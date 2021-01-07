Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:13

Я ранее многократно говорил, что Донни поехал кукухой на фоне проигрыша выборов



7 января очередное тому подтверждение.

После речи Донни, его сторонники штурмовали Конгресс США. Чего не было хрен знает с какого года



Теперь Донни - токсичный лузер.

Он мог бы уйти красиво, мог бы уйти достойно, мог бы просто уйти. Но он уходит позорно

От него отвернулись даже политики республиканцы

Интересно, как долго с ним пробудет Руди Джулиани ?



Теперь Донни ждёт не спокойная жизнь экс-президента-миллиардера, а суды. По судам его таскать будут знатно и демонстративно.

И Бог его знает, что там ещё всплывёт по Донни



Увы, но нечто подобное, но более гротескное ждёт и Украину, когда Бубочка проиграет выборы на второй срок

"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой