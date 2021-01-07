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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6961696269636964 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:08 budivelnik написав: shapo написав: budivelnik написав: На кінець 2018 року Я надіюсь ти розумієш , що воювавших було більше ніж 200 загиблих.... На кінець 2018 рокуЯ надіюсь ти розумієш , що воювавших було більше ніж 200 загиблих.... Что за бред и что значит за местом рождения, причем в основном из 15 бывших союзных республик? Они ведь все граждане Украины.

Если бы не дай бог я там погиб, то меня бы приписали к Казахстану?

Где потомки миллионов украинцев США и Канады?

Армяне живущие во Франции и США примерно с того же времени что и украинцы приехали воевать за Карабах, а где хоть один украинец

диаспоры которая учит как правильно тут жить? Что за бред и что значит за местом рождения, причем в основном из 15 бывших союзных республик? Они ведь все граждане Украины.Если бы не дай бог я там погиб, то меня бы приписали к Казахстану?Где потомки миллионов украинцев США и Канады?Армяне живущие во Франции и США примерно с того же времени что и украинцы приехали воевать за Карабах, а где хоть один украинецдиаспоры которая учит как правильно тут жить? Тримай

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9

Марк (Марко) Паславський народився у 1959 році в українсько-американській родині на Мангеттені в Нью-Йорку. Виріс у Нью-Джерсі[5][6]. Належав до Пласту. Добре грав у волейбол, завдяки чому вступив до військової академії Вест-Пойнт, яку закінчив у 1981 році[6]. Служив в 75-у полку рейнджерів[7], покинувши армію в ранзі майора[8] у 1991 році. Марк (Марко) Паславський народився у 1959 році в українсько-американській родині на Мангеттені в Нью-Йорку. Виріс у Нью-Джерсі[5][6]. Належав до Пласту. Добре грав у волейбол, завдяки чому вступив до військової академії Вест-Пойнт, яку закінчив у 1981 році[6]. Служив в 75-у полку рейнджерів[7], покинувши армію в ранзі майора[8] у 1991 році. Достатньо?

Як бачиш він проходить як громадянин України..

+ спеціально для тебе

А який резон у ВР розглядати закон

Громадянство для іноземців-учасників АТО/ООС



Законопроект 3433 передбачає впровадження:



– спрощеної системи отримання посвідки на тимчасове проживання та отримання громадянства для іноземців-учасників АТО/ООС;



– заборони на примусове повернення в державу походження або третю державу, яка вчинила акт агресії проти України або в державу, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.



Прийняття законопроекту є важливим, адже, іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України (зокрема шляхом здійснення волонтерської та іншої діяльності, що сприяла забезпеченню обороноздатності України), жертвуючи часом, матеріальними ресурсами, здоров’ям, та навіть ризикуючи найвищою людською цінністю – життям, вносять вагомий вклад в захист національних інтересів та суверенітету України, що є великою заслугою перед Українською державою.



2 жовтня 2018 р. законопроект 3433 було прийнято в першому читанні. 19 грудня 2018 р. профільний Комітет з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект 3433 в другому читанні та в цілому. Як поясниш

Чому приймається такий Закон..

Як на мене-відповідь проста

Велика кількість АТОшників з за кордону...

Але для тебе тільки богомобрані єдиноправильні... ТримайДостатньо?Як бачиш він проходить як громадянин України..+ спеціально для тебеА який резон у ВР розглядати законЯк пояснишЧому приймається такий Закон..Як на мене-відповідь простаВелика кількість АТОшників з за кордону...Але для тебе тільки богомобрані єдиноправильні...

Ай да молодца, аж одного нашёл из миллионов живущих в США, Канаде и туевой кучи др. стран.

А про гражданство приплел чтобы диаспору отбелить?

И сколько канадских или американских украинцев его приняли хоть после ато, хоть до? Ай да молодца, аж одного нашёл из миллионов живущих в США, Канаде и туевой кучи др. стран.А про гражданство приплел чтобы диаспору отбелить?И сколько канадских или американских украинцев его приняли хоть после ато, хоть до? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4420 З нами з: 29.05.18 Подякував: 105 раз. Подякували: 751 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:11 budivelnik написав: detroytred написав: Представляешь, что Нова украинская армия заперечуэ твои думки с потолка о всл зразка 1990-2014.



В Новій Армії, прямующей в НАТО))), на шестом году становления родили Указ о продлении граничной службы до... свыше 60 лет. Представляешь, что Нова украинская армия заперечуэ твои думки с потолка о всл зразка 1990-2014.В Новій Армії, прямующей в НАТО))), на шестом году становления родили Указ о продлении граничной службы до... свыше 60 лет. Такі як ти , з кого пісок сиплеться, сидячи в шбабі і продукують подібні Укази...

І мета їх не в тому щоб зберегти мегакваліфікованих старперів..

Мета в тому, щоб ці старпери подовше Україну подоїли..толку то від них все одно зеро.... Такі як ти , з кого пісок сиплеться, сидячи в шбабі і продукують подібні Укази...І мета їх не в тому щоб зберегти мегакваліфікованих старперів..Мета в тому, щоб ці старпери подовше Україну подоїли..толку то від них все одно зеро....

Опять мимо. С потолка.

Ну ты хоть как-то обосновуй.



Указ-то принимается наверху.

А вот продлевает службу старперам лично каждый комбриг, комчасти НОВОЙ армии, прямующей к стандартам НАТО))).

Боевой, новый, комбриг)))



Указ лишь основание для комчасти. Никакого давления не оказывает.

И эти старперы лейтенанты конца 70-))) ему нужны.

Ему видней, чем тебе на диване и с твоим уровнем.



Эх, знал бы ты, какие замполиты и труха оказались нужны...)))

Чем фактически они там занимаются.

И каких отличнейших, в том числе и атовцев, офицеров убрали.



Но ты сходи-то в 80 бр-ду. Расскажи хлопцям про правильне життя, что працювати треба на себе и не залежати від чужих рішень (особенно получки и пенсии от державы).



З.ы. пост по теме. Опять мимо. С потолка.Ну ты хоть как-то обосновуй.Указ-то принимается наверху.А вот продлевает службу старперам лично каждый комбриг, комчасти НОВОЙ армии, прямующей к стандартам НАТО))).Боевой, новый, комбриг)))Указ лишь основание для комчасти. Никакого давления не оказывает.И эти старперы лейтенанты конца 70-))) ему нужны.Ему видней, чем тебе на диване и с твоим уровнем.Эх, знал бы ты, какие замполиты и труха оказались нужны...)))Чем фактически они там занимаются.И каких отличнейших, в том числе и атовцев, офицеров убрали.Но ты сходи-то в 80 бр-ду. Расскажи хлопцям про правильне життя, что працювати треба на себе и не залежати від чужих рішень (особенно получки и пенсии от державы).З.ы. пост по теме. Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 січ, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23572 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:13 shapo написав: И сколько канадских или американских украинцев его приняли хоть после ато, хоть до? И сколько канадских или американских украинцев его приняли хоть после ато, хоть до? Один дурень згенерує стільки запитань - що й сто мудреців не дадуть на них відповіді

Перше твоє дурне твердження - не громадяни України , української національності в АТО участь не приймали - я тобі привів приклад 200 загинувших...

Друге твоє дурне твердження - жодного з Канади,СЩА - я тобі привів приклад одного загинувшого...

Тепер третє твоє тупе зауваження - то був тільки один , шукай ще...

А як знайду - меймурку будеш в сирому вигляді жувати - чи підсмажиш? Один дурень згенерує стільки запитань - що й сто мудреців не дадуть на них відповідіПерше твоє дурне твердження - не громадяни України , української національності в АТО участь не приймали - я тобі привів приклад 200 загинувших...Друге твоє дурне твердження - жодного з Канади,СЩА - я тобі привів приклад одного загинувшого...Тепер третє твоє тупе зауваження - то був тільки один , шукай ще...А як знайду - меймурку будеш в сирому вигляді жувати - чи підсмажиш? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23734 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 17:18 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Но ты сходи-то в 80 бр-ду. Расскажи хлопцям про правильне життя, что працювати треба на себе и не залежати від чужих рішень (особенно получки и пенсии от державы).



З.ы. пост по теме. Но ты сходи-то в 80 бр-ду. Расскажи хлопцям про правильне життя, что працювати треба на себе и не залежати від чужих рішень (особенно получки и пенсии от державы).З.ы. пост по теме. Тебевже за нудність на 12 годин банили..

Якого милого починаєш знову флудити?

Навіщо в 100-тий раз згадувати 80-ку..

Ти хоч раз там був? Волонтерив? Надавав якусь військову пораду? - ні, то йди і не звізди...

Мені достатньо трьох речей

а - 30000 в місяць податків ( а їх ще треба заробити ,щоб віддати)

б - допомога дітям загиблих в АТО через офіційні фонди , просто знайома вдова загиблого в 2015 капітана, одночасно є керівницею одного з фондів

в - періодичних звернень з райвиконкому з побажанням( бо просити де-юре вони не мають права) допомогти підшефним(серед яких і військові)



Що з цього послужного списку є в тебе? Тебевже за нудність на 12 годин банили..Якого милого починаєш знову флудити?Навіщо в 100-тий раз згадувати 80-ку..Ти хоч раз там був? Волонтерив? Надавав якусь військову пораду? - ні, то йди і не звізди...Мені достатньо трьох речейа - 30000 в місяць податків ( а їх ще треба заробити ,щоб віддати)б - допомога дітям загиблих в АТО через офіційні фонди , просто знайома вдова загиблого в 2015 капітана, одночасно є керівницею одного з фондівв - періодичних звернень з райвиконкому з побажанням( бо просити де-юре вони не мають права) допомогти підшефним(серед яких і військові)Що з цього послужного списку є в тебе? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23734 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 6961696269636964 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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