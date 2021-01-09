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Макроекономіка України.
Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6967696869696970

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:01

  detroytred написав:Ничего ж себе!

У 1991 році приїхав в СРСР. В кінці 90-х років фактично оселився в Україні. Допомагав продавати металопродукцію Маріупольського заводу за кордон. Працював в банківській сфері. На Київщині заснував агрофірму "Росава-К", яка стала одним з найприбутковіших підприємств в районі. Був мільйонером. Після загибелі Марка, в лютому 2015 р його фірма була захоплена рейдерами, і новим власником за сфальсифікованими документами став росіянин з Криму Леонід Мосійчук. Друзі загиблого Марка поклялися відвоювати підприємство. Однак судова тяганина може тривати роками. Тим часом з агрофірми вивозять зерно, гроші переводять в Крим ... Власники побоюються, що сучасна техніка теж може зникнути в невідомому напрямку ", - розповіли в співтоваристві Джерело: https://censor.net/ua/p376750

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Интресно, а ведь у Вас до сих пор нет понимания "Внутреннего Врага" - путей противостояния агрессии.
- А ведь Украине уже и во Львове приходит пипец - Пришел "Донбасс" https://lviv.znaj.ua/ru/360559-lvivskiy ... i-zarplati
К тотальной разрухе добавили клоунский ППЦ - от 95го квартала.
Не хотели слушать? Кушайте, что ...(нелюдь наёмная, с польскими, немецкими корнями) готовят.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:18

  shapo написав:
  Schmit написав:


Два клоуна собрались читать лекции олигархам.
Да они им машину помыть не доверят.

Увы, "автоматом" - уже не решишь комплексно проблему - а высокотехнологическое вооружение лютый внутренний Враг, при поддержке внешнего уничтожает в Украине.
При чём комплексно уничтожены все высокотехнологические производства такового - заводы до фундамента!
НИИ - разогнаны.
Специалисты в Турции, Австралии, России, Польше, Испании, Новой Зеландии,...
- Спасайся, кто может. - Украиной торгуют профессиональные "продаватели".
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:19

  shapo написав:Для все отметившихся здесь "знатоков" вопрос - в скольки штатах был проведен ручной пересчет голосов и почему Верховный Суд отказал иску от штата Техас?

Для "знатоков всего", не будем показувати пальцями, хто це, повідомлю, що існує таке поняття як "презумпція невинуватості". Розжую: "Ніхто не повинен доказувати що він не винен."
Ніхто не повинен доказувати що вибори були чесними!!!
Якщо деякі "поклонники Трампа" не можуть натиснути 2 кнопки на мишці і знайти потрібну для них інформацію - то це їх проблеми, а не мої.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:26

  Libo написав:
  shapo написав:У меня одинаковые претензии и к По, и к Зе


Что-то новенькое - у жыда к жыдам претензии! Противоречит Протоколам сионских мудрецов. :lol: :lol: :lol:

К сожалению умный сначала думает, за тем что-то разумное делает.

Клоуны ...рали, а теперь ожидаем конца января, когда все живущие в Украине получат счета https://strana.ua/news/311003-v-poltave ... avku-.html
- В лучшем случае будут еврейские погромы.(при чём, как всегда - пострадают невиновные)
- В худшем организованный криминал продолжит делить Украину.
- РФ пойдёт дальше.
Поэтому https://www.ostro.org/general/proisshes ... ws/604111/
Может быть организованно с целью отвлечь внимание населения - отключат газ совсем.
Востаннє редагувалось Kudrjavuy в Суб 09 січ, 2021 20:31, всього редагувалось 1 раз.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:30

  andrijk777 написав:
  shapo написав:Для все отметившихся здесь "знатоков" вопрос - в скольки штатах был проведен ручной пересчет голосов и почему Верховный Суд отказал иску от штата Техас?

Для "знатоков всего", не будем показувати пальцями, хто це, повідомлю, що існує таке поняття як "презумпція невинуватості". Розжую: "Ніхто не повинен доказувати що він не винен."
Ніхто не повинен доказувати що вибори були чесними!!!
Якщо деякі "поклонники Трампа" не можуть натиснути 2 кнопки на мишці і знайти потрібну для них інформацію - то це їх проблеми, а не мої.


Да угомонись уже, понятно, что ответить тебе нечего
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:35

  Kudrjavuy написав:К сожалению умный сначала думает, за тем что-то разумное делает.

Клоуны ...рали, а теперь ожидаем конца января, когда все живущие в Украине получат счета https://strana.ua/news/311003-v-poltave ... avku-.html
- В лучшем случае будут еврейские погромы.


Как напугал.
Это кто громить-то будет без команды из американского посольства и оплаты погромщиков?
Видел 6.01.21 вечером под израильским посольством где часто гуляю нациков митингующих непонятно для кого т.к. все бежали домой и зевак не было совсем.
Зато ментов, причем довольно крепеньких, было в три раза больше.
Хлопчики делали очередную картинку для тв по внутреннему или внешнему заказу.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:36

  shapo написав:Да угомонись уже, понятно, что ответить тебе нечего

А якісь докази фальсифікації є, чи тільки бла-бла-бла?
В США був ПЕРЕРАХУНОК голосів! ПЕРЕРАХУНОК, Карл!
По-моєму в Україні ніколи перерахунок голосів не робили. Просто відміняли вибори, в тому числі на окремих дільницях. Про Росію чи Білорусь я взагалі мовчу, там навіть виборів не відміняли.
Про які фальсифікації ще можна говорити після перерахунку?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:39

  andrijk777 написав:
  shapo написав:Да угомонись уже, понятно, что ответить тебе нечего

А якісь докази фальсифікації є, чи тільки бла-бла-бла?
В США був ПЕРЕРАХУНОК голосів! ПЕРЕРАХУНОК, Карл!
По-моєму в Україні ніколи перерахунок голосів не робили. Просто відміняли вибори, в тому числі на окремих дільницях. Про Росію чи Білорусь я взагалі мовчу, там навіть виборів не відміняли.
Про які фальсифікації ще можна говорити після перерахунку?


Ручной пересчет с верификацией подписей и проверкой личности голосовавших был только в 2-х округах штата Джорджия, и все.
Это хоть до тебя доходит?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:53

  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:К сожалению умный сначала думает, за тем что-то разумное делает.

Клоуны ...рали, а теперь ожидаем конца января, когда все живущие в Украине получат счета https://strana.ua/news/311003-v-poltave ... avku-.html
- В лучшем случае будут еврейские погромы.


Как напугал.
Это кто громить-то будет без команды из американского посольства и оплаты погромщиков?
Видел 6.01.21 вечером под израильским посольством где часто гуляю нациков митингующих непонятно для кого т.к. все бежали домой и зевак не было совсем.
Зато ментов, причем довольно крепеньких, было в три раза больше.
Хлопчики делали очередную картинку для тв по внутреннему или внешнему заказу.

Как раз это Вам и объясняют - неприятности начнутся на местах.
А там ... - это "порно" для заказного ТВ.(кто платит - тот и формирует "новости")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 20:56

‎‎09.‎01.‎2021
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
В 15:53 с. Халепцы Лубенского района Полтавской области в зоне работы КС33, произошла разгерметизация газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" с последующим факельным горением Это не первый взрыв на газопроводе УПУ. 17 июня 2014 года было аналогичное происшествие в этой же области. Тогда виновников не нашли.


Впервые с 2014 года в бюджете не предусмотрено повышение зарплат военнослужащих.

Министр Степанов за три дня сменил точку зрения о запрете продажи определенной номенклатуры непродовольственных товаров с "это фейк!" на "это нужно чтобы..."

В крупные торговые сети уже поступили предложения о "решении вопроса" связанного с карантинными ограничения на продажу групп товаров . Вопрос решает "кошелек Зеленского" - Алексей Чернышев.

08.‎01.‎2021

Monica Crowley, руководитель целевой группы лоббистов нанятых Пинчуком для продвижения интересов Зеленского в США, жалуется своему руководству, что не может связаться с администрацией Зеленского для обсуждения мероприятий. Естественно - это работа Ермака, которого Пинчук отодвигает от важнейшего канала влияния на Зеленского - связей в США. Ермак этот вопрос завалил полностью. Ермак попал к Зеленскому обещая лоббистов в США, но реально не сделал ничего. Предоставление группой Зеленского экономических преференций Пинчуку, активно поддерживавшего экс-президента США Дональда Трампа и осуществлявшего достаточно большие пожертвования в его избирательный фонд, было не самым умным действием Зеленского. После последних событий верить в возможность лоббирования Пинчуком интересов в США может только Зеленский. Но схватка над этим вопросом Пинчука с Ермаком может печально закончиться для последнего.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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