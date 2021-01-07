Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:1) Вам же привели что без финансирования из-за рубежа поставок оружия и наемников Чечня бы долго не продержалась. Да и на Донбассе Россия никогда не афмшмровала участие своих войск, а Украине сделала все чтобы этому помочь. 2) В Сирии изначально начал ИГИЛ и Хезболла с КСИРом
1) не потрібно відповідати в стилі "Крокодил длиннее или зеленее?" Я поставив конкретне питання: І які конкретно держави воювали в Чечні? В Донбасі/Криму воювали конкретно війська РФ - це навіть Путін підтвердив.
2) Я не сильний знаток по Сирії, але ось цитата за Вікі:
С 2011 года в Сирии идёт гражданская война между сторонниками официального правительства («Баас» и Башара Асада), вооружённой оппозицией, курдами, а с 2014 года — ИГИЛ и большим количеством иных группировок исламистского толка.
Що прямо говорить що ви або брешете або помиляєтесь. Я якось вікі більш довіряю ніж вам.
freeze написав:В данном случае не очевидно. Сильно подозреваю, что при соответствующей убеждениям большинства в ОРДЛО смене центральной власти и соответствующей смене законодательства, все с удовольствием "вернутся в лоно церкви"(c)
Очевидно. Лугандон з самого початку планувався як сепаратний проект. Вони не виходили за межі Донецької і Луганської області, в організації незаконного референдуму, і, як мантру, повторювали "Ми вас не чіпаємо, і ви нас не чіпайте." Потім Гіркін зробив, з громадського конфлікту АТО, а "поздоровлення" Путіна, на день Незалежності, з АТО російсько-українську війну (гібридну, з місцевий гарматним м'ясом).
Могу ошибаться, но вроде как *Хунту геть!* был одним из основных лозунгов на Донбассе. То есть новую центральную власть геть.
budivelnik написав:На кінець 2018 рокуЯ надіюсь ти розумієш , що воювавших було більше ніж 200 загиблих....
Что за бред и что значит за местом рождения, причем в основном из 15 бывших союзных республик? Они ведь все граждане Украины. Если бы не дай бог я там погиб, то меня бы приписали к Казахстану? Где потомки миллионов украинцев США и Канады? Армяне живущие во Франции и США примерно с того же времени что и украинцы приехали воевать за Карабах, а где хоть один украинец диаспоры которая учит как правильно тут жить?
shapo написав:1) Вам же привели что без финансирования из-за рубежа поставок оружия и наемников Чечня бы долго не продержалась. Да и на Донбассе Россия никогда не афмшмровала участие своих войск, а Украине сделала все чтобы этому помочь. 2) В Сирии изначально начал ИГИЛ и Хезболла с КСИРом
1) не потрібно відповідати в стилі "Крокодил длиннее или зеленее?" Я поставив конкретне питання: І які конкретно держави воювали в Чечні? В Донбасі/Криму воювали конкретно війська РФ - це навіть Путін підтвердив.
Зачем врать про Донбасс? Путин никогда не признавал что Россия воевала на Донбассе в отличие от аннексии Крыма в котором никто не воевал ибо Украина его сдала без единого выстрела.
andrijk777 написав:2) Я не сильний знаток по Сирії, але ось цитата за Вікі:
С 2011 года в Сирии идёт гражданская война между сторонниками официального правительства («Баас» и Башара Асада), вооружённой оппозицией, курдами, а с 2014 года — ИГИЛ и большим количеством иных группировок исламистского толка.
Що прямо говорить що ви або брешете або помиляєтесь. Я якось вікі більш довіряю ніж вам.
Что такое вооруженная оппозиция вам в вике не написали? Верьте кому угодно, мне все равно
Я ранее многократно говорил, что Донни поехал кукухой на фоне проигрыша выборов
7 января очередное тому подтверждение. После речи Донни, его сторонники штурмовали Конгресс США. Чего не было хрен знает с какого года
Теперь Донни - токсичный лузер. Он мог бы уйти красиво, мог бы уйти достойно, мог бы просто уйти. Но он уходит позорно От него отвернулись даже политики республиканцы Интересно, как долго с ним пробудет Руди Джулиани ?
Теперь Донни ждёт не спокойная жизнь экс-президента-миллиардера, а суды. По судам его таскать будут знатно и демонстративно. И Бог его знает, что там ещё всплывёт по Донни
Увы, но нечто подобное, но более гротескное ждёт и Украину, когда Бубочка проиграет выборы на второй срок
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Поясни Що в 1990-2014 , що після 2014 - пять українців в цивільному платили одному військовому Чому боєздатність ЗСУ в 1990-2014 - гірша від боєздатності ЗСУ після 2014? Ті хто годував - залишились ті самі.. А кого не стало? Не стало таких як ти..от і виходить
Вспомнил тут один момент. Не голословным, а факт. Представляешь, что Нова украинская армия заперечуэ твои думки с потолка о всл зразка 1990-2014.
В Новій Армії, прямующей в НАТО))), на шестом году становления родили Указ о продлении граничной службы до... свыше 60 лет.
Ты понимаешь, Карл, свыше 60 лет!!! То есть Новой Армии необходимы даже учившиеся ещё в 1977-82 годах махрового совка офицеры, служившие и ставившиеся, как офицеры, с 1982 по 1991 годы.
Кстати, ещё и о соотношении (у тебя было с потолка 30%) -- а у меня факт от целой Маруси Зверобий, указавшей, что комбат элитных! войск (80 дшб) выдал ей --- у меня из 500 чел лс в бой могу отправить только 120, остальные... Это элита... Можешь, если что, претензии Зверобий адресовать))
З.Ы. пост по теме Политические дискуссии. О политике Украины в отношении ЗСУ по продлению граничного вику всл зразка 1977... годов))))))))))))) Нужны Новой))) Армии.