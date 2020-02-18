Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
yanyura написав:Не подскажете, как бывший кадровый военный (ведь не бывает прапорщиков срочной службы), в каких случаях военнослужащий получает три ранения и все в спину?
19 серпня 2014 р. Франко загинув в Іловайську від осколків гранати, прикриваючи відхід наших військових на мосту ", - сказано в повідомленні на сторінці спільноти" Майдан 18-20 лютого. Джерело: https://censor.net/ua/p376750
yanyura написав:Не подскажете, как бывший кадровый военный (ведь не бывает прапорщиков срочной службы), в каких случаях военнослужащий получает три ранения и все в спину?
19 серпня 2014 р. Франко загинув в Іловайську від осколків гранати, прикриваючи відхід наших військових на мосту ", - сказано в повідомленні на сторінці спільноти" Майдан 18-20 лютого. Джерело: https://censor.net/ua/p376750
Ничего ж себе!
У 1991 році приїхав в СРСР. В кінці 90-х років фактично оселився в Україні. Допомагав продавати металопродукцію Маріупольського заводу за кордон. Працював в банківській сфері. На Київщині заснував агрофірму "Росава-К", яка стала одним з найприбутковіших підприємств в районі. Був мільйонером. Після загибелі Марка, в лютому 2015 р його фірма була захоплена рейдерами, і новим власником за сфальсифікованими документами став росіянин з Криму Леонід Мосійчук. Друзі загиблого Марка поклялися відвоювати підприємство. Однак судова тяганина може тривати роками. Тим часом з агрофірми вивозять зерно, гроші переводять в Крим ... Власники побоюються, що сучасна техніка теж може зникнути в невідомому напрямку ", - розповіли в співтоваристві Джерело: https://censor.net/ua/p376750
Зы. Правда там в конце побратим Лев згадує такое: Вони ховалися в школі, потрапили в оточення. Марк отримав три кулі в спину. Джерело: https://censor.net/ua/p376750 Тобто не граната, а три кулі.
И как оно было из только озвученных двух вариантов?
detroytred, спасибо. Как-то не обратил внимания, что в одной и той же новости, да еще и на Цензоре, 2 причины смерти:
Франко загинув в Іловайську від осколків гранати, прикриваючи відхід наших військових на мосту ", - сказано в повідомленні на сторінці спільноти" Майдан 18-20 лютого. ... Його побратим Лев згадує: ... Вони ховалися в школі, потрапили в оточення. Марк отримав три кулі в спину.
Но ведь так не может быть - одновременно быть на мосту и получить осколки гранаты, и быть в школе, получив 3 пули в спину!
Смерть прячась в школе выглядит правдивее (ведь это слова побратима), но смерть на мосту, прикрывая отход, более героическая.
yanyura Интересней что там было на самом деле. Лень копаться, прослушивать целые видео Зумбулидзе (Добермана) и пр. ... Отделять истину-ложь.
Но уже очевидно, что не так уж всё просто, как подаётся пиплу.
Сорри, если сайт прорашенский (лень даже посмотреть, что он из себя представляет), но выскочил по Гуглу, когда решил загуглить Добермана после комента в цензоре о 300 тыс. уе. у Франко на закупку дронов... http://roadcontrol.org.ua/node/2395
Короче - лень копаться глубже и в бока...
Но сам Франко реально суперпрофи (уровень подготовки. наверняка связи...) и герой. Правда, тогда вопросов ещё больше...
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 січ, 2021 19:50, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:Увы, но нечто подобное, но более гротескное ждёт и Украину, когда Бубочка проиграет выборы на второй срок
Чтобы он проиграл надо уже сейчас продумывать алгоритм действий, искать нужную кандидатуру с низким антирейтингом, но не допустить фальстарт, потому что если раньше будешь говорить о своих намерениях, собьют компроматом. Возможно этим и занимаются умные люди, просто мы не знаем. Стратегия Офиса президента на сегодня уже просматривается, вытащить на второе место в первом туре Бойко, чтобы наверняка потом выиграть. Есть конечно надежда, что Зеленский обнулит свой рейтинг до того, что сам не попадёт во второй тур. Если всё-таки Порошенко решит сам баллотироваться, и пройдёт во второй тур с Зеленским, я буду за Порошенко голосовать, обещаю Вам заранее.
Записал
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot написав:Год назад Иран сбил самолет МАУ. Наш Бубочка отрицал сбитие Ираном самолета до последнего. Ну ещё бы. Сам Бубочка был в Омане с непонятной целью. И на сутки где-то задержался между Оманом и Украиной
Прошел год. И .... ничего. Абсолютно ничего. Какие там компенсации ? Даже переговоры не едутся. Нашему Бубочке некогда думать стратегически. Временной горизонт его внимания - это 2 недели
Как итог, полный провал Бубочкой международной политики. Это же не на Климкина вызвериваться.
А при Порошенко и мятом Климкине Иран бы, конечно, сильно напугался Украины и выкатил все что она хочет. Сейчас посмотрим что он выкатит Канаде ибо большинство погибших с канадские паспортом, а украинские только экипаж и самолёт https://focus.ua/world/449732-kanada_tr ... amolet_mau
pesikot написав:Год назад Иран сбил самолет МАУ. Наш Бубочка отрицал сбитие Ираном самолета до последнего. Ну ещё бы. Сам Бубочка был в Омане с непонятной целью. И на сутки где-то задержался между Оманом и Украиной
Прошел год. И .... ничего. Абсолютно ничего. Какие там компенсации ? Даже переговоры не едутся. Нашему Бубочке некогда думать стратегически. Временной горизонт его внимания - это 2 недели
Как итог, полный провал Бубочкой международной политики. Это же не на Климкина вызвериваться.
Цитата лидера мнения консервативной Америки, ведущего Fox News Такера Карлсона:
«Можно без конца вести информационные войны, искать виноватых, говорить, что сторонники Трампа сплошь террористы и конспирологи, но от этого все эти люди не станут относится к либерально-демократической повестке лучше. Вместо того, чтобы расследовать как протестующие проникли в Конгресс, нужно спросить себя почему они туда вообще пошли. Может потому, что они больше не верят в демократические процедуры, в справедливость и способность быть услышанными через выборный процесс? Может потому, что они утратили веру в американские институты? А вместо того, чтобы заняться этими проблемами демократы продолжают их шельмовать и требовать повиновения».