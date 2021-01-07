Додано: П'ят 08 січ, 2021 16:27

pesikot написав: Увы, но нечто подобное, но более гротескное ждёт и Украину, когда Бубочка проиграет выборы на второй срок Увы, но нечто подобное, но более гротескное ждёт и Украину, когда Бубочка проиграет выборы на второй срок

Чтобы он проиграл надо уже сейчас продумывать алгоритм действий, искать нужную кандидатуру с низким антирейтингом, но не допустить фальстарт, потому что если раньше будешь говорить о своих намерениях, собьют компроматом. Возможно этим и занимаются умные люди, просто мы не знаем.Стратегия Офиса президента на сегодня уже просматривается, вытащить на второе место в первом туре Бойко, чтобы наверняка потом выиграть.Есть конечно надежда, что Зеленский обнулит свой рейтинг до того, что сам не попадёт во второй тур.Если всё-таки Порошенко решит сам баллотироваться, и пройдёт во второй тур с Зеленским, я буду за Порошенко голосовать, обещаю Вам заранее.