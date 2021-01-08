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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6964696569666967

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 13:59

  budivelnik написав:
  shapo написав:Что,львовский рагуль, пари не будет, обделался?[/quote
]Альо... мудельман
Ти мені дав дозвіл звертатись до тебе як я захочу..
А я тобі такого дозволу не давав, тому давай швиденько свій висер підтирай....


Понятно, слив засчитан.
Теперь быстренько жаловаться что я назвал тебя тем кто ты есть - львовский рагуль - и чтобы все забыли пока меня забанят как ты обделался в очередной раз.
PS Я хоть и атеист, но всегда по жизни следовал одной заповеди торы - "око за око"
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:05

Да уж!

"Жидовська морда", "львовский рагуль", "мудельман".

Уровень общения потихоньку приближается к уровню общения на Цензоре.

Печалька :oops:
yanyura
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:16

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:22

  yanyura написав:Да уж!

"Жидовська морда", "львовский рагуль", "мудельман".

Уровень общения потихоньку приближается к уровню общения на Цензоре.

Печалька :oops:



Общение здесь уже давно на таком уровне и задает его бывший прапор ГСВГ, иногда забегающий капитан из бздящего танка либо, а остальные не отстают.
Например, песикот называет законно избранного президента Украины каждый день в своих политинформациях "Бубочкой"
И их никто за это не банит.
И причина очень простая - нет аргументов ответить без хамства, перехода на личности и национальности.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:30

  Schmit написав:


Два клоуна собрались читать лекции олигархам.
Да они им машину помыть не доверят.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 14:43

  yanyura написав:Да уж!

"Жидовська морда", "львовский рагуль", "мудельман".



Вдруг у Шапо хазарские корни. А исходя из преамбулы Конституции Орлика он тогда что ни на есть козацкого роду.
tumos
 
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