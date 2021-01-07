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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 69606961696269636964>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:56

  shapo написав:1) Вам же привели что без финансирования из-за рубежа поставок оружия и наемников Чечня бы долго не продержалась. Да и на Донбассе Россия никогда не афмшмровала участие своих войск, а Украине сделала все чтобы этому помочь.
2) В Сирии изначально начал ИГИЛ и Хезболла с КСИРом

1) не потрібно відповідати в стилі "Крокодил длиннее или зеленее?"
Я поставив конкретне питання:
І які конкретно держави воювали в Чечні?
В Донбасі/Криму воювали конкретно війська РФ - це навіть Путін підтвердив.

2) Я не сильний знаток по Сирії, але ось цитата за Вікі:
С 2011 года в Сирии идёт гражданская война между сторонниками официального правительства («Баас» и Башара Асада), вооружённой оппозицией, курдами, а с 2014 года — ИГИЛ и большим количеством иных группировок исламистского толка.

Що прямо говорить що ви або брешете або помиляєтесь. Я якось вікі більш довіряю ніж вам.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 15:57

  lapay написав:
  freeze написав:В данном случае не очевидно.
Сильно подозреваю, что при соответствующей убеждениям большинства в ОРДЛО смене центральной власти и соответствующей смене законодательства, все с удовольствием "вернутся в лоно церкви"(c)

Очевидно. Лугандон з самого початку планувався як сепаратний проект. Вони не виходили за межі Донецької і Луганської області, в організації незаконного референдуму, і, як мантру, повторювали "Ми вас не чіпаємо, і ви нас не чіпайте."
Потім Гіркін зробив, з громадського конфлікту АТО, а "поздоровлення" Путіна, на день Незалежності, з АТО російсько-українську війну (гібридну, з місцевий гарматним м'ясом).

Могу ошибаться, но вроде как *Хунту геть!* был одним из основных лозунгов на Донбассе.
То есть новую центральную власть геть.

Раз уж Вы лозунги ставите во главу угла.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:03

  budivelnik написав:На кінець 2018 рокуЗображенняЯ надіюсь ти розумієш , що воювавших було більше ніж 200 загиблих....


Что за бред и что значит за местом рождения, причем в основном из 15 бывших союзных республик? Они ведь все граждане Украины.
Если бы не дай бог я там погиб, то меня бы приписали к Казахстану?
Где потомки миллионов украинцев США и Канады?
Армяне живущие во Франции и США примерно с того же времени что и украинцы приехали воевать за Карабах, а где хоть один украинец
диаспоры которая учит как правильно тут жить?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:07

  detroytred написав:*Хунту геть!*

Це була не ЦІЛЬ а ПРИЧИНА!
Ціль завжди була одна - приєднання до РФ - спитайте в любого жителя Криму/Донбасу.
*Причому ця причина великій мірі придумана і нав'язана РФ через свої засоби пропаганди.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 08 січ, 2021 16:11, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:08

  andrijk777 написав:
  shapo написав:1) Вам же привели что без финансирования из-за рубежа поставок оружия и наемников Чечня бы долго не продержалась. Да и на Донбассе Россия никогда не афмшмровала участие своих войск, а Украине сделала все чтобы этому помочь.
2) В Сирии изначально начал ИГИЛ и Хезболла с КСИРом

1) не потрібно відповідати в стилі "Крокодил длиннее или зеленее?"
Я поставив конкретне питання:
І які конкретно держави воювали в Чечні?
В Донбасі/Криму воювали конкретно війська РФ - це навіть Путін підтвердив.


Зачем врать про Донбасс?
Путин никогда не признавал что Россия воевала на Донбассе в отличие от аннексии Крыма в котором никто не воевал ибо Украина его сдала без единого выстрела.



  andrijk777 написав:2) Я не сильний знаток по Сирії, але ось цитата за Вікі:
С 2011 года в Сирии идёт гражданская война между сторонниками официального правительства («Баас» и Башара Асада), вооружённой оппозицией, курдами, а с 2014 года — ИГИЛ и большим количеством иных группировок исламистского толка.

Що прямо говорить що ви або брешете або помиляєтесь. Я якось вікі більш довіряю ніж вам.


Что такое вооруженная оппозиция вам в вике не написали?
Верьте кому угодно, мне все равно
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shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:13

Re: Політичні дискусії

Я ранее многократно говорил, что Донни поехал кукухой на фоне проигрыша выборов

7 января очередное тому подтверждение.
После речи Донни, его сторонники штурмовали Конгресс США. Чего не было хрен знает с какого года

Теперь Донни - токсичный лузер.
Он мог бы уйти красиво, мог бы уйти достойно, мог бы просто уйти. Но он уходит позорно
От него отвернулись даже политики республиканцы
Интересно, как долго с ним пробудет Руди Джулиани ?

Теперь Донни ждёт не спокойная жизнь экс-президента-миллиардера, а суды. По судам его таскать будут знатно и демонстративно.
И Бог его знает, что там ещё всплывёт по Донни

Увы, но нечто подобное, но более гротескное ждёт и Украину, когда Бубочка проиграет выборы на второй срок
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:16

  pesikot написав:Увы, но нечто подобное, но более гротескное ждёт и Украину, когда Бубочка проиграет выборы на второй срок


Вообще-то после того что произошло в США вчера Зеленский просто обязан посадить всех участников незаконного переворота 2014г
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:21

  shapo написав:Вообще-то после того что произошло в США вчера Зеленский просто обязан посадить всех участников незаконного переворота 2014г

Посадить, дожене і ще раз посадить. Причому УСІХ. :D :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:22

  shapo написав: Путин никогда не признавал что Россия воевала на Донбассе в отличие от аннексии Крыма в котором никто не воевал ибо Украина его сдала без единого выстрела.

Путін - еталон чесності :D :D :D
5 стадий принятия. Как Путин рассказывал о российских военных в Крыму
andrijk777
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:24

budivelnik
Поясни
Що в 1990-2014 , що після 2014 - пять українців в цивільному платили одному військовому
Чому боєздатність ЗСУ в 1990-2014 - гірша від боєздатності ЗСУ після 2014?
Ті хто годував - залишились ті самі..
А кого не стало?
Не стало таких як ти..от і виходить


Вспомнил тут один момент.
Не голословным, а факт.
Представляешь, что Нова украинская армия заперечуэ твои думки с потолка о всл зразка 1990-2014.

В Новій Армії, прямующей в НАТО))), на шестом году становления родили Указ о продлении граничной службы до... свыше 60 лет.

Ты понимаешь, Карл, свыше 60 лет!!!
То есть Новой Армии необходимы даже учившиеся ещё в 1977-82 годах махрового совка офицеры, служившие и ставившиеся, как офицеры, с 1982 по 1991 годы.

Кстати, ещё и о соотношении (у тебя было с потолка 30%) -- а у меня факт от целой Маруси Зверобий, указавшей, что комбат элитных! войск (80 дшб) выдал ей --- у меня из 500 чел лс в бой могу отправить только 120, остальные...
Это элита...
Можешь, если что, претензии Зверобий адресовать))

З.Ы. пост по теме Политические дискуссии.
О политике Украины в отношении ЗСУ по продлению граничного вику всл зразка 1977... годов)))))))))))))
Нужны Новой))) Армии.
detroytred
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