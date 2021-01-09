Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
У 1991 році приїхав в СРСР. В кінці 90-х років фактично оселився в Україні. Допомагав продавати металопродукцію Маріупольського заводу за кордон. Працював в банківській сфері. На Київщині заснував агрофірму "Росава-К", яка стала одним з найприбутковіших підприємств в районі. Був мільйонером. Після загибелі Марка, в лютому 2015 р його фірма була захоплена рейдерами, і новим власником за сфальсифікованими документами став росіянин з Криму Леонід Мосійчук. Друзі загиблого Марка поклялися відвоювати підприємство. Однак судова тяганина може тривати роками. Тим часом з агрофірми вивозять зерно, гроші переводять в Крим ... Власники побоюються, що сучасна техніка теж може зникнути в невідомому напрямку ", - розповіли в співтоваристві Джерело: https://censor.net/ua/p376750
Интресно, а ведь у Вас до сих пор нет понимания "Внутреннего Врага" - путей противостояния агрессии. - А ведь Украине уже и во Львове приходит пипец - Пришел "Донбасс" https://lviv.znaj.ua/ru/360559-lvivskiy ... i-zarplati К тотальной разрухе добавили клоунский ППЦ - от 95го квартала. Не хотели слушать? Кушайте, что ...(нелюдь наёмная, с польскими, немецкими корнями) готовят.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Два клоуна собрались читать лекции олигархам. Да они им машину помыть не доверят.
Увы, "автоматом" - уже не решишь комплексно проблему - а высокотехнологическое вооружение лютый внутренний Враг, при поддержке внешнего уничтожает в Украине. При чём комплексно уничтожены все высокотехнологические производства такового - заводы до фундамента! НИИ - разогнаны. Специалисты в Турции, Австралии, России, Польше, Испании, Новой Зеландии,... - Спасайся, кто может. - Украиной торгуют профессиональные "продаватели".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo написав:Для все отметившихся здесь "знатоков" вопрос - в скольки штатах был проведен ручной пересчет голосов и почему Верховный Суд отказал иску от штата Техас?
Для "знатоков всего", не будем показувати пальцями, хто це, повідомлю, що існує таке поняття як "презумпція невинуватості". Розжую: "Ніхто не повинен доказувати що він не винен." Ніхто не повинен доказувати що вибори були чесними!!! Якщо деякі "поклонники Трампа" не можуть натиснути 2 кнопки на мишці і знайти потрібну для них інформацію - то це їх проблеми, а не мої.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 09 січ, 2021 20:31, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
shapo написав:Для все отметившихся здесь "знатоков" вопрос - в скольки штатах был проведен ручной пересчет голосов и почему Верховный Суд отказал иску от штата Техас?
Для "знатоков всего", не будем показувати пальцями, хто це, повідомлю, що існує таке поняття як "презумпція невинуватості". Розжую: "Ніхто не повинен доказувати що він не винен." Ніхто не повинен доказувати що вибори були чесними!!! Якщо деякі "поклонники Трампа" не можуть натиснути 2 кнопки на мишці і знайти потрібну для них інформацію - то це їх проблеми, а не мої.
Да угомонись уже, понятно, что ответить тебе нечего
Как напугал. Это кто громить-то будет без команды из американского посольства и оплаты погромщиков? Видел 6.01.21 вечером под израильским посольством где часто гуляю нациков митингующих непонятно для кого т.к. все бежали домой и зевак не было совсем. Зато ментов, причем довольно крепеньких, было в три раза больше. Хлопчики делали очередную картинку для тв по внутреннему или внешнему заказу.
shapo написав:Да угомонись уже, понятно, что ответить тебе нечего
А якісь докази фальсифікації є, чи тільки бла-бла-бла? В США був ПЕРЕРАХУНОК голосів! ПЕРЕРАХУНОК, Карл! По-моєму в Україні ніколи перерахунок голосів не робили. Просто відміняли вибори, в тому числі на окремих дільницях. Про Росію чи Білорусь я взагалі мовчу, там навіть виборів не відміняли. Про які фальсифікації ще можна говорити після перерахунку?
shapo написав:Да угомонись уже, понятно, что ответить тебе нечего
А якісь докази фальсифікації є, чи тільки бла-бла-бла? В США був ПЕРЕРАХУНОК голосів! ПЕРЕРАХУНОК, Карл! По-моєму в Україні ніколи перерахунок голосів не робили. Просто відміняли вибори, в тому числі на окремих дільницях. Про Росію чи Білорусь я взагалі мовчу, там навіть виборів не відміняли. Про які фальсифікації ще можна говорити після перерахунку?
Ручной пересчет с верификацией подписей и проверкой личности голосовавших был только в 2-х округах штата Джорджия, и все. Это хоть до тебя доходит?
Как напугал. Это кто громить-то будет без команды из американского посольства и оплаты погромщиков? Видел 6.01.21 вечером под израильским посольством где часто гуляю нациков митингующих непонятно для кого т.к. все бежали домой и зевак не было совсем. Зато ментов, причем довольно крепеньких, было в три раза больше. Хлопчики делали очередную картинку для тв по внутреннему или внешнему заказу.
Как раз это Вам и объясняют - неприятности начнутся на местах. А там ... - это "порно" для заказного ТВ.(кто платит - тот и формирует "новости")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
09.01.2021 https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html В 15:53 с. Халепцы Лубенского района Полтавской области в зоне работы КС33, произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением Это не первый взрыв на газопроводе УПУ. 17 июня 2014 года было аналогичное происшествие в этой же области. Тогда виновников не нашли.
Впервые с 2014 года в бюджете не предусмотрено повышение зарплат военнослужащих.
Министр Степанов за три дня сменил точку зрения о запрете продажи определенной номенклатуры непродовольственных товаров с "это фейк!" на "это нужно чтобы..."
В крупные торговые сети уже поступили предложения о "решении вопроса" связанного с карантинными ограничения на продажу групп товаров . Вопрос решает "кошелек Зеленского" - Алексей Чернышев.
08.01.2021
Monica Crowley, руководитель целевой группы лоббистов нанятых Пинчуком для продвижения интересов Зеленского в США, жалуется своему руководству, что не может связаться с администрацией Зеленского для обсуждения мероприятий. Естественно - это работа Ермака, которого Пинчук отодвигает от важнейшего канала влияния на Зеленского - связей в США. Ермак этот вопрос завалил полностью. Ермак попал к Зеленскому обещая лоббистов в США, но реально не сделал ничего. Предоставление группой Зеленского экономических преференций Пинчуку, активно поддерживавшего экс-президента США Дональда Трампа и осуществлявшего достаточно большие пожертвования в его избирательный фонд, было не самым умным действием Зеленского. После последних событий верить в возможность лоббирования Пинчуком интересов в США может только Зеленский. Но схватка над этим вопросом Пинчука с Ермаком может печально закончиться для последнего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.