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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6961696269636964

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:08

  budivelnik написав:
  shapo написав:
  budivelnik написав:На кінець 2018 рокуЗображенняЯ надіюсь ти розумієш , що воювавших було більше ніж 200 загиблих....
Что за бред и что значит за местом рождения, причем в основном из 15 бывших союзных республик? Они ведь все граждане Украины.
Если бы не дай бог я там погиб, то меня бы приписали к Казахстану?
Где потомки миллионов украинцев США и Канады?
Армяне живущие во Франции и США примерно с того же времени что и украинцы приехали воевать за Карабах, а где хоть один украинец
диаспоры которая учит как правильно тут жить?
Тримай
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
Марк (Марко) Паславський народився у 1959 році в українсько-американській родині на Мангеттені в Нью-Йорку. Виріс у Нью-Джерсі[5][6]. Належав до Пласту. Добре грав у волейбол, завдяки чому вступив до військової академії Вест-Пойнт, яку закінчив у 1981 році[6]. Служив в 75-у полку рейнджерів[7], покинувши армію в ранзі майора[8] у 1991 році.
Достатньо?
Як бачиш він проходить як громадянин України..
+ спеціально для тебе
А який резон у ВР розглядати закон
Громадянство для іноземців-учасників АТО/ООС

Законопроект 3433 передбачає впровадження:

– спрощеної системи отримання посвідки на тимчасове проживання та отримання громадянства для іноземців-учасників АТО/ООС;

– заборони на примусове повернення в державу походження або третю державу, яка вчинила акт агресії проти України або в державу, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.

Прийняття законопроекту є важливим, адже, іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України (зокрема шляхом здійснення волонтерської та іншої діяльності, що сприяла забезпеченню обороноздатності України), жертвуючи часом, матеріальними ресурсами, здоров’ям, та навіть ризикуючи найвищою людською цінністю – життям, вносять вагомий вклад в захист національних інтересів та суверенітету України, що є великою заслугою перед Українською державою.

2 жовтня 2018 р. законопроект 3433 було прийнято в першому читанні. 19 грудня 2018 р. профільний Комітет з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект 3433 в другому читанні та в цілому.
Як поясниш
Чому приймається такий Закон..
Як на мене-відповідь проста
Велика кількість АТОшників з за кордону...
Але для тебе тільки богомобрані єдиноправильні...

Ай да молодца, аж одного нашёл из миллионов живущих в США, Канаде и туевой кучи др. стран.
А про гражданство приплел чтобы диаспору отбелить?
И сколько канадских или американских украинцев его приняли хоть после ато, хоть до?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:11

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Представляешь, что Нова украинская армия заперечуэ твои думки с потолка о всл зразка 1990-2014.

В Новій Армії, прямующей в НАТО))), на шестом году становления родили Указ о продлении граничной службы до... свыше 60 лет.
Такі як ти , з кого пісок сиплеться, сидячи в шбабі і продукують подібні Укази...
І мета їх не в тому щоб зберегти мегакваліфікованих старперів..
Мета в тому, щоб ці старпери подовше Україну подоїли..толку то від них все одно зеро....

Опять мимо. С потолка.
Ну ты хоть как-то обосновуй.

Указ-то принимается наверху.
А вот продлевает службу старперам лично каждый комбриг, комчасти НОВОЙ армии, прямующей к стандартам НАТО))).
Боевой, новый, комбриг)))

Указ лишь основание для комчасти. Никакого давления не оказывает.
И эти старперы лейтенанты конца 70-))) ему нужны.
Ему видней, чем тебе на диване и с твоим уровнем.

Эх, знал бы ты, какие замполиты и труха оказались нужны...)))
Чем фактически они там занимаются.
И каких отличнейших, в том числе и атовцев, офицеров убрали.

Но ты сходи-то в 80 бр-ду. Расскажи хлопцям про правильне життя, что працювати треба на себе и не залежати від чужих рішень (особенно получки и пенсии от державы).

З.ы. пост по теме.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 січ, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:13

  shapo написав:И сколько канадских или американских украинцев его приняли хоть после ато, хоть до?
Один дурень згенерує стільки запитань - що й сто мудреців не дадуть на них відповіді
Перше твоє дурне твердження - не громадяни України , української національності в АТО участь не приймали - я тобі привів приклад 200 загинувших...
Друге твоє дурне твердження - жодного з Канади,СЩА - я тобі привів приклад одного загинувшого...
Тепер третє твоє тупе зауваження - то був тільки один , шукай ще...
А як знайду - меймурку будеш в сирому вигляді жувати - чи підсмажиш?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Повідомлення Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:18

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Но ты сходи-то в 80 бр-ду. Расскажи хлопцям про правильне життя, что працювати треба на себе и не залежати від чужих рішень (особенно получки и пенсии от державы).

З.ы. пост по теме.
Тебевже за нудність на 12 годин банили..
Якого милого починаєш знову флудити?
Навіщо в 100-тий раз згадувати 80-ку..
Ти хоч раз там був? Волонтерив? Надавав якусь військову пораду? - ні, то йди і не звізди...
Мені достатньо трьох речей
а - 30000 в місяць податків ( а їх ще треба заробити ,щоб віддати)
б - допомога дітям загиблих в АТО через офіційні фонди , просто знайома вдова загиблого в 2015 капітана, одночасно є керівницею одного з фондів
в - періодичних звернень з райвиконкому з побажанням( бо просити де-юре вони не мають права) допомогти підшефним(серед яких і військові)

Що з цього послужного списку є в тебе?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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