Додано: Суб 09 січ, 2021 19:16

shapo написав: Для все отметившихся здесь "знатоков" вопрос - в скольки штатах был проведен ручной пересчет голосов и почему Верховный Суд отказал иску от штата Техас? Для все отметившихся здесь "знатоков" вопрос - в скольки штатах был проведен ручной пересчет голосов и почему Верховный Суд отказал иску от штата Техас?

Если произошёл условный вброс голосов - или физически бюллетеней в урну или нахимичили по почте - какой практический смысл пересчитывать голоса ? Это достаточно глупо, имхо.Республиканцам надо было лучше контролировать сам ход голосования, избирательные комиссии, противится мутному почтовому голосованию на законодательном уровне, в конце концов обратить внимание на контроль за СМИ и соцсетями, этот пункт они бездарно проиграли по СМИ и соцсетям.После этого поздно пить боржоми и требовать ручного пересчёта голосов, на бюллетенях не написано их вбросили или нет, время ушло.