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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6966696769686969>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:00

Re: Політичні дискусії

Вчера, по одному ТВ каналу, один политолог, разъяснил, что в Украине, так исторически сложилось, в отличие от Европы, что в стране правящая верхушка (на протяжении 30 лет) обслуживает интересы кланов богачей (олигархов), а на "низы" им наплевать.
Yuri_61
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:07

  shapo написав:Это что, решил мне комплимент сделать?

Нет. Какой там комплимент. Упоминание документа, размещенного на сайте ВРУ.
tumos
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:27

  shapo написав:
  Schmit написав:


Два клоуна собрались читать лекции олигархам.
Да они им машину помыть не доверят.

Я подробно не слушал, но кто из основных наших олигархов-то в рашку желает?! (кроме, разумеется, кума. Хотя он олигаршонок всего лишь))

По сути ни Пинчуку (Кучма), ни Ринату, не говоря уже о бенях и пр. под рашку и нафиг не хотелось. Наоборот.
Но приходилось откупаться. Отдавая частично контроль и ресурсы. Вплоть до Министра ОУ и т.д., а также запуска в газ, банки и т.д., флот.

Янек же и вовсе умудрился своей хитростью почти всё подготовить для Ассоциации. Ток подпись ставь.
Янек! Который якобы дружбан рашки.

Но тут мудрые чудаки решили, что бумажная незалежнисть и соглашения являются реальными. И ничего лучше не придумали, как пнуть медведя под зад. Зачем откупаться-то!)))


Теперь платим цену.
И не только материальную.
Причём в точности, как говорят эти два персонажа -- все в одной лодке.
И те, кто так "мудро" пнул, и те, кто не участвовал в этом процессе.


Самое смешное будет то, если Белоруссия окажется в ЕС раньше нас и почти бесплатно. Когда рашка гепнется,, ослабнет, и Лука к тому времени навернется. А Украина, заплатив уже столько и платить ещё, так и будет тільки прямувати і прямувати.

Сябрия невелика, олиархат не развит, молодежь по европам раскатывает. Поставят Бальцеровича, напихают западного капитала и т.д. ... и в ЕС. Сопротивляться-упираться даже в виде способа постановки коррупционного барьера некому там будет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:34

  shapo написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=ZRvbvxG54g0&feature=emb_logo&ab_channel=OmTVUA

Два клоуна собрались читать лекции олигархам.
Да они им машину помыть не доверят.

А зря, ведь в Крыму и дыре олигархи потеряли миллиарды и то же будет на любой другой территории, захваченной скрепным миром.
Но тут они не только к олигархам обращаются, но и к вам, любителям русскага мира - избирателям ожпз опоблоков, шариев. Ведь вам тоже есть что терять.
Так и не поняли ничего? Пожить бы всем таким любителям в дыре годик-второй, чтобы дошло. Но к сожалению многих русскомирцев только могила исправит.
Востаннє редагувалось Schmit в Суб 09 січ, 2021 17:45, всього редагувалось 1 раз.
Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:43

  Schmit написав:
  shapo написав:
  Schmit написав:


Два клоуна собрались читать лекции олигархам.
Да они им машину помыть не доверят.

А зря, ведь в Крыму и дыре олигархи потеряли миллиарды и то же будет на любой другой территории, захваченной скрепным миром.
Но тут они не только к олигархам обращаются, но и к вам, любителям русскага мира - избирателям ожпз опоблоков, шариев. Ведь вам тоже есть что терять.
Так и не поняли ничего? Пожить бы всем таким любителям в дыре годик-второй, чтобы дошло. Но к сожалению многих русскомирцев только могила исправит.

В точку!
В одной лодке))
Что олигархи, поддержавшие Майдан, что не поддерживающие, потеряли в Крыму и Дыре.

Ещё раз напомню, что ПАП причиной войны назвал Майдан с выбором в ЕС.
Тут уж без манипуляций.
Однозначно и прямо.
Ссылку я вам давал.

Накуролесили обе стороны. Что русскомирцы, что выбравшие радикальный способ реализации европейской интеграции.
Русскомирцы, правда, несколько больше.
Востаннє редагувалось detroytred в Суб 09 січ, 2021 17:47, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:45

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав:Что касается дерьмократов в США, то именно они сфальцифицировали выборы

А якісь докази фальсифікації є, чи тільки бла-бла-бла?
В США був ПЕРЕРАХУНОК голосів! ПЕРЕРАХУНОК, Карл!
По-моєму в Україні ніколи перерахунок голосів не робили. Просто відміняли вибори, в тому числі на окремих дільницях. Про Росію чи Білорусь я взагалі мовчу, там навіть виборів не відміняли.
Про які фальсифікації ще можна говорити після перерахунку?

В каких штатах был проведён ручной пересчет голосов и в каком объёме?

https://google.gik-team.com/?q=%D0%BF%D ... 0%A8%D0%90
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:49

  andrijk777 написав:
  shapo написав:
  andrijk777 написав:А якісь докази фальсифікації є, чи тільки бла-бла-бла?
В США був ПЕРЕРАХУНОК голосів! ПЕРЕРАХУНОК, Карл!
По-моєму в Україні ніколи перерахунок голосів не робили. Просто відміняли вибори, в тому числі на окремих дільницях. Про Росію чи Білорусь я взагалі мовчу, там навіть виборів не відміняли.
Про які фальсифікації ще можна говорити після перерахунку?

В каких штатах был проведён ручной пересчет голосов и в каком объёме?

https://google.gik-team.com/?q=%D0%BF%D ... 0%A8%D0%90


Другого и не ожидал от "знатока" американских выборов
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:55

  Schmit написав:
  shapo написав:
  Schmit написав:https://www.youtube.com/watch?v=ZRvbvxG54g0&feature=emb_logo&ab_channel=OmTVUA

Два клоуна собрались читать лекции олигархам.
Да они им машину помыть не доверят.

А зря, ведь в Крыму и дыре олигархи потеряли миллиарды и то же будет на любой другой территории, захваченной скрепным миром.
Но тут они не только к олигархам обращаются, но и к вам, любителям русскага мира - избирателям ожпз опоблоков, шариев. Ведь вам тоже есть что терять.
Так и не поняли ничего? Пожить бы всем таким любителям в дыре годик-второй, чтобы дошло. Но к сожалению многих русскомирцев только могила исправит.


Кроме очередного навешивания ярлыков не в состоянии ничего конкретного выдать по тому что я написал?
Я написал и повторю снова:
не этим клоунам обучать украинских олигархов чему-либо.
Они люди абсолютно беспринципные,не сентиментальные, но точно не дураки и умеют просчитывать все варианты намного дальше этих псевдо-журналистов.
Поэтому и Коломойский выступил патриотом в 2014г что понимал, что приход более мощных российских олигархов загонит его под лавку.
Ахметов играл в другую игру, проиграл на Донбассе,но выграл в целом по Украине т.к. треть ее экономики у него под контролем.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 17:58

  tumos написав:
  shapo написав:Это что, решил мне комплимент сделать?

Нет. Какой там комплимент. Упоминание документа, размещенного на сайте ВРУ.

Серьезно?
Ссылка будет?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:24

  shapo написав:Серьезно?
Ссылка будет?


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/001_003#Text

В первоисточнике вроде бы так:

во имя тца и с[ы]на и с[вя]того д[у]ха, Б[о]га во тройцы с[вя]той сла-вимого.
Nεхай станεтся на вѣкопомную войска Zапорожского и всεго народу ма-лороссийского славу и паматку.
дивный и нεпостижимый в сүдбахъ своих Б[о]гъ, милосεрдный в
долготεрпѣнії, пр[а]вεдный в казни, яко всεгда отпочатку видимого сεго
свѣта на пр[а]вдномъ правосүдіясвого мирилѣ, εдны панства и Nароды
возвышаεтъ, другіε за грѣхи и бεззаконія смираεтъ, εдны порабощаεт,
другіεсвобождаεтъ, εдны возноситъ, другіεнизвεргаεтъ, такъ и nародъ
валεчный стародавный козацкий, прεждεсεго имεнованый козарскій,
пεршъ прεвознεслъ былъ славою нεсмεртεлною, обширнымъ владѣніεмъ
и ωтвагами рицεрскими, которими нε тылко окрεстным nародомъ, лεчь
и самому восточному панству на морѣи на зεмли страшεнъ былъ такъ
далεцε,жεцεсар восточный, хотячи оный сεбѣвѣчнε примирити, со-пряглъ малжεнскимъ союзомъ с[ы]нови своεму дочку кагана, то εсткнязя
козарского.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/001_002
Востаннє редагувалось tumos в Суб 09 січ, 2021 18:42, всього редагувалось 1 раз.
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