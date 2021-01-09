Додано: Суб 09 січ, 2021 17:27

shapo написав: Schmit написав:



Два клоуна собрались читать лекции олигархам.

Да они им машину помыть не доверят. Два клоуна собрались читать лекции олигархам.Да они им машину помыть не доверят.

Я подробно не слушал, но кто из основных наших олигархов-то в рашку желает?! (кроме, разумеется, кума. Хотя он олигаршонок всего лишь))По сути ни Пинчуку (Кучма), ни Ринату, не говоря уже о бенях и пр. под рашку и нафиг не хотелось. Наоборот.Но приходилось откупаться. Отдавая частично контроль и ресурсы. Вплоть до Министра ОУ и т.д., а также запуска в газ, банки и т.д., флот.Янек же и вовсе умудрился своей хитростью почти всё подготовить для Ассоциации. Ток подпись ставь.Янек! Который якобы дружбан рашки.Но тут мудрые чудаки решили, что бумажная незалежнисть и соглашения являются реальными. И ничего лучше не придумали, как пнуть медведя под зад. Зачем откупаться-то!)))Теперь платим цену.И не только материальную.Причём в точности, как говорят эти два персонажа -- все в одной лодке.И те, кто так "мудро" пнул, и те, кто не участвовал в этом процессе.Самое смешное будет то, если Белоруссия окажется в ЕС раньше нас и почти бесплатно. Когда рашка гепнется,, ослабнет, и Лука к тому времени навернется. А Украина, заплатив уже столько и платить ещё, так и будет тільки прямувати і прямувати.Сябрия невелика, олиархат не развит, молодежь по европам раскатывает. Поставят Бальцеровича, напихают западного капитала и т.д. ... и в ЕС. Сопротивляться-упираться даже в виде способа постановки коррупционного барьера некому там будет.