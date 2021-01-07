Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:1) В Чечне кто только не воевал - от афганцев и арабов, а фактически чеченцев и черкесов приехавших довоевать войну с Россией проигранную 150 лет назад, до пойманного там Корчинского работающего с тех пор на ФСБ-СБУ
Це не заперечує факту що це громадянська війна. Вище я пояснив чому. І які конкретно держави воювали в Чечні? В Донбасі/Криму воювали конкретно війська РФ - це навіть Путін підтвердив.
shapo написав:2) В Сирии кого только нет. На стороне Асада и шиитов КСИР из Ирана и Хезболла из Ливана и позже Россия. На стороне суннитов ИГИЛ, потом Турция
В Сирії громадянська війна фактично переросла в міжнародну. Хаос і бардак. Бувають і такі варіанти. Класичний приклад - Іспанія 1936—1939. Всі називають ту війну - громадянською.
shapo написав:3) Карабах начался не в 1987г , а в феврале 1988г с Сумгаитского погрома и Армения очень мало участвовала что в войне 90-х, что в нынешней. там были добровольцы-армяне со всего мира в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады.
В цій війні я не сильний. Мені чомусь здається що це не громадянська війна.
shapo написав:1) В Чечне кто только не воевал - от афганцев и арабов, а фактически чеченцев и черкесов приехавших довоевать войну с Россией проигранную 150 лет назад, до пойманного там Корчинского работающего с тех пор на ФСБ-СБУ
Це не заперечує факту що це громадянська війна. Вище я пояснив чому. І які конкретно держави воювали в Чечні? В Донбасі/Криму воювали конкретно війська РФ - це навіть Путін підтвердив.
shapo написав:2) В Сирии кого только нет. На стороне Асада и шиитов КСИР из Ирана и Хезболла из Ливана и позже Россия. На стороне суннитов ИГИЛ, потом Турция
В Сирії громадянська війна фактично переросла в міжнародну. Хаос і бардак. Бувають і такі варіанти. Класичний приклад - Іспанія 1936—1939. Всі називають ту війну - громадянською.
shapo написав:3) Карабах начался не в 1987г , а в феврале 1988г с Сумгаитского погрома и Армения очень мало участвовала что в войне 90-х, что в нынешней. там были добровольцы-армяне со всего мира в отличие от украинцев совсем не приезжающих повоевать за свою историческую родину на Донбасс с США и Канады.
В цій війні я не сильний. Мені чомусь здається що це не громадянська війна.
1) Вам же привели что без финансирования из-за рубежа поставок оружия и наемников Чечня бы долго не продержалась. Да и на Донбассе Россия никогда не афмшмровала участие своих войск, а Украине сделала все чтобы этому помочь. 2) В Сирии изначально начал ИГИЛ и Хезболла с КСИРом
Еге ж! "Фиг его (ПАПа) знает." Ну як тут не згадати риторичне запитання: "ти шланг, чи ним прикидаєшся?" (ми таке питання в юності одне одному задавали в подібних ситуаціях), чи просто маніпулюєте (ще би точно знати для чого...). Знайдіть хоч одну пряму цитату Порошенка, де він стверджує, що в Україні громадянська війна. Невже не зрозумілий контекст його фрази в інтер*ю: "Без этого мы бы не имели никакой гражданской войны, никакого внутреннего конфликта или проблем. У нас бы быстро наступили мир и безопасность"? Де тут визнання громадянської війни в Україні? Він якраз стверджує протилежне - якби Україна контролювала кордон, то ніяка б сволота про громадянську війну б не торочила, бо її б просто не було...
Вам самому не смешно от Вашей же формулировки - бо її б просто не було. Не було б того, чого не було?))
Порошенко ошибся явно. Вы его ошибку пытаетесь оправдать своей ошибкой.
По Вашим вопросам (прикидываюсь или манипулирую, зачем) уже были ответы, последний - Чт 07 янв, 2021 19:32 Там же сразу прямо ответил, что ага, манипулирую. И объяснил зачем.
Вы прикидываетесь, манипулируете или читать не умеете? Надеюсь, извинитесь.
По буквам: для объяснения выражений, фраз Порошенко оппоненты, как говорится, из штанов выпрыгивают, указывая на его позицию, на контекст, по-своему объясняют его слова.
А на мои и других форумчан отдельные слова, фразы эти оппоненты ЛИШЬ негативно рефлексируют (московськи темники и т.п.), игнорируя позицию, контекст, возможность попросить разъяснения.
З.ы. если что, то пост полностью по теме Політичні дискусії. Не флуд. Обсуждался ответ политика в интервью Дойче Велле. Политичнее некуда.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 січ, 2021 15:50, всього редагувалось 1 раз.