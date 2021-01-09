Додано: Суб 09 січ, 2021 16:49

Люди! Накнопайте, прошу, про ваш опыт смены поставщика газа!

Так как у нас тут стремятся утикать от Харьковзбута, так как боятся последствий.

Одно из них: говорят, что в последней платёжке Газзбуты выставляют долги за температурные коэффициенты, которые они раньше не выставляли (с 2015 по 2018 года) но о которых в каждой платёжке упоминали , что мол, на вас висит, к примеру, 100 кубов газа неучтённые с 2015 по 2018гг).

Накнопайте, пожалуйста, о своём опыте перехода и как с вами обошлись Газзбуты!

И, говорят, что мол, НАК НАфтогаз низкой ценой сначала заманиает население к себе, а потом цену на газ подымет.