Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
То есть попробуй осилить, какой был граничный вик до особливого периоду; как в особливий период разрешили продлевать на до 5 лет, но!!! не выше граничного вику перебування в запасі. И как сейчас (см. дату Указа) разрешили продлевать понад 60 лет до 5 років.
Модераторы Будивельник конечно мне не друг, но истина дороже. Признаю, что спровоцировал его в данном случае я. Так что банить нужно и меня.
Другое дело, что флуд ли это для данной ветки... Ладно раньше за прямые грубые оскорбления банили, но сейчас их нет. Но банкуете вы. Ничего не поделаешь. Обсуждению не подлежит.
Востаннє редагувалось detroytred в П'ят 08 січ, 2021 21:01, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав: Модераторы Будивельник конечно мне не друг, но истина дороже. Признаю, что спровоцировал его в данном случае я. Так что банить нужно и меня.
Другое дело, что флуд ли это для данной ветки... Ладно раньше за прямые грубые оскорбления банили, но сейчас их нет. Но банкуете вы. Ничего не поделаешь. Обсуждению не подлежит.
Какое благородство. Хотя мне это абсолютно безразлично, но почему-то таких порывов раньше не наблюдал когда банили меня и не только, а уж провокаций ваш подзащитный вбрасывал всегда немало
С языка сорвали))
Хотел ответить Мизантропу (но промолчал), что только недавно попарившись в баньке отлично ещё помню, как оно это чувство несправедливости. И что мне далеко до shapo (Вас), которого регулярно парили банькой в одиночку на порядки более несправедливо.
Это не жест благородства, тем более в сторону будивельника. Это простое самоуважение. Я же не голословно не раз уже отмечал, что стараюсь признавать свои ошибки. Извиниться или признать, что не прав (ошибаются ведь все), для меня не проблема. И это нормально, естественно.
Уж точно Будивельник не мой попутчик и тем более подзащитный. Я с подобным, как говорится, даже на одном гектаре не сяду...
Вкладчик1234 написав:Вместо того, чтобы расследовать как протестующие проникли в Конгресс, нужно спросить себя почему они туда вообще пошли. Может потому, что они больше не верят в демократические процедуры, в справедливость и способность быть услышанными через выборный процесс? Может потому, что они утратили веру в американские институты?
Може тому, що Трамп чудак, який не вміє програвати? Через цього клоуна США скотились до рівня недорозвинутих демократій, де суди і вибори заміняють Майдани і штурми парламента. Саме Трамп каламутив воду, не визнаючи рішення судів і очевидність програшу, закликав своїх фанатів перевірити кабінети, де, начебто, його вкрадена перемога.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Вкладчик1234 написав:Вместо того, чтобы расследовать как протестующие проникли в Конгресс, нужно спросить себя почему они туда вообще пошли. Может потому, что они больше не верят в демократические процедуры, в справедливость и способность быть услышанными через выборный процесс? Может потому, что они утратили веру в американские институты?
Може тому, що Трамп чудак, який не вміє програвати? Через цього клоуна США скотились до рівня недорозвинутих демократій, де суди і вибори заміняють Майдани і штурми парламента. Саме Трамп каламутив воду, не визнаючи рішення судів і очевидність програшу, закликав своїх фанатів перевірити кабінети, де, начебто, його вкрадена перемога.
1)Что за бред про кабинеты? Трамп призывал захватывать Капитолий и проверять там кабинеты? 2) Суды в США априори не могут быть продажными и запуганными как и комиссии выборщиков? Вброс липовых бюллетеней и вмешательство в подсчёт голосов программным средствами там тоже не может быть? 3) Майданы В Грузии, Украине, Киргизии, Белоруссии это хорошо, а в США плохо?
shapo написав:2) В Сирии кого только нет. На стороне Асада и шиитов КСИР из Ирана и Хезболла из Ливана и позже Россия. На стороне суннитов ИГИЛ, потом Турция
ИГИЛ это такой же враг для ребелов как и Асад и уничтожение ребелов было одной из основных целей создания сирийской ветки ИГ. С сирийским ИГИЛом плотно работали асадовские спецслужбы. Турция в Сирии преследовала только свои интересы, которых добилась лишь в малой степени, из-за жесткой позиции Путина. Путин же использовал турок в борьбе против ребелов, именно из-за предательства Эрдогана были потеряны пригороды Дамаска, Алеппо, города в провинциях Дераа, Хомс, Хама, Идлиб.
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