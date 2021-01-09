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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6967696869696970>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:32

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав:В каких штатах был проведён ручной пересчет голосов и в каком объёме?

https://google.gik-team.com/?q=%D0%BF%D ... 0%A8%D0%90


Другого и не ожидал от "знатока" американских выборов

Тобто по суті заперечень немає?
Чи дальше: "Что касается дерьмократов в США, то именно они сфальцифицировали выборы"?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:43

  tumos написав:
  shapo написав:Серьезно?
Ссылка будет?


https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/001_003#Text

В первоисточнике вроде бы так:

во имя тца и с[ы]на и с[вя]того д[у]ха, Б[о]га во тройцы с[вя]той сла-вимого.
Nεхай станεтся на вѣкопомную войска Zапорожского и всεго народу ма-лороссийского славу и паматку.
дивный и нεпостижимый в сүдбахъ своих Б[о]гъ, милосεрдный в
долготεрпѣнії, пр[а]вεдный в казни, яко всεгда отпочатку видимого сεго
свѣта на пр[а]вдномъ правосүдіясвого мирилѣ, εдны панства и Nароды
возвышаεтъ, другіε за грѣхи и бεззаконія смираεтъ, εдны порабощаεт,
другіεсвобождаεтъ, εдны возноситъ, другіεнизвεргаεтъ, такъ и nародъ
валεчный стародавный козацкий, прεждεсεго имεнованый козарскій,
пεршъ прεвознεслъ былъ славою нεсмεртεлною, обширнымъ владѣніεмъ
и ωтвагами рицεрскими, которими нε тылко окрεстным nародомъ, лεчь
и самому восточному панству на морѣи на зεмли страшεнъ былъ такъ
далεцε,жεцεсар восточный, хотячи оный сεбѣвѣчнε примирити, со-пряглъ малжεнскимъ союзомъ с[ы]нови своεму дочку кагана, то εсткнязя
козарского.

Да уж, с малороссами явный прокол.
По поводу хазарского происхождения евреев разочарую - у хазар только знать приняла иудаизм как религию, и ничего более.
Если интересуют евреи - https://sem40.co.il/print:page,1,324623 ... genov.html
там и про хазар немного есть. Это,конечно, не единственный исследователь. Из мне известных (наверняка есть и другие) В России раскручен Клесов https://www.gazeta.ru/science/2014/11/2 ... 8061.shtml, его оппонент в Израиле-США Д.Бехар https://digitalcommons.wayne.edu/humbiol_preprints/41/
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:44


Спасибо!
Интересный документ.
Практически ар-мо-вир. Только вместо мовы - прості люди.
Ви-ар-лю))
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 18:44

  andrijk777 написав:
  shapo написав:Другого и не ожидал от "знатока" американских выборов

Тобто по суті заперечень немає?
Чи дальше: "Что касается дерьмократов в США, то именно они сфальцифицировали выборы"?


Какой сути когда нет ответа?
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:00

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав:Другого и не ожидал от "знатока" американских выборов

Тобто по суті заперечень немає?
Чи дальше: "Что касается дерьмократов в США, то именно они сфальцифицировали выборы"?


Какой сути когда нет ответа?

З логікою проблеми чи з головою?
Ось тобі "ответ":
А якісь докази фальсифікації є, чи тільки бла-бла-бла?
В США був ПЕРЕРАХУНОК голосів! ПЕРЕРАХУНОК, Карл!
По-моєму в Україні ніколи перерахунок голосів не робили. Просто відміняли вибори, в тому числі на окремих дільницях. Про Росію чи Білорусь я взагалі мовчу, там навіть виборів не відміняли.
Про які фальсифікації ще можна говорити після перерахунку?

Заперечення по суті є?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:00

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Какой сути когда нет ответа?
Тобі ж дали можливість набрати в гуглі
ручний перерахунок - щоб ти міг побачити тисячі ссилок які вказують що він відбувався...
Тобто по порядку
1 Спочатку пройшли вибори
2 Програвша сторона подала скарги в суди
3 Суди зобовязали в місцях де були найбільші порушення( з точки зору трампістів які подавали скарги) - провести перерахунок
4 Перерахунок був проведений і скарги не підтвердились
5 В Сенаті, республіканець Пенс , провів засідання в якому обговорювались результати голосування і озвучувались голоси виборців, і 50 сенаторів демократів+39 сенаторів республіканців - погодили результати проведених виборів
6 І тільки вальнштейн і шапо вирішили що виборці+судді+сенатори республіканці+сенатори демократи і головуючий республіканець - шахраї...

А може це шапо з вальнштеймом при... трошки дурковаті...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:03

Re: Політичні дискусії

  budivelnik написав:А може це шапо з вальнштеймом при... трошки дурковаті...

У них своя віра - в рептілоїдів-демократів. В жидо-масонів не можуть вірити по об'єктивним причинам.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:12

  budivelnik написав:
  shapo написав:Какой сути когда нет ответа?
Тобі ж дали можливість набрати в гуглі
ручний перерахунок - щоб ти міг побачити тисячі ссилок які вказують що він відбувався...
Тобто по порядку
1 Спочатку пройшли вибори
2 Програвша сторона подала скарги в суди
3 Суди зобовязали в місцях де були найбільші порушення( з точки зору трампістів які подавали скарги) - провести перерахунок
4 Перерахунок був проведений і скарги не підтвердились
5 В Сенаті, республіканець Пенс , провів засідання в якому обговорювались результати голосування і озвучувались голоси виборців, і 50 сенаторів демократів+39 сенаторів республіканців - погодили результати проведених виборів
6 І тільки вальнштейн і шапо вирішили що виборці+судді+сенатори республіканці+сенатори демократи і головуючий республіканець - шахраї...

А може це шапо з вальнштеймом при... трошки дурковаті...


Еще один "знаток" американских выборов так хорошо пользующийся гуглом что не нашел в нем 8 канадских или американских украинцев воевавших на Донбассе хотя ранее от какого-то генерала обещал тысячи.
Для все отметившихся здесь "знатоков" вопрос - в скольки штатах был проведен ручной пересчет голосов и почему Верховный Суд отказал иску от штата Техас?
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:16

  shapo написав:Для все отметившихся здесь "знатоков" вопрос - в скольки штатах был проведен ручной пересчет голосов и почему Верховный Суд отказал иску от штата Техас?


Если произошёл условный вброс голосов - или физически бюллетеней в урну или нахимичили по почте - какой практический смысл пересчитывать голоса ? Это достаточно глупо, имхо.
Республиканцам надо было лучше контролировать сам ход голосования, избирательные комиссии, противится мутному почтовому голосованию на законодательном уровне, в конце концов обратить внимание на контроль за СМИ и соцсетями, этот пункт они бездарно проиграли по СМИ и соцсетям.
После этого поздно пить боржоми и требовать ручного пересчёта голосов, на бюллетенях не написано их вбросили или нет, время ушло.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 19:26

  freeze написав:
  shapo написав:Для все отметившихся здесь "знатоков" вопрос - в скольки штатах был проведен ручной пересчет голосов и почему Верховный Суд отказал иску от штата Техас?


Если произошёл условный вброс голосов - или физически бюллетеней в урну или нахимичили по почте - какой практический смысл пересчитывать голоса ? Это достаточно глупо, имхо.


Не совсем. Если с верификацией подписей и проверки реальности существования голосующего что проверили только в Джорджии, то имеет смысл

  freeze написав:Республиканцам надо было лучше контролировать сам ход голосования, избирательные комиссии, противится мутному почтовому голосованию на законодательном уровне, в конце концов обратить внимание на контроль за СМИ и соцсетями, этот пункт они бездарно проиграли по СМИ и соцсетям.
После этого поздно пить боржоми и требовать ручного пересчёта голосов, на бюллетенях не написано их вбросили или нет, время ушло.


Это да, учитывая сколько их было вброшено в последнюю ночь.
О роли фейсбуков, твиттеров и пр. откровенно играющих на стороне Байдена как и контроль серверов подсчета голосов.
Республиканцы начиная с Буша-мл. большей частью фактически предали Трампа ломающего сложившиеся устои.Так что фактически он был один в поле воин.
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