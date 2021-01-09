‎‎В 15:53 с. Халепцы Лубенского района Полтавской области в зоне работы КС33, произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением Это не первый взрыв на газопроводе УПУ. 17 июня 2014 года было аналогичное происшествие в этой же области. Тогда виновников не нашли.Впервые с 2014 года в бюджете не предусмотрено повышение зарплат военнослужащих.Министр Степанов за три дня сменил точку зрения о запрете продажи определенной номенклатуры непродовольственных товаров с "это фейк!" на "это нужно чтобы..."В крупные торговые сети уже поступили предложения о "решении вопроса" связанного с карантинными ограничения на продажу групп товаров . Вопрос решает "кошелек Зеленского" - Алексей Чернышев.Monica Crowley, руководитель целевой группы лоббистов нанятых Пинчуком для продвижения интересов Зеленского в США, жалуется своему руководству, что не может связаться с администрацией Зеленского для обсуждения мероприятий. Естественно - это работа Ермака, которого Пинчук отодвигает от важнейшего канала влияния на Зеленского - связей в США. Ермак этот вопрос завалил полностью. Ермак попал к Зеленскому обещая лоббистов в США, но реально не сделал ничего. Предоставление группой Зеленского экономических преференций Пинчуку, активно поддерживавшего экс-президента США Дональда Трампа и осуществлявшего достаточно большие пожертвования в его избирательный фонд, было не самым умным действием Зеленского. После последних событий верить в возможность лоббирования Пинчуком интересов в США может только Зеленский. Но схватка над этим вопросом Пинчука с Ермаком может печально закончиться для последнего.