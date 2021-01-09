Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
во имя тца и с[ы]на и с[вя]того д[у]ха, Б[о]га во тройцы с[вя]той сла-вимого. Nεхай станεтся на вѣкопомную войска Zапорожского и всεго народу ма-лороссийского славу и паматку. дивный и нεпостижимый в сүдбахъ своих Б[о]гъ, милосεрдный в долготεрпѣнії, пр[а]вεдный в казни, яко всεгда отпочатку видимого сεго свѣта на пр[а]вдномъ правосүдіясвого мирилѣ, εдны панства и Nароды возвышаεтъ, другіε за грѣхи и бεззаконія смираεтъ, εдны порабощаεт, другіεсвобождаεтъ, εдны возноситъ, другіεнизвεргаεтъ, такъ и nародъ валεчный стародавный козацкий, прεждεсεго имεнованый козарскій, пεршъ прεвознεслъ былъ славою нεсмεртεлною, обширнымъ владѣніεмъ и ωтвагами рицεрскими, которими нε тылко окрεстным nародомъ, лεчь и самому восточному панству на морѣи на зεмли страшεнъ былъ такъ далεцε,жεцεсар восточный, хотячи оный сεбѣвѣчнε примирити, со-пряглъ малжεнскимъ союзомъ с[ы]нови своεму дочку кагана, то εсткнязя козарского.
shapo написав:Другого и не ожидал от "знатока" американских выборов
Тобто по суті заперечень немає? Чи дальше: "Что касается дерьмократов в США, то именно они сфальцифицировали выборы"?
Какой сути когда нет ответа?
З логікою проблеми чи з головою? Ось тобі "ответ":
А якісь докази фальсифікації є, чи тільки бла-бла-бла? В США був ПЕРЕРАХУНОК голосів! ПЕРЕРАХУНОК, Карл! По-моєму в Україні ніколи перерахунок голосів не робили. Просто відміняли вибори, в тому числі на окремих дільницях. Про Росію чи Білорусь я взагалі мовчу, там навіть виборів не відміняли. Про які фальсифікації ще можна говорити після перерахунку?
Тобі ж дали можливість набрати в гуглі ручний перерахунок - щоб ти міг побачити тисячі ссилок які вказують що він відбувався... Тобто по порядку 1 Спочатку пройшли вибори 2 Програвша сторона подала скарги в суди 3 Суди зобовязали в місцях де були найбільші порушення( з точки зору трампістів які подавали скарги) - провести перерахунок 4 Перерахунок був проведений і скарги не підтвердились 5 В Сенаті, республіканець Пенс , провів засідання в якому обговорювались результати голосування і озвучувались голоси виборців, і 50 сенаторів демократів+39 сенаторів республіканців - погодили результати проведених виборів 6 І тільки вальнштейн і шапо вирішили що виборці+судді+сенатори республіканці+сенатори демократи і головуючий республіканець - шахраї...
А може це шапо з вальнштеймом при... трошки дурковаті...
Тобі ж дали можливість набрати в гуглі ручний перерахунок - щоб ти міг побачити тисячі ссилок які вказують що він відбувався... Тобто по порядку 1 Спочатку пройшли вибори 2 Програвша сторона подала скарги в суди 3 Суди зобовязали в місцях де були найбільші порушення( з точки зору трампістів які подавали скарги) - провести перерахунок 4 Перерахунок був проведений і скарги не підтвердились 5 В Сенаті, республіканець Пенс , провів засідання в якому обговорювались результати голосування і озвучувались голоси виборців, і 50 сенаторів демократів+39 сенаторів республіканців - погодили результати проведених виборів 6 І тільки вальнштейн і шапо вирішили що виборці+судді+сенатори республіканці+сенатори демократи і головуючий республіканець - шахраї...
А може це шапо з вальнштеймом при... трошки дурковаті...
Еще один "знаток" американских выборов так хорошо пользующийся гуглом что не нашел в нем 8 канадских или американских украинцев воевавших на Донбассе хотя ранее от какого-то генерала обещал тысячи. Для все отметившихся здесь "знатоков" вопрос - в скольки штатах был проведен ручной пересчет голосов и почему Верховный Суд отказал иску от штата Техас?
shapo написав:Для все отметившихся здесь "знатоков" вопрос - в скольки штатах был проведен ручной пересчет голосов и почему Верховный Суд отказал иску от штата Техас?
Если произошёл условный вброс голосов - или физически бюллетеней в урну или нахимичили по почте - какой практический смысл пересчитывать голоса ? Это достаточно глупо, имхо. Республиканцам надо было лучше контролировать сам ход голосования, избирательные комиссии, противится мутному почтовому голосованию на законодательном уровне, в конце концов обратить внимание на контроль за СМИ и соцсетями, этот пункт они бездарно проиграли по СМИ и соцсетям. После этого поздно пить боржоми и требовать ручного пересчёта голосов, на бюллетенях не написано их вбросили или нет, время ушло.
shapo написав:Для все отметившихся здесь "знатоков" вопрос - в скольки штатах был проведен ручной пересчет голосов и почему Верховный Суд отказал иску от штата Техас?
Если произошёл условный вброс голосов - или физически бюллетеней в урну или нахимичили по почте - какой практический смысл пересчитывать голоса ? Это достаточно глупо, имхо.
Не совсем. Если с верификацией подписей и проверки реальности существования голосующего что проверили только в Джорджии, то имеет смысл
freeze написав:Республиканцам надо было лучше контролировать сам ход голосования, избирательные комиссии, противится мутному почтовому голосованию на законодательном уровне, в конце концов обратить внимание на контроль за СМИ и соцсетями, этот пункт они бездарно проиграли по СМИ и соцсетям. После этого поздно пить боржоми и требовать ручного пересчёта голосов, на бюллетенях не написано их вбросили или нет, время ушло.
Это да, учитывая сколько их было вброшено в последнюю ночь. О роли фейсбуков, твиттеров и пр. откровенно играющих на стороне Байдена как и контроль серверов подсчета голосов. Республиканцы начиная с Буша-мл. большей частью фактически предали Трампа ломающего сложившиеся устои.Так что фактически он был один в поле воин.