошенко оппоненты, как говорится, из штанов выпрыгивают, указывая на его позицию, на контекст, по-своему объясняют его слова.

А на мои и других форумчан отдельные слова, фразы эти оппоненты ЛИШЬ негативно рефлексируют (московськи темники и т.п.), игнорируя позицию, контекст, возможность попросить разъяснения.

З.ы. если что, то пост полностью по теме Політичні дискусії. Не флуд. Обсуждался ответ политика в интервью Дойче Велле. Политичнее некуда.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 січ, 2021 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:46

  freeze написав:Да, ладно тебе, не переживай за меня, я обычно наоборот улыбаюсь, когда таких как ты троллю. :roll:

Тобі по долгу службы положено улыбатся. В тролів така робота. Співчуваю тобі.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:49

  andrijk777 написав:
  freeze написав:Да, ладно тебе, не переживай за меня, я обычно наоборот улыбаюсь, когда таких как ты троллю. :roll:

Тобі по долгу службы положено улыбатся. В тролів така робота. Співчуваю тобі.


Ок, давай сыграем, еще раз будешь за мной бегать, меня цитировать и ко мне обращаться, будем считать, что ты долбоёб.
Я обещаю тебя не цитировать и к тебе не обращаться.
Играем ? :roll:
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:52

  shapo написав:Да и на Донбассе Россия никогда не афмшмровала участие своих войск, а Украине сделала все чтобы этому помочь

Ещё недавно ты с пеной у рта кричал "а докажите, что российские войска участвовали на Донбассе"
А тебе приводилось куча доказательств участия РФ в войне на Донбассе

Теперь ты переобулся, мол, Украина всё это скрывало

Брехло ты :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:52

  shapo написав:
  budivelnik написав:
  shapo написав:в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады.
Знову збрехав непоперхнувшись?
Чи в гуглі забанили?
Перечисли приехавших поименно
На кінець 2018 рокуЗображенняЯ надіюсь ти розумієш , що воювавших було більше ніж 200 загиблих....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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