Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Представляешь, что Нова украинская армия заперечуэ твои думки с потолка о всл зразка 1990-2014.
В Новій Армії, прямующей в НАТО))), на шестом году становления родили Указ о продлении граничной службы до... свыше 60 лет.
Такі як ти , з кого пісок сиплеться, сидячи в шбабі і продукують подібні Укази... І мета їх не в тому щоб зберегти мегакваліфікованих старперів.. Мета в тому, щоб ці старпери подовше Україну подоїли..толку то від них все одно зеро....
Опять мимо. С потолка. Ну ты хоть как-то обосновуй.
Указ-то принимается наверху. А вот продлевает службу старперам лично каждый комбриг, комчасти НОВОЙ армии, прямующей к стандартам НАТО))). Боевой, новый, комбриг)))
Указ лишь основание для комчасти. Никакого давления не оказывает. И эти старперы лейтенанты конца 70-))) ему нужны. Ему видней, чем тебе на диване и с твоим уровнем.
Эх, знал бы ты, какие замполиты и труха оказались нужны...))) Чем фактически они там занимаются. И каких отличнейших, в том числе и атовцев, офицеров убрали.
Но ты сходи-то в 80 бр-ду. Расскажи хлопцям про правильне життя, что працювати треба на себе и не залежати від чужих рішень (особенно получки и пенсии от державы).
З.ы. пост по теме.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 січ, 2021 17:15, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:И сколько канадских или американских украинцев его приняли хоть после ато, хоть до?
Один дурень згенерує стільки запитань - що й сто мудреців не дадуть на них відповіді Перше твоє дурне твердження - не громадяни України , української національності в АТО участь не приймали - я тобі привів приклад 200 загинувших... Друге твоє дурне твердження - жодного з Канади,СЩА - я тобі привів приклад одного загинувшого... Тепер третє твоє тупе зауваження - то був тільки один , шукай ще... А як знайду - меймурку будеш в сирому вигляді жувати - чи підсмажиш?
shapo написав:И сколько канадских или американских украинцев его приняли хоть после ато, хоть до?
Один дурень згенерує стільки запитань - що й сто мудреців не дадуть на них відповіді Перше твоє дурне твердження - не громадяни України , української національності в АТО участь не приймали - я тобі привів приклад 200 загинувших... Друге твоє дурне твердження - жодного з Канади,СЩА - я тобі привів приклад одного загинувшого... Тепер третє твоє тупе зауваження - то був тільки один , шукай ще... А як знайду - меймурку будеш в сирому вигляді жувати - чи підсмажиш?
Я тебе задал один-единственный вопрос - сколько украинцев с американским и канадским гражданством воевали в Донбассе. Ты крутишься как уж на сковородке пытаясь найти черную кошку в тёмной комнате когда её там нет. Согласен на пари если озвучишь что ты будешь делать при проигрыше и сколько ты собрался найти. Согласен не меньше чем на 10
shapo написав:Я тебе задал один-единственный вопрос - сколько украинцев с американским и канадским гражданством воевали в Донбассе. Ты крутишься как уж на сковородке пытаясь найти черную кошку в тёмной комнате когда её там нет. Согласен на пари если озвучишь что ты будешь делать при проигрыше и сколько ты собрался найти. Согласен не меньше чем на 10
Отже за 15 хвилин я знайшов двох Марко Паславський і Джон Ющенко з Канади Крім того , в 2014
Представник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-майор Олександр Розмазнін повідомив, що проти терористів на сході України зараз воює до тисячі іноземців, які зараховані до складу добровольчих батальйонів.
shapo написав:Я тебе задал один-единственный вопрос - сколько украинцев с американским и канадским гражданством воевали в Донбассе. Ты крутишься как уж на сковородке пытаясь найти черную кошку в тёмной комнате когда её там нет. Согласен на пари если озвучишь что ты будешь делать при проигрыше и сколько ты собрался найти. Согласен не меньше чем на 10
Отже за 15 хвилин я знайшов двох Марко Паславський і Джон Ющенко з Канади Крім того , в 2014
Представник Генерального штабу Збройних Сил України, генерал-майор Олександр Розмазнін повідомив, що проти терористів на сході України зараз воює до тисячі іноземців, які зараховані до складу добровольчих батальйонів.
detroytred написав:freeze Не понял. Уточните - за По или ЗЕ.
Интереснейший момент. Потому что, судя по объяснениям, голосовавший за ЗЕ (точнее против По) мой знакомый .... (умнейший чел.), за По не будет голосовать при любых раскладах. Нужно будет спросить и у него.
Конечно за Порошенко в случае, если он выйдет вместе с Зеленским во второй тур. По крайней мере Порошенко был честен перед проголосовавшими за него. Это большой плюс. Хотя я во многом не согласен с позицией Порошенко, но честность перед избирателями надо ценить.
Ни в каком случае не голосовать - это не вариант, это значит, что ты даришь кому-то свой голос.
Если будут какие-то другие пары во втором туре, надо уже тогда будет смотреть по ситуации, сейчас уж совсем непонятно и далеко до выборов, чтобы загадывать другие варианты.
Спасибо за ответ.
Спрошу у знакомого, отпишусь. Ключевое у него тогда было, что ПАП отец (точнее покрыватель) всего гнилого... ЗЕ и Ко хоть открыто))
Единственный американец, воюющий за Украину, погиб в бою ... «У него было три ранения в спину», - сказал Дондюк.
Не подскажете, как бывший кадровый военный (ведь не бывает прапорщиков срочной службы), в каких случаях военнослужащий получает три ранения и все в спину?
И о Ющенко:
Львів – Третій рік 53-річний канадець Джон Ющенко, механік за фахом, служить у 80-й окремій десантно-штурмовій бригаді у Львові. ... Він – фаховий механік і ремонтує українську техніку, таким чином допомагаючи армії у тилу. Готовий їхати на Донбас, коли дозволять.
«Якщо я там потрібен, я готовий їхати. Як можна туди, на Донбас відсилати тих, кому 21, відсилайте мене, мені 53 роки, а молодь має майбутнє. За спеціальністю я механік. Якщо я тут більше користі даю, то, значить, я маю бути тут, а молоді швидше бігають. Ми можемо воювати навіть з лопаткою, якщо треба, бойовий дух важливий і він дуже сильний. Я дуже гордий за українську армію, всі молоді хлопці для мене, як рідні сини», – каже він.
yanyura написав:Не подскажете, как бывший кадровый военный (ведь не бывает прапорщиков срочной службы), в каких случаях военнослужащий получает три ранения и все в спину?
19 серпня 2014 р. Франко загинув в Іловайську від осколків гранати, прикриваючи відхід наших військових на мосту ", - сказано в повідомленні на сторінці спільноти" Майдан 18-20 лютого. Джерело: https://censor.net/ua/p376750
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Трамп, "Твой адрес не дом и не улица, Твой адрес - Ростов на Дону"
Если бы Соединенные Штаты увидели, что Соединенные Штаты делают в Соединенных Штатах, Соединенные Штаты вторглись бы в Соединенные Штаты, чтобы освободить Соединенные Штаты от тирании Соединенных Штатов