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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6963696469656966

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:43

  shapo написав:1)Что за бред про кабинеты? Трамп призывал захватывать Капитолий и проверять там кабинеты?
2) Суды в США априори не могут быть продажными и запуганными как и комиссии выборщиков? Вброс липовых бюллетеней и вмешательство в подсчёт голосов программным средствами там тоже не может быть?
3) Майданы В Грузии, Украине, Киргизии, Белоруссии это хорошо, а в США плохо?

1. "Русский мир"
2. "Желтые жилеты"
3. "США"(сегодняшнее)
4. "Повстанцы" в Сирии, Ливии, Африке,...
- Главное результат и чей с этого гешефт.
"Играть со спичками" - нужно то же уметь. А Трампу там уже делать нечего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 12:56

  yanyura написав:
  detroytred написав:...
http://roadcontrol.org.ua/node/2395
...

Посмотрел. Таймкоды:
- Ни у одного из уехавших в зону АТО не было контрактов - https://youtu.be/28l03qInKGg?t=985
- У бойцов вообще не было документов - https://youtu.be/28l03qInKGg?t=1099
- О мертвых душах - https://youtu.be/28l03qInKGg?t=1170
- Почему пропал "Калаш" - https://youtu.be/28l03qInKGg?t=1277
- Семенченко вытаскивал из плена тех, кто был ему угоден - https://youtu.be/28l03qInKGg?t=1329
- В Иловайск попали те, кто был неугоден, настоящие патриоты - https://youtu.be/28l03qInKGg?t=1387
- Бойцы "Донбасса" за все время в АТО получили по от 850 грн. до 1100 - https://youtu.be/28l03qInKGg?t=1493

- Это даже не 1% реальности!
"Первые АТОшники" - это прокурорские.... - остальные - "так"...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлень: 8632
З нами з: 20.09.12
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:08

  Kudrjavuy написав:
  shapo написав:1)Что за бред про кабинеты? Трамп призывал захватывать Капитолий и проверять там кабинеты?
2) Суды в США априори не могут быть продажными и запуганными как и комиссии выборщиков? Вброс липовых бюллетеней и вмешательство в подсчёт голосов программным средствами там тоже не может быть?
3) Майданы В Грузии, Украине, Киргизии, Белоруссии это хорошо, а в США плохо?

1. "Русский мир"
2. "Желтые жилеты"
3. "США"(сегодняшнее)
4. "Повстанцы" в Сирии, Ливии, Африке,...
- Главное результат и чей с этого гешефт.
"Играть со спичками" - нужно то же уметь. А Трампу там уже делать нечего.


Ничего не понял
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:09

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:3) Майданы В Грузии, Украине, Киргизии, Белоруссии это хорошо, а в США плохо?

Кокошник, разберись сначала что такое майдан.
В США был АНТИмайдан, за то что бы "януковощ" несмотря на проигранные выборы остался у власти.
komp
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  #<1 ... 6963696469656966
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