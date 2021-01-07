Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
То есть попробуй осилить, какой был граничный вик до особливого периоду; как в особливий период разрешили продлевать на до 5 лет, но!!! не выше граничного вику перебування в запасі. И как сейчас (см. дату Указа) разрешили продлевать понад 60 лет до 5 років.
Модераторы Будивельник конечно мне не друг, но истина дороже. Признаю, что спровоцировал его в данном случае я. Так что банить нужно и меня.
Другое дело, что флуд ли это для данной ветки... Ладно раньше за прямые грубые оскорбления банили, но сейчас их нет. Но банкуете вы. Ничего не поделаешь. Обсуждению не подлежит.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 січ, 2021 21:01, всього редагувалось 1 раз.
Модераторы Будивельник конечно мне не друг, но истина дороже. Признаю, что спровоцировал его в данном случае я. Так что банить нужно и меня.
Другое дело, что флуд ли это для данной ветки... Ладно раньше за прямые грубые оскорбления банили, но сейчас их нет. Но банкуете вы. Ничего не поделаешь. Обсуждению не подлежит.[/quote] Какое благородство. Хотя мне это абсолютно безразлично, но почему-то таких порывов раньше не наблюдал когда банили меня и не только, а уж провокаций ваш подзащитный вбрасывал всегда немало
Модераторы Будивельник конечно мне не друг, но истина дороже. Признаю, что спровоцировал его в данном случае я. Так что банить нужно и меня.
Другое дело, что флуд ли это для данной ветки... Ладно раньше за прямые грубые оскорбления банили, но сейчас их нет. Но банкуете вы. Ничего не поделаешь. Обсуждению не подлежит.
Какое благородство. Хотя мне это абсолютно безразлично, но почему-то таких порывов раньше не наблюдал когда банили меня и не только, а уж провокаций ваш подзащитный вбрасывал всегда немало[/quote] С языка сорвали))
Хотел ответить Мизантропу (но промолчал), что только недавно попарившись в баньке отлично ещё помню, как оно это чувство несправедливости. И что мне далеко до shapo (Вас), которого регулярно парили банькой в одиночку на порядки более несправедливо.
Это не жест благородства. Это простое самоуважение. Я же не голословно не раз уже отмечал, что стараюсь признавать свои ошибки. Извиниться или признать для меня не проблема. И это нормально, естественно.
Уж точно Будивельник не мой подзащитный. Я с подобным, как говорится, даже на одном гектаре не сяду...