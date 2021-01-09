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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 січ, 2021 17:00
Re: Політичні дискусії
Вчера, по одному ТВ каналу, один политолог, разъяснил, что в Украине, так исторически сложилось, в отличие от Европы, что в стране правящая верхушка (на протяжении 30 лет) обслуживает интересы кланов богачей (олигархов), а на "низы" им наплевать.
Додано: Суб 09 січ, 2021 17:07
Додано: Суб 09 січ, 2021 17:27
Я подробно не слушал, но кто из основных наших олигархов-то в рашку желает?! (кроме, разумеется, кума. Хотя он олигаршонок всего лишь))
По сути ни Пинчуку (Кучма), ни Ринату, не говоря уже о бенях и пр. под рашку и нафиг не хотелось. Наоборот.
Но приходилось откупаться. Отдавая частично контроль и ресурсы. Вплоть до Министра ОУ и т.д., а также запуска в газ, банки и т.д., флот.
Янек же и вовсе умудрился своей хитростью почти всё подготовить для Ассоциации. Ток подпись ставь.
Янек! Который якобы дружбан рашки.
Но тут мудрые чудаки решили, что бумажная незалежнисть и соглашения являются реальными. И ничего лучше не придумали, как пнуть медведя под зад. Зачем откупаться-то!)))
Теперь платим цену.
И не только материальную.
Причём в точности, как говорят эти два персонажа -- все в одной лодке.
И те, кто так "мудро" пнул, и те, кто не участвовал в этом процессе.
Самое смешное будет то, если Белоруссия окажется в ЕС раньше нас и почти бесплатно. Когда рашка гепнется,, ослабнет, и Лука к тому времени навернется. А Украина, заплатив уже столько и платить ещё, так и будет тільки прямувати і прямувати.
Сябрия невелика, олиархат не развит, молодежь по европам раскатывает. Поставят Бальцеровича, напихают западного капитала и т.д. ... и в ЕС. Сопротивляться-упираться даже в виде способа постановки коррупционного барьера некому там будет.
Додано: Суб 09 січ, 2021 17:34
А зря, ведь в Крыму и дыре олигархи потеряли миллиарды и то же будет на любой другой территории, захваченной скрепным миром.
Но тут они не только к олигархам обращаются, но и к вам, любителям русскага мира - избирателям ожпз опоблоков, шариев. Ведь вам тоже есть что терять.
Так и не поняли ничего? Пожить бы всем таким любителям в дыре годик-второй, чтобы дошло. Но к сожалению многих русскомирцев только могила исправит.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 09 січ, 2021 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 січ, 2021 17:43
В точку!
В одной лодке))
Что олигархи, поддержавшие Майдан, что не поддерживающие, потеряли в Крыму и Дыре.
Ещё раз напомню, что ПАП причиной войны назвал Майдан с выбором в ЕС.
Тут уж без манипуляций.
Однозначно и прямо.
Ссылку я вам давал.
Накуролесили обе стороны. Что русскомирцы, что выбравшие радикальный способ реализации европейской интеграции.
Русскомирцы, правда, несколько больше.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 09 січ, 2021 17:47, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 09 січ, 2021 17:45
Додано: Суб 09 січ, 2021 17:49
Другого и не ожидал от "знатока" американских выборов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Суб 09 січ, 2021 17:55
Кроме очередного навешивания ярлыков не в состоянии ничего конкретного выдать по тому что я написал?
Я написал и повторю снова:
не этим клоунам обучать украинских олигархов чему-либо.
Они люди абсолютно беспринципные,не сентиментальные, но точно не дураки и умеют просчитывать все варианты намного дальше этих псевдо-журналистов.
Поэтому и Коломойский выступил патриотом в 2014г что понимает что приход более мощных российских олигархов загонит его под лавку.
Ахметов играл в другую игру, проиграл на Донбассе,но выграл в целом по Украине т.к. треть ее экономики у него под контролем.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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