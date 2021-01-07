Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
budivelnik написав:На кінець 2018 рокуЯ надіюсь ти розумієш , що воювавших було більше ніж 200 загиблих....
Что за бред и что значит за местом рождения, причем в основном из 15 бывших союзных республик? Они ведь все граждане Украины. Если бы не дай бог я там погиб, то меня бы приписали к Казахстану? Где потомки миллионов украинцев США и Канады? Армяне живущие во Франции и США примерно с того же времени что и украинцы приехали воевать за Карабах, а где хоть один украинец диаспоры которая учит как правильно тут жить?
Достатньо? Як бачиш він проходить як громадянин України.. + спеціально для тебе А який резон у ВР розглядати закон
Громадянство для іноземців-учасників АТО/ООС
Законопроект 3433 передбачає впровадження:
– спрощеної системи отримання посвідки на тимчасове проживання та отримання громадянства для іноземців-учасників АТО/ООС;
– заборони на примусове повернення в державу походження або третю державу, яка вчинила акт агресії проти України або в державу, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України.
Прийняття законопроекту є важливим, адже, іноземці та особи без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканості України (зокрема шляхом здійснення волонтерської та іншої діяльності, що сприяла забезпеченню обороноздатності України), жертвуючи часом, матеріальними ресурсами, здоров’ям, та навіть ризикуючи найвищою людською цінністю – життям, вносять вагомий вклад в захист національних інтересів та суверенітету України, що є великою заслугою перед Українською державою.
2 жовтня 2018 р. законопроект 3433 було прийнято в першому читанні. 19 грудня 2018 р. профільний Комітет з питань прав людини, нацменшин і міжнаціональних відносин рекомендував Верховній Раді прийняти законопроект 3433 в другому читанні та в цілому.
Як поясниш Чому приймається такий Закон.. Як на мене-відповідь проста Велика кількість АТОшників з за кордону... Але для тебе тільки богомобрані єдиноправильні...
Ай да молодца, аж одного нашёл из миллионов живущих в США, Канаде и туевой кучи др. стран. А про гражданство приплел чтобы диаспору отбелить? И сколько канадских или американских украинцев его приняли хоть после ато, хоть до?
detroytred написав:Представляешь, что Нова украинская армия заперечуэ твои думки с потолка о всл зразка 1990-2014.
В Новій Армії, прямующей в НАТО))), на шестом году становления родили Указ о продлении граничной службы до... свыше 60 лет.
Такі як ти , з кого пісок сиплеться, сидячи в шбабі і продукують подібні Укази... І мета їх не в тому щоб зберегти мегакваліфікованих старперів.. Мета в тому, щоб ці старпери подовше Україну подоїли..толку то від них все одно зеро....
Опять мимо. С потолка. Ну ты хоть как-то обосновуй.
Указ-то принимается наверху. А вот продлевает службу старперам лично каждый комбриг, комчасти НОВОЙ армии, прямующей к стандартам НАТО))). Боевой, новый, комбриг)))
Указ лишь основание для комчасти. Никакого давления не оказывает. И эти старперы лейтенанты конца 70-))) ему нужны. Ему видней, чем тебе на диване и с твоим уровнем.
Эх, знал бы ты, какие замполиты и труха оказались нужны...))) Чем фактически они там занимаются. И каких отличнейших, в том числе и атовцев, офицеров убрали.
Но ты сходи-то в 80 бр-ду. Расскажи хлопцям про правильне життя, что працювати треба на себе и не залежати від чужих рішень (особенно получки и пенсии от державы).
З.ы. пост по теме.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 січ, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:И сколько канадских или американских украинцев его приняли хоть после ато, хоть до?
Один дурень згенерує стільки запитань - що й сто мудреців не дадуть на них відповіді Перше твоє дурне твердження - не громадяни України , української національності в АТО участь не приймали - я тобі привів приклад 200 загинувших... Друге твоє дурне твердження - жодного з Канади,СЩА - я тобі привів приклад одного загинувшого... Тепер третє твоє тупе зауваження - то був тільки один , шукай ще... А як знайду - меймурку будеш в сирому вигляді жувати - чи підсмажиш?
detroytred написав:Но ты сходи-то в 80 бр-ду. Расскажи хлопцям про правильне життя, что працювати треба на себе и не залежати від чужих рішень (особенно получки и пенсии от державы).
З.ы. пост по теме.
Тебевже за нудність на 12 годин банили.. Якого милого починаєш знову флудити? Навіщо в 100-тий раз згадувати 80-ку.. Ти хоч раз там був? Волонтерив? Надавав якусь військову пораду? - ні, то йди і не звізди... Мені достатньо трьох речей а - 30000 в місяць податків ( а їх ще треба заробити ,щоб віддати) б - допомога дітям загиблих в АТО через офіційні фонди , просто знайома вдова загиблого в 2015 капітана, одночасно є керівницею одного з фондів в - періодичних звернень з райвиконкому з побажанням( бо просити де-юре вони не мають права) допомогти підшефним(серед яких і військові)