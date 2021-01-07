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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6962696369646965 За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:49

Вместо отсебятины, что ты слышал в военкомате и самоизложил, ознакомься с реалиями:

https://armyinform.com.ua/2020/04/vijsk ... chnyj-vik/



То есть попробуй осилить, какой был граничный вик до особливого периоду; как в особливий период разрешили продлевать на до 5 лет, но!!! не выше граничного вику перебування в запасі.

И как сейчас (см. дату Указа) разрешили продлевать понад 60 лет до 5 років.



Модераторы

Будивельник конечно мне не друг, но истина дороже.

Признаю, что спровоцировал его в данном случае я.

Так что банить нужно и меня.



Другое дело, что флуд ли это для данной ветки...

Ладно раньше за прямые грубые оскорбления банили, но сейчас их нет.

Но банкуете вы. Ничего не поделаешь. Обсуждению не подлежит. БудівельникВместо отсебятины, что ты слышал в военкомате и самоизложил, ознакомься с реалиями:То есть попробуй осилить, какой был граничный вик до особливого периоду; как в особливий период разрешили продлевать на до 5 лет, но!!! не выше граничного вику перебування в запасі.И как сейчас (см. дату Указа) разрешили продлевать понад 60 лет до 5 років.Будивельник конечно мне не друг, но истина дороже.Признаю, что спровоцировал его в данном случае я.Так что банить нужно и меня.Другое дело, что флуд ли это для данной ветки...Ладно раньше за прямые грубые оскорбления банили, но сейчас их нет.Но банкуете вы. Ничего не поделаешь. Обсуждению не подлежит. Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 січ, 2021 21:01, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23578 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 20:59 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Модераторы

Будивельник конечно мне не друг, но истина дороже.

Признаю, что спровоцировал его в данном случае я.

Так что банить нужно и меня. МодераторыБудивельник конечно мне не друг, но истина дороже.Признаю, что спровоцировал его в данном случае я.Так что банить нужно и меня. Достойно! Достойно! Мизантрóп

Повідомлень: 5108 З нами з: 03.12.14 Подякував: 797 раз. Подякували: 921 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:13 [quote="5141768:detroytred"



Модераторы

Будивельник конечно мне не друг, но истина дороже.

Признаю, что спровоцировал его в данном случае я.

Так что банить нужно и меня.



Другое дело, что флуд ли это для данной ветки...

Ладно раньше за прямые грубые оскорбления банили, но сейчас их нет.

Но банкуете вы. Ничего не поделаешь. Обсуждению не подлежит.[/quote]

Какое благородство. Хотя мне это абсолютно безразлично, но почему-то таких порывов раньше не наблюдал когда банили меня и не только, а уж провокаций ваш подзащитный вбрасывал всегда немало Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4420 З нами з: 29.05.18 Подякував: 105 раз. Подякували: 751 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:55 shapo написав: [quote="5141768:detroytred"



Модераторы

Будивельник конечно мне не друг, но истина дороже.

Признаю, что спровоцировал его в данном случае я.

Так что банить нужно и меня.



Другое дело, что флуд ли это для данной ветки...

Ладно раньше за прямые грубые оскорбления банили, но сейчас их нет.

Но банкуете вы. Ничего не поделаешь. Обсуждению не подлежит. [quote="5141768:detroytred"Будивельник конечно мне не друг, но истина дороже.Признаю, что спровоцировал его в данном случае я.Так что банить нужно и меня.Другое дело, что флуд ли это для данной ветки...Ладно раньше за прямые грубые оскорбления банили, но сейчас их нет.Но банкуете вы. Ничего не поделаешь. Обсуждению не подлежит.

Какое благородство. Хотя мне это абсолютно безразлично, но почему-то таких порывов раньше не наблюдал когда банили меня и не только, а уж провокаций ваш подзащитный вбрасывал всегда немало[/quote]

С языка сорвали))



Хотел ответить Мизантропу (но промолчал), что только недавно попарившись в баньке отлично ещё помню, как оно это чувство несправедливости. И что мне далеко до shapo (Вас), которого регулярно парили банькой в одиночку на порядки более несправедливо.



Это не жест благородства. Это простое самоуважение. Я же не голословно не раз уже отмечал, что стараюсь признавать свои ошибки.

Извиниться или признать для меня не проблема. И это нормально, естественно.



Уж точно Будивельник не мой подзащитный. Я с подобным, как говорится, даже на одном гектаре не сяду... Какое благородство. Хотя мне это абсолютно безразлично, но почему-то таких порывов раньше не наблюдал когда банили меня и не только, а уж провокаций ваш подзащитный вбрасывал всегда немало[/quote]С языка сорвали))Хотел ответить Мизантропу (но промолчал), что только недавно попарившись в баньке отлично ещё помню, как оно это чувство несправедливости. И что мне далеко до shapo (Вас), которого регулярно парили банькой в одиночку на порядки более несправедливо.Это не жест благородства. Это простое самоуважение. Я же не голословно не раз уже отмечал, что стараюсь признавать свои ошибки.Извиниться или признать для меня не проблема. И это нормально, естественно.Уж точно Будивельник не мой подзащитный. Я с подобным, как говорится, даже на одном гектаре не сяду... detroytred

Повідомлень: 23578 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1962 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6962696369646965 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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