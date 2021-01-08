Додано: П'ят 08 січ, 2021 21:55

shapo написав: detroytred написав:

Модераторы

Будивельник конечно мне не друг, но истина дороже.

Признаю, что спровоцировал его в данном случае я.

Так что банить нужно и меня.



Другое дело, что флуд ли это для данной ветки...

Ладно раньше за прямые грубые оскорбления банили, но сейчас их нет.

Но банкуете вы. Ничего не поделаешь. Обсуждению не подлежит. Будивельник конечно мне не друг, но истина дороже.Признаю, что спровоцировал его в данном случае я.Так что банить нужно и меня.Другое дело, что флуд ли это для данной ветки...Ладно раньше за прямые грубые оскорбления банили, но сейчас их нет.Но банкуете вы. Ничего не поделаешь. Обсуждению не подлежит.

Какое благородство. Хотя мне это абсолютно безразлично, но почему-то таких порывов раньше не наблюдал когда банили меня и не только, а уж провокаций ваш подзащитный вбрасывал всегда немало Какое благородство. Хотя мне это абсолютно безразлично, но почему-то таких порывов раньше не наблюдал когда банили меня и не только, а уж провокаций ваш подзащитный вбрасывал всегда немало

С языка сорвали))Хотел ответить Мизантропу (но промолчал), что только недавно попарившись в баньке отлично ещё помню, как оно это чувство несправедливости. И что мне далеко до shapo (Вас), которого регулярно парили банькой в одиночку на порядки более несправедливо.Это не жест благородства, тем более в сторону будивельника. Это простое самоуважение. Я же не голословно не раз уже отмечал, что стараюсь признавать свои ошибки.Извиниться или признать, что не прав (ошибаются ведь все), для меня не проблема. И это нормально, естественно.Уж точно Будивельник не мой попутчик и тем более подзащитный. Я с подобным, как говорится, даже на одном гектаре не сяду...