Форуми / Казна: бюджет, податки,

пенсійний фонд та інше / Макроекономіка України.

Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

тему Відповісти

на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6960696169626963 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:41 shapo написав: 1) В Чечне кто только не воевал - от афганцев и арабов, а фактически чеченцев и черкесов приехавших довоевать войну с Россией проигранную 150 лет назад, до пойманного там Корчинского работающего с тех пор на ФСБ-СБУ

1) В Чечне кто только не воевал - от афганцев и арабов, а фактически чеченцев и черкесов приехавших довоевать войну с Россией проигранную 150 лет назад, до пойманного там Корчинского работающего с тех пор на ФСБ-СБУ

Це не заперечує факту що це громадянська війна. Вище я пояснив чому.

І які конкретно держави воювали в Чечні?

В Донбасі/Криму воювали конкретно війська РФ - це навіть Путін підтвердив.

shapo написав: 2) В Сирии кого только нет. На стороне Асада и шиитов КСИР из Ирана и Хезболла из Ливана и позже Россия. На стороне суннитов ИГИЛ, потом Турция

2) В Сирии кого только нет. На стороне Асада и шиитов КСИР из Ирана и Хезболла из Ливана и позже Россия. На стороне суннитов ИГИЛ, потом Турция

В Сирії громадянська війна фактично переросла в міжнародну. Хаос і бардак. Бувають і такі варіанти. Класичний приклад - Іспанія 1936—1939. Всі називають ту війну - громадянською.

shapo написав: 3) Карабах начался не в 1987г , а в феврале 1988г с Сумгаитского погрома и Армения очень мало участвовала что в войне 90-х, что в нынешней. там были добровольцы-армяне со всего мира в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады. 3) Карабах начался не в 1987г , а в феврале 1988г с Сумгаитского погрома и Армения очень мало участвовала что в войне 90-х, что в нынешней. там были добровольцы-армяне со всего мира в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады.

В цій війні я не сильний. Мені чомусь здається що це не громадянська війна. Це не заперечує факту що це громадянська війна. Вище я пояснив чому.В Донбасі/Криму воювали конкретно війська РФ - це навіть Путін підтвердив.В Сирії громадянська війна фактично переросла в міжнародну. Хаос і бардак. Бувають і такі варіанти. Класичний приклад - Іспанія 1936—1939. Всі називають ту війну - громадянською.В цій війні я не сильний. Мені чомусь здається що це не громадянська війна. andrijk777

Повідомлень: 2738 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:41 budivelnik написав: shapo написав: в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады. в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады. Знову збрехав непоперхнувшись?

Чи в гуглі забанили? Знову збрехав непоперхнувшись?Чи в гуглі забанили?



Перечисли приехавших поименно Перечисли приехавших поименно Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4415 З нами з: 29.05.18 Подякував: 105 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:46 andrijk777 написав: shapo написав: 1) В Чечне кто только не воевал - от афганцев и арабов, а фактически чеченцев и черкесов приехавших довоевать войну с Россией проигранную 150 лет назад, до пойманного там Корчинского работающего с тех пор на ФСБ-СБУ

1) В Чечне кто только не воевал - от афганцев и арабов, а фактически чеченцев и черкесов приехавших довоевать войну с Россией проигранную 150 лет назад, до пойманного там Корчинского работающего с тех пор на ФСБ-СБУ

Це не заперечує факту що це громадянська війна. Вище я пояснив чому.

І які конкретно держави воювали в Чечні?

В Донбасі/Криму воювали конкретно війська РФ - це навіть Путін підтвердив.

shapo написав: 2) В Сирии кого только нет. На стороне Асада и шиитов КСИР из Ирана и Хезболла из Ливана и позже Россия. На стороне суннитов ИГИЛ, потом Турция

2) В Сирии кого только нет. На стороне Асада и шиитов КСИР из Ирана и Хезболла из Ливана и позже Россия. На стороне суннитов ИГИЛ, потом Турция

В Сирії громадянська війна фактично переросла в міжнародну. Хаос і бардак. Бувають і такі варіанти. Класичний приклад - Іспанія 1936—1939. Всі називають ту війну - громадянською.

shapo написав: 3) Карабах начался не в 1987г , а в феврале 1988г с Сумгаитского погрома и Армения очень мало участвовала что в войне 90-х, что в нынешней. там были добровольцы-армяне со всего мира в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады. 3) Карабах начался не в 1987г , а в феврале 1988г с Сумгаитского погрома и Армения очень мало участвовала что в войне 90-х, что в нынешней. там были добровольцы-армяне со всего мира в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады.

В цій війні я не сильний. Мені чомусь здається що це не громадянська війна. Це не заперечує факту що це громадянська війна. Вище я пояснив чому.В Донбасі/Криму воювали конкретно війська РФ - це навіть Путін підтвердив.В Сирії громадянська війна фактично переросла в міжнародну. Хаос і бардак. Бувають і такі варіанти. Класичний приклад - Іспанія 1936—1939. Всі називають ту війну - громадянською.В цій війні я не сильний. Мені чомусь здається що це не громадянська війна.

1) Вам же привели что без финансирования из-за рубежа поставок оружия и наемников Чечня бы долго не продержалась. Да и на Донбассе Россия никогда не афмшмровала участие своих войск, а Украине сделала все чтобы этому помочь.

2) В Сирии изначально начал ИГИЛ и Хезболла с КСИРом 1) Вам же привели что без финансирования из-за рубежа поставок оружия и наемников Чечня бы долго не продержалась. Да и на Донбассе Россия никогда не афмшмровала участие своих войск, а Украине сделала все чтобы этому помочь.2) В Сирии изначально начал ИГИЛ и Хезболла с КСИРом Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4415 З нами з: 29.05.18 Подякував: 105 раз. Подякували: 752 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:46 Кармелюк написав: detroytred



Еге ж!

"Фиг его (ПАПа) знает."

Ну як тут не згадати риторичне запитання: "ти шланг, чи ним прикидаєшся?" (ми таке питання в юності одне одному задавали в подібних ситуаціях), чи просто маніпулюєте (ще би точно знати для чого...).

Знайдіть хоч одну пряму цитату Порошенка, де він стверджує, що в Україні громадянська війна.

Невже не зрозумілий контекст його фрази в інтер*ю: "Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность"? Де тут визнання громадянської війни в Україні? Він якраз стверджує протилежне - якби Україна контролювала кордон, то ніяка б сволота про громадянську війну б не торочила, бо її б просто не було... detroytredЕге ж!"Фиг его (ПАПа) знает."Ну як тут не згадати риторичне запитання: "ти шланг, чи ним прикидаєшся?" (ми таке питання в юності одне одному задавали в подібних ситуаціях), чи просто маніпулюєте (ще би точно знати для чого...).Знайдіть хоч одну пряму цитату Порошенка, де він стверджує, що в Україні громадянська війна.Невже не зрозумілий контекст його фрази в інтер*ю: "Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность"? Де тут визнання громадянської війни в Україні? Він якраз стверджує протилежне - якби Україна контролювала кордон, то ніяка б сволота про громадянську війну б не торочила, бо її б просто не було...

Вам самому не смешно от Вашей же формулировки - бо її б просто не було.

Не було б того, чого не було?))



Порошенко ошибся явно. Вы его ошибку пытаетесь оправдать своей ошибкой.



По Вашим вопросам (прикидываюсь или манипулирую, зачем) уже были ответы, последний - Чт 07 янв, 2021 19:32

Там же сразу прямо ответил, что ага, манипулирую.

И объяснил зачем.



Вы прикидываетесь, манипулируете или читать не умеете?

Надеюсь, извинитесь.



По буквам: для объяснения выражений, фраз Порошенко оппоненты, как говорится, из штанов выпрыгивают, указывая на его позицию, на контекст, по-своему объясняют его слова.



А на мои и других форумчан отдельные слова, фразы эти оппоненты ЛИШЬ негативно рефлексируют (московськи темники и т.п.), игнорируя позицию, контекст, возможность попросить разъяснения.



З.ы. если что, то пост полностью по теме Політичні дискусії. Не флуд. Обсуждался ответ политика в интервью Дойче Велле. Политичнее некуда. Вам самому не смешно от Вашей же формулировки - бо її б просто не було.Не було б того, чого не було?))Порошенко ошибся явно. Вы его ошибку пытаетесь оправдать своей ошибкой.По Вашим вопросам (прикидываюсь или манипулирую, зачем) уже были ответы, последний - Чт 07 янв, 2021 19:32Там же сразу прямо ответил, что ага, манипулирую.И объяснил зачем.Вы прикидываетесь, манипулируете или читать не умеете?Надеюсь, извинитесь.По буквам: для объяснения выражений, фраз Порошенко оппоненты, как говорится, из штанов выпрыгивают, указывая на его позицию, на контекст, по-своему объясняют его слова.А на мои и других форумчан отдельные слова, фразы эти оппоненты ЛИШЬ негативно рефлексируют (московськи темники и т.п.), игнорируя позицию, контекст, возможность попросить разъяснения.З.ы. если что, то пост полностью по теме Політичні дискусії. Не флуд. Обсуждался ответ политика в интервью Дойче Велле. Политичнее некуда. Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 січ, 2021 15:50, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23571 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:46 freeze написав: Да, ладно тебе, не переживай за меня, я обычно наоборот улыбаюсь, когда таких как ты троллю. Да, ладно тебе, не переживай за меня, я обычно наоборот улыбаюсь, когда таких как ты троллю.

Тобі по долгу службы положено улыбатся. В тролів така робота. Співчуваю тобі. Тобі по долгу службы положено улыбатся. В тролів така робота. Співчуваю тобі. andrijk777

Повідомлень: 2738 З нами з: 11.11.14 Подякував: 162 раз. Подякували: 241 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:49 andrijk777 написав: freeze написав: Да, ладно тебе, не переживай за меня, я обычно наоборот улыбаюсь, когда таких как ты троллю. Да, ладно тебе, не переживай за меня, я обычно наоборот улыбаюсь, когда таких как ты троллю.

Тобі по долгу службы положено улыбатся. В тролів така робота. Співчуваю тобі. Тобі по долгу службы положено улыбатся. В тролів така робота. Співчуваю тобі.



Ок, давай сыграем, еще раз будешь за мной бегать, меня цитировать и ко мне обращаться, будем считать, что ты долбоёб.

Я обещаю тебя не цитировать и к тебе не обращаться.

Играем ? Ок, давай сыграем, еще раз будешь за мной бегать, меня цитировать и ко мне обращаться, будем считать, что ты долбоёб.Я обещаю тебя не цитировать и к тебе не обращаться.Играем ? freeze 4 Форумчанин року Повідомлень: 19811 З нами з: 02.07.14 Подякував: 4732 раз. Подякували: 7467 раз. Профіль 5 22 5 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:52 shapo написав: Да и на Донбассе Россия никогда не афмшмровала участие своих войск, а Украине сделала все чтобы этому помочь Да и на Донбассе Россия никогда не афмшмровала участие своих войск, а Украине сделала все чтобы этому помочь

Ещё недавно ты с пеной у рта кричал "а докажите, что российские войска участвовали на Донбассе"

А тебе приводилось куча доказательств участия РФ в войне на Донбассе



Теперь ты переобулся, мол, Украина всё это скрывало



Брехло ты Ещё недавно ты с пеной у рта кричал "а докажите, что российские войска участвовали на Донбассе"А тебе приводилось куча доказательств участия РФ в войне на ДонбассеТеперь ты переобулся, мол, Украина всё это скрывалоБрехло ты "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 5631 З нами з: 31.08.09 Подякував: 366 раз. Подякували: 1115 раз. Профіль 2 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:52 shapo написав: budivelnik написав: shapo написав: в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады. в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады. Знову збрехав непоперхнувшись?

Чи в гуглі забанили? Знову збрехав непоперхнувшись?Чи в гуглі забанили? Перечисли приехавших поименно Перечисли приехавших поименно На кінець 2018 року Я надіюсь ти розумієш , що воювавших було більше ніж 200 загиблих.... На кінець 2018 рокуЯ надіюсь ти розумієш , що воювавших було більше ніж 200 загиблих.... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23733 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6960696169626963 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: andrijk777 pesikot і 1 гістьМодератори: ТупУм, Ірина_, Модератор