Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
pesikot написав:Увы, но нечто подобное, но более гротескное ждёт и Украину, когда Бубочка проиграет выборы на второй срок
Чтобы он проиграл надо уже сейчас продумывать алгоритм действий, искать нужную кандидатуру с низким антирейтингом, но не допустить фальстарт, потому что если раньше будешь говорить о своих намерениях, собьют компроматом. Возможно этим и занимаются умные люди, просто мы не знаем. Стратегия Офиса президента на сегодня уже просматривается, вытащить на второе место в первом туре Бойко, чтобы наверняка потом выиграть. Есть конечно надежда, что Зеленский обнулит свой рейтинг до того, что сам не попадёт во второй тур. Если всё-таки Порошенко решит сам баллотироваться, и пройдёт во второй тур с Зеленским, я буду за Порошенко голосовать, обещаю Вам заранее.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 08 січ, 2021 17:01, всього редагувалось 1 раз.
Це була не ЦІЛЬ а ПРИЧИНА! Ціль завжди була одна - приєднання до РФ - спитайте в любого жителя Криму/Донбасу. *Причому ця причина великій мірі придумана і нав'язана РФ через свої засоби пропаганди.
Алексей Панич: Однозначно не начали бы. Мирность и невоенные способы решения вопросов – это то, что объединяло до 2014 года всех украинцев. До 2013 года я жил в Донецке, я помню, с каким облегчением говорили дончане о том, что хорошо, что мы не в России, когда началась Чеченская война. И гордились тем, что в Украине все мирно. Украинцы при всей разности умели договариваться
Да и вроде как при Евро 2012 весь Донбасс размахивал украинскими флагами.
Насколько я понимаю, то было всё: и все лозунги, и все цели, и все причины. И в достаточной степени. Что позволяет существовать разным мнениям. То есть, как вкус и цвет. Выбирай себе сам, что нравится.
Как по мне, так уж слишком велика роль рашки. Поэтому внешняя агрессия, война.
budivelnik написав:На кінець 2018 рокуЯ надіюсь ти розумієш , що воювавших було більше ніж 200 загиблих....
Что за бред и что значит за местом рождения, причем в основном из 15 бывших союзных республик? Они ведь все граждане Украины. Если бы не дай бог я там погиб, то меня бы приписали к Казахстану? Где потомки миллионов украинцев США и Канады? Армяне живущие во Франции и США примерно с того же времени что и украинцы приехали воевать за Карабах, а где хоть один украинец диаспоры которая учит как правильно тут жить?
Достатньо? Як бачиш він проходить як громадянин України.. + спеціально для тебе А який резон у ВР розглядати закон
Громадянство для іноземців-учасників АТО/ООС
Законопроект 3433 передбачає впровадження:
– спрощеної системи отримання посвідки на тимчасове проживання та отримання громадянства для іноземців-учасників АТО/ООС;
– заборони на примусове повернення в державу походження або третю державу, яка вчинила акт агресії проти України або в державу, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.
Прийняття законопроекту є важливим, адже, іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України (зокрема шляхом здійснення волонтерської та іншої діяльності, що сприяла забезпеченню обороноздатності України), жертвуючи часом, матеріальними ресурсами, здоров’ям, та навіть ризикуючи найвищою людською цінністю – життям, вносять вагомий вклад в захист національних інтересів та суверенітету України, що є великою заслугою перед Українською державою.
2 жовтня 2018 р. законопроект 3433 було прийнято в першому читанні. 19 грудня 2018 р. профільний Комітет з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект 3433 в другому читанні та в цілому.
Як поясниш Чому приймається такий Закон.. Як на мене-відповідь проста Велика кількість АТОшників з за кордону... Але для тебе тільки богомобрані єдиноправильні...
Це була не ЦІЛЬ а ПРИЧИНА! Ціль завжди була одна - приєднання до РФ - спитайте в любого жителя Криму/Донбасу. *Причому ця причина великій мірі придумана і нав'язана РФ через свої засоби пропаганди.
Алексей Панич: Однозначно не начали бы. Мирность и невоенные способы решения вопросов – это то, что объединяло до 2014 года всех украинцев. До 2013 года я жил в Донецке, я помню, с каким облегчением говорили дончане о том, что хорошо, что мы не в России, когда началась Чеченская война. И гордились тем, что в Украине все мирно. Украинцы при всей разности умели договариваться
Насколько я понимаю, то было всё: и все лозунги, и все цели, и все причины. И в достаточной степени. Что позволяет существовать разным мнениям. То есть, как вкус и цвет. Выбирай себе сам, что нравится.
Как по мне, так уж слишком велика роль рашки. Поэтому внешняя агрессия, война.
Так все вірно - "мнения бывают разные" Візьмемо революцію 2004 року. Навіть після чесного голосування Яника підтримало 45% населення. Тобто в 2004 році - був громадянський конфлікти який, на щастя не переріс у війну. А в 2014, дякуючи старанням РФ, конфлікт переріс у війну.
Востаннє редагувалось andrijk777 в П'ят 08 січ, 2021 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Интереснейший момент. Потому что, судя по объяснениям, голосовавший за ЗЕ (точнее против По) мой знакомый .... (умнейший чел.), за По не будет голосовать при любых раскладах. Нужно будет спросить и у него.
detroytred написав:Представляешь, что Нова украинская армия заперечуэ твои думки с потолка о всл зразка 1990-2014.
В Новій Армії, прямующей в НАТО))), на шестом году становления родили Указ о продлении граничной службы до... свыше 60 лет.
Такі як ти , з кого пісок сиплеться, сидячи в шбабі і продукують подібні Укази... І мета їх не в тому щоб зберегти мегакваліфікованих старперів.. Мета в тому, щоб ці старпери подовше Україну подоїли..толку то від них все одно зеро....
detroytred написав:freeze Интереснейший момент. Потому что, судя по объяснениям, голосовавший за ЗЕ (точнее против По) мой знакомый .... (умнейший чел.), за По не будет голосовать при любых раскладах. Нужно будет спросить и у него.
Рано ще голосувати. Цирк тільки приїхав. Ще 3 роки нам дивитись шоу з Зе в головній ролі.
detroytred написав:freeze Не понял. Уточните - за По или ЗЕ.
Интереснейший момент. Потому что, судя по объяснениям, голосовавший за ЗЕ (точнее против По) мой знакомый .... (умнейший чел.), за По не будет голосовать при любых раскладах. Нужно будет спросить и у него.
Конечно за Порошенко в случае, если он выйдет вместе с Зеленским во второй тур. По крайней мере Порошенко был честен перед проголосовавшими за него. Это большой плюс. Хотя я во многом не согласен с позицией Порошенко, но честность перед избирателями надо ценить.
Ни в каком случае не голосовать - это не вариант, это значит, что ты даришь кому-то свой голос.
Если будут какие-то другие пары во втором туре, надо уже тогда будет смотреть по ситуации, сейчас уж совсем непонятно и далеко до выборов, чтобы загадывать другие варианты.
Востаннє редагувалось freeze в П'ят 08 січ, 2021 17:09, всього редагувалось 1 раз.