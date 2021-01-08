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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 січ, 2021 12:43
shapo написав:
1)Что за бред про кабинеты? Трамп призывал захватывать Капитолий и проверять там кабинеты?
2) Суды в США априори не могут быть продажными и запуганными как и комиссии выборщиков? Вброс липовых бюллетеней и вмешательство в подсчёт голосов программным средствами там тоже не может быть?
3) Майданы В Грузии, Украине, Киргизии, Белоруссии это хорошо, а в США плохо?
1. "Русский мир"
2. "Желтые жилеты"
3. "США"(сегодняшнее)
4. "Повстанцы" в Сирии, Ливии, Африке,...- Главное результат и чей с этого гешефт.
"Играть со спичками" - нужно то же уметь. А Трампу там уже делать нечего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Суб 09 січ, 2021 12:56
- Это даже не 1% реальности!
"Первые АТОшники" - это прокурорские.... - остальные - "так"...
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Суб 09 січ, 2021 13:08
Kudrjavuy написав: shapo написав:
1)Что за бред про кабинеты? Трамп призывал захватывать Капитолий и проверять там кабинеты?
2) Суды в США априори не могут быть продажными и запуганными как и комиссии выборщиков? Вброс липовых бюллетеней и вмешательство в подсчёт голосов программным средствами там тоже не может быть?
3) Майданы В Грузии, Украине, Киргизии, Белоруссии это хорошо, а в США плохо?
1. "Русский мир"
2. "Желтые жилеты"
3. "США"(сегодняшнее)
4. "Повстанцы" в Сирии, Ливии, Африке,...- Главное результат и чей с этого гешефт.
"Играть со спичками" - нужно то же уметь. А Трампу там уже делать нечего.
Ничего не понял
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 09 січ, 2021 13:09
shapo написав:
3) Майданы В Грузии, Украине, Киргизии, Белоруссии это хорошо, а в США плохо?
Кокошник, разберись сначала что такое майдан.
В США был АНТИмайдан, за то что бы "януковощ" несмотря на проигранные выборы остался у власти.
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komp
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Додано: Суб 09 січ, 2021 13:19
komp написав: shapo написав:
3) Майданы В Грузии, Украине, Киргизии, Белоруссии это хорошо, а в США плохо?
Кокошник, разберись сначала что такое майдан.
В США был АНТИмайдан, за то что бы "януковощ" несмотря на проигранные выборы остался у власти.
Вышиватник, понятие анти- или просто майдан это любое свержение власти неконституционным путем.
Шпион или разведчик это термины обозначающие одних и тех же людей.
Что касается дерьмократов в США, то именно они сфальцифицировали выборы в 2020г как якобы в 2004г Янукович, и Трамп это Юшенко который "так".
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 09 січ, 2021 13:26
shapo написав:
Что касается дерьмократов в США, то именно они сфальцифицировали выборы
А може ти свій язичок цвяшками до дупи прибєш?
1 Рішення про достовірність виборів приймали як демократи так і республікаці в Сенаті
2 Всі суди були програні Трампом.
3 Тепер виходячи з твоє логіки ,я можу обзивати тебе і твою національність як завгодно ,виключно з того ,що мені не подобаються твої політичні уподобання?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 09 січ, 2021 13:32
budivelnik написав: shapo написав:
Что касается дерьмократов в США, то именно они сфальцифицировали выборы
А може ти свій язичок цвяшками до дупи прибєш?
1 Рішення про достовірність виборів приймали як демократи так і республікаці в Сенаті
2 Всі суди були програні Трампом.
3 Тепер виходячи з твоє логіки ,я можу обзивати тебе і твою національність як завгодно ,виключно з того ,що мені не подобаються твої політичні уподобання?
Засунь свой язык в свое причинное место где ему и место.
Как ты меня называл много раз в прошлом или будешь называть в будущем мне тьфу и растереть.
Как там насчет пари?
Нашел 8 украинцев из США или Канады не переехавших в Украину и давно осевших как 2 твои персонажа, причем один из которых и близко к Донбассу не приближался, а таких кто приехал повоевать за неньку на Донбассе и вернулся обратно?
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shapo
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Додано: Суб 09 січ, 2021 13:36
shapo написав:
Как ты меня называл много раз в прошлом или будешь называть в будущем мне тьфу и растереть.
Так і запишемо
Жидовська морда не проти...
Надіюсь тиснути скарга не будеш ? чи ти як і все твоє племя рахує скільки буде 2+2 в залежності від того купуєте ви чи продаєте...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 09 січ, 2021 13:45
budivelnik написав: shapo написав:
Как ты меня называл много раз в прошлом или будешь называть в будущем мне тьфу и растереть.
Так і запишемо
Жидовська морда не проти...
Надіюсь тиснути скарга не будеш ? чи ти як і все твоє племя рахує скільки буде 2+2 в залежності від того купуєте ви чи продаєте...
Что,львовский рагуль, пари не будет, обделался?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 09 січ, 2021 13:51
shapo написав: budivelnik написав: shapo написав:
Как ты меня называл много раз в прошлом или будешь называть в будущем мне тьфу и растереть.
Так і запишемо
Жидовська морда не проти...
Надіюсь тиснути скарга не будеш ? чи ти як і все твоє племя рахує скільки буде 2+2 в залежності від того купуєте ви чи продаєте...
Что,львовский рагуль, пари не будет, обделался?
Альо... мудельман
Ти мені дав дозвіл звертатись до тебе як я захочу..
А я тобі такого дозволу не давав, тому давай швиденько свій висер підтирай....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
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budivelnik
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