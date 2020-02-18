Додано: П'ят 08 січ, 2021 19:49

Год назад Иран сбил самолет МАУ.

Наш Бубочка отрицал сбитие Ираном самолета до последнего. Ну ещё бы. Сам Бубочка был в Омане с непонятной целью. И на сутки где-то задержался между Оманом и Украиной



Прошел год. И .... ничего. Абсолютно ничего. Какие там компенсации ? Даже переговоры не едутся.

Нашему Бубочке некогда думать стратегически. Временной горизонт его внимания - это 2 недели



Как итог, полный провал Бубочкой международной политики. Это же не на Климкина вызвериваться.



Погибшим - светлая память. Бездарному Бубочке - позор

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