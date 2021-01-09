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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 6969697069716972>

За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували:

Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00

Політичні дискусії 5.8 5 49
1. Слуга народу
2%
1
2. ОПЗЖ
4%
2
3. ЄС
43%
21
4. Батьківщина
0
0
5. За майбутнє
0
0
6. Радикальная партія
0
0
7. Партія Шарія
18%
9
8. Свобода
4%
2
9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.)
10%
5
10. Інші партії
18%
9
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:01

  shapo написав:
  andrijk777 написав:
  shapo написав:Да угомонись уже, понятно, что ответить тебе нечего

А якісь докази фальсифікації є, чи тільки бла-бла-бла?
В США був ПЕРЕРАХУНОК голосів! ПЕРЕРАХУНОК, Карл!
По-моєму в Україні ніколи перерахунок голосів не робили. Просто відміняли вибори, в тому числі на окремих дільницях. Про Росію чи Білорусь я взагалі мовчу, там навіть виборів не відміняли.
Про які фальсифікації ще можна говорити після перерахунку?


Ручной пересчет с верификацией подписей и проверкой личности голосовавших был только в 2-х округах штата Джорджия, и все.
Это хоть до тебя доходит?

А що мали по всіх штатах верифіковувати? Ти за це заплатиш? :D :D
В Україні за 30 років "Ручной пересчет с верификацией подписей и проверкой личности голосовавших" був тільки на 0 дільницях. Хоч судів було ой як багато.
2/0 = безмежність.
Система виборів США в безмежну кількість разів чесніша ніж українська. :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:14

  vitaliian написав:
С момента первого "апокалисписа" прошло 15 лет , и мы пережили 2 крупных кризиса - 2008 и 2014 . Если первый был общемировым , то второй бил именно по Украине . Оккупация крыма , донбасса.
Следующие за этим события будут куда трагичнее. Увы . На сегодня если ты говоришь нечто неприятное , где будущее не так очевидно , не важно насколько это соотвествует фактам , то ты тут же становишься врагом , а враги у нас все в РФ . Люди уверовали в некий правильный путь не имея возможности ни его осмыслить , не задуматься . Фанатичная вера ошпаренного котенка . Самое интересное - те кто руководствуются эмоциональностью , не важно в чью пользу высказываются они угрозы не представляют . Если вы считаете что Украина идет тернистым но правильным путем , вам стоит на этом и закрыть этот пост . Хотите взглянуть шире - читайте , но я не настаивал .



Как всегда распостраняйте . Убежденные верующие будут уверены что я наговариваю . Это наверное последний мой выхлоп в эту сторону , просто не имеет смысла обсуждать то что уже не исправить, надо для себя что-то менять . И копируйте . Есть высокая вероятность что будет удалено . Люди которые уверовали тысячелетиями считали что солнце вращается вокруг земли , а они в центре всего и очень эффективно защищали свою позицию простым уничтожением

Ссылку не даю поскольку там текст уже удалили.


Мир меняется - Демография Европы


montagvide
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:25

  Kudrjavuy написав:
  shapo написав:
  Kudrjavuy написав:К сожалению умный сначала думает, за тем что-то разумное делает.

Клоуны ...рали, а теперь ожидаем конца января, когда все живущие в Украине получат счета https://strana.ua/news/311003-v-poltave ... avku-.html
- В лучшем случае будут еврейские погромы.


Как напугал.
Это кто громить-то будет без команды из американского посольства и оплаты погромщиков?
Видел 6.01.21 вечером под израильским посольством где часто гуляю нациков митингующих непонятно для кого т.к. все бежали домой и зевак не было совсем.
Зато ментов, причем довольно крепеньких, было в три раза больше.
Хлопчики делали очередную картинку для тв по внутреннему или внешнему заказу.

Как раз это Вам и объясняют - неприятности начнутся на местах.

Т.е.насколько я понял очередную глубокую мысль - еврейские погромы в Украине в 2021г начнутся не в Киеве, а где-то в глубинке.
Если это так, то у меня вопросы:
1) Каким образом вы вычислите евреев, по спискам МВД?
2) Кто будет громить если как показывает исторический опыт еврейские погромы в Украине все погромы что в Российской империи, что в гражданскую войну, что в время ВМВ это всегда организовывала власть, а народ сам не способен даже выйти на протесты против повышения тарифов и в погромах участвовал чувствуя безнаказанность
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:29

  montagvide написав:Мир меняется - Демография Европы

Така смішна пропаганда.
Ролику вже 9 років! Потрібно вже випускати ФАКТИ, які підтверджують ролик, а не сам ролик 9-річної давності.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:31

  andrijk777 написав:
  shapo написав:
Ручной пересчет с верификацией подписей и проверкой личности голосовавших был только в 2-х округах штата Джорджия, и все.
Это хоть до тебя доходит?

А що мали по всіх штатах верифіковувати? Ти за це заплатиш? :D :D
В Україні за 30 років "Ручной пересчет с верификацией подписей и проверкой личности голосовавших" був тільки на 0 дільницях. Хоч судів було ой як багато.
2/0 = безмежність.
Система виборів США в безмежну кількість разів чесніша ніж українська. :D :D


1) Трамп и платил за проверку где суды не запретили под выдуманными предлогами. Простой пересчет голосов как правильно сказал freeze не стоит ничего
2) Последние президентские выборы в США показали, что ни свобода слова, ни беспристрастность судов и выборных комиссий больше к этой стране не относится. Всего за 16 лет Клинтонов-Обам ликвидировали то что строилась 200 лет.
Добро пожаловать в новый мир с крахом англо-саксонской цивилизации на которую вы тупо продолжаете молиться
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:39

  shapo написав:1) Трамп и платил за проверку где суды не запретили под выдуманными предлогами. Простой пересчет голосов как правильно сказал freeze не стоит ничего
2) Последние президентские выборы в США показали, что ни свобода слова, ни беспристрастность судов и выборных комиссий больше к этой стране не относится. Всего за 16 лет Клинтонов-Обам ликвидировали то что строилась 200 лет.
Добро пожаловать в новый мир с крахом англо-саксонской цивилизации на которую вы тупо продолжаете молиться

Крім брехні і фантазій більше нічого в цьому пості немає. :D :D :D :D
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:43

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:46

  andrijk777 написав:
  shapo написав:1) Трамп и платил за проверку где суды не запретили под выдуманными предлогами. Простой пересчет голосов как правильно сказал freeze не стоит ничего
2) Последние президентские выборы в США показали, что ни свобода слова, ни беспристрастность судов и выборных комиссий больше к этой стране не относится. Всего за 16 лет Клинтонов-Обам ликвидировали то что строилась 200 лет.
Добро пожаловать в новый мир с крахом англо-саксонской цивилизации на которую вы тупо продолжаете молиться

Крім брехні і фантазій більше нічого в цьому пості немає. :D :D :D :D

А ты не знаешь элементарных вещей о которых пытаешься вещать что я тебе и показал
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 21:51

shapo
Глобализация.
Если старая англо-сакс. модель мешает дальнейшему развитию глобализации, то или она будет мирно демонтирована, или после немирной борьбы наступят очередные Темные века. От последствий этой запеклой борьбы.

Многие республиканцы это понимают, поэтому и не поддержали Трампа.
Имхо на основе того, что процессы в таком государстве, как США, не могут не носить самого глубокого системного характера. То есть не происходить по объективным законам развития общества.

От банальных чьих-то хотелок такая система не рухнет.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 09 січ, 2021 22:06

  shapo написав:Добро пожаловать в новый мир с крахом англо-саксонской цивилизации на которую вы тупо продолжаете молиться

Для усіх "свидетелей краха США" я включаю один і той самий ролик. Роки йдуть а ролик актуальний завжди:
Краткая история краха доллара
andrijk777
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