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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 січ, 2021 13:59
budivelnik написав: shapo написав:
Что,львовский рагуль, пари не будет, обделался?[/quote
]Альо... мудельман
Ти мені дав дозвіл звертатись до тебе як я захочу..
А я тобі такого дозволу не давав, тому давай швиденько свій висер підтирай....
Понятно, слив засчитан.
Теперь быстренько жаловаться что я назвал тебя тем кто ты есть - львовский рагуль - и чтобы все забыли пока меня забанят как ты обделался в очередной раз.
PS Я хоть и атеист, но всегда по жизни следовал одной заповеди торы - "око за око"
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Додано: Суб 09 січ, 2021 14:05
Да уж!
"Жидовська морда", "львовский рагуль", "мудельман".
Уровень общения потихоньку приближается к уровню общения на Цензоре.
Печалька
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yanyura
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Додано: Суб 09 січ, 2021 14:16
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Додано: Суб 09 січ, 2021 14:22
yanyura написав:
Да уж!
"Жидовська морда", "львовский рагуль", "мудельман".
Уровень общения потихоньку приближается к уровню общения на Цензоре.
Печалька
Общение здесь уже давно на таком уровне и задает его бывший прапор ГСВГ, иногда забегающий капитан из бздящего танка либо, а остальные не отстают.
Например, песикот называет законно избранного президента Украины каждый день в своих политинформациях "Бубочкой"
И их никто за это не банит.
И причина очень простая - нет аргументов ответить без хамства, перехода на личности и национальности.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 14:30
Schmit написав:
Два клоуна собрались читать лекции олигархам.
Да они им машину помыть не доверят.
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Додано: Суб 09 січ, 2021 14:43
yanyura написав:
Да уж!
"Жидовська морда", "львовский рагуль", "мудельман".
Вдруг у Шапо хазарские корни. А исходя из преамбулы Конституции Орлика он тогда что ни на есть козацкого роду.
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tumos
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Додано: Суб 09 січ, 2021 15:14
shapo написав:
Что касается дерьмократов в США, то именно они сфальцифицировали выборы
А якісь докази фальсифікації є, чи тільки бла-бла-бла?
В США був ПЕРЕРАХУНОК голосів! ПЕРЕРАХУНОК, Карл!
По-моєму в Україні ніколи перерахунок голосів не робили. Просто відміняли вибори, в тому числі на окремих дільницях. Про Росію чи Білорусь я взагалі мовчу, там навіть виборів не відміняли.
Про які фальсифікації ще можна говорити після перерахунку?
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