Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
shapo написав:Да угомонись уже, понятно, что ответить тебе нечего
А якісь докази фальсифікації є, чи тільки бла-бла-бла? В США був ПЕРЕРАХУНОК голосів! ПЕРЕРАХУНОК, Карл! По-моєму в Україні ніколи перерахунок голосів не робили. Просто відміняли вибори, в тому числі на окремих дільницях. Про Росію чи Білорусь я взагалі мовчу, там навіть виборів не відміняли. Про які фальсифікації ще можна говорити після перерахунку?
Ручной пересчет с верификацией подписей и проверкой личности голосовавших был только в 2-х округах штата Джорджия, и все. Это хоть до тебя доходит?
А що мали по всіх штатах верифіковувати? Ти за це заплатиш? В Україні за 30 років "Ручной пересчет с верификацией подписей и проверкой личности голосовавших" був тільки на 0 дільницях. Хоч судів було ой як багато. 2/0 = безмежність. Система виборів США в безмежну кількість разів чесніша ніж українська.
С момента первого "апокалисписа" прошло 15 лет , и мы пережили 2 крупных кризиса - 2008 и 2014 . Если первый был общемировым , то второй бил именно по Украине . Оккупация крыма , донбасса. Следующие за этим события будут куда трагичнее. Увы . На сегодня если ты говоришь нечто неприятное , где будущее не так очевидно , не важно насколько это соотвествует фактам , то ты тут же становишься врагом , а враги у нас все в РФ . Люди уверовали в некий правильный путь не имея возможности ни его осмыслить , не задуматься . Фанатичная вера ошпаренного котенка . Самое интересное - те кто руководствуются эмоциональностью , не важно в чью пользу высказываются они угрозы не представляют . Если вы считаете что Украина идет тернистым но правильным путем , вам стоит на этом и закрыть этот пост . Хотите взглянуть шире - читайте , но я не настаивал .
Как всегда распостраняйте . Убежденные верующие будут уверены что я наговариваю . Это наверное последний мой выхлоп в эту сторону , просто не имеет смысла обсуждать то что уже не исправить, надо для себя что-то менять . И копируйте . Есть высокая вероятность что будет удалено . Люди которые уверовали тысячелетиями считали что солнце вращается вокруг земли , а они в центре всего и очень эффективно защищали свою позицию простым уничтожением
Как напугал. Это кто громить-то будет без команды из американского посольства и оплаты погромщиков? Видел 6.01.21 вечером под израильским посольством где часто гуляю нациков митингующих непонятно для кого т.к. все бежали домой и зевак не было совсем. Зато ментов, причем довольно крепеньких, было в три раза больше. Хлопчики делали очередную картинку для тв по внутреннему или внешнему заказу.
Как раз это Вам и объясняют - неприятности начнутся на местах.
Т.е.насколько я понял очередную глубокую мысль - еврейские погромы в Украине в 2021г начнутся не в Киеве, а где-то в глубинке. Если это так, то у меня вопросы: 1) Каким образом вы вычислите евреев, по спискам МВД? 2) Кто будет громить если как показывает исторический опыт еврейские погромы в Украине все погромы что в Российской империи, что в гражданскую войну, что в время ВМВ это всегда организовывала власть, а народ сам не способен даже выйти на протесты против повышения тарифов и в погромах участвовал чувствуя безнаказанность
shapo написав: Ручной пересчет с верификацией подписей и проверкой личности голосовавших был только в 2-х округах штата Джорджия, и все. Это хоть до тебя доходит?
А що мали по всіх штатах верифіковувати? Ти за це заплатиш? В Україні за 30 років "Ручной пересчет с верификацией подписей и проверкой личности голосовавших" був тільки на 0 дільницях. Хоч судів було ой як багато. 2/0 = безмежність. Система виборів США в безмежну кількість разів чесніша ніж українська.
1) Трамп и платил за проверку где суды не запретили под выдуманными предлогами. Простой пересчет голосов как правильно сказал freeze не стоит ничего 2) Последние президентские выборы в США показали, что ни свобода слова, ни беспристрастность судов и выборных комиссий больше к этой стране не относится. Всего за 16 лет Клинтонов-Обам ликвидировали то что строилась 200 лет. Добро пожаловать в новый мир с крахом англо-саксонской цивилизации на которую вы тупо продолжаете молиться
shapo написав:1) Трамп и платил за проверку где суды не запретили под выдуманными предлогами. Простой пересчет голосов как правильно сказал freeze не стоит ничего 2) Последние президентские выборы в США показали, что ни свобода слова, ни беспристрастность судов и выборных комиссий больше к этой стране не относится. Всего за 16 лет Клинтонов-Обам ликвидировали то что строилась 200 лет. Добро пожаловать в новый мир с крахом англо-саксонской цивилизации на которую вы тупо продолжаете молиться
Крім брехні і фантазій більше нічого в цьому пості немає.
shapo написав:1) Трамп и платил за проверку где суды не запретили под выдуманными предлогами. Простой пересчет голосов как правильно сказал freeze не стоит ничего 2) Последние президентские выборы в США показали, что ни свобода слова, ни беспристрастность судов и выборных комиссий больше к этой стране не относится. Всего за 16 лет Клинтонов-Обам ликвидировали то что строилась 200 лет. Добро пожаловать в новый мир с крахом англо-саксонской цивилизации на которую вы тупо продолжаете молиться
Крім брехні і фантазій більше нічого в цьому пості немає.
А ты не знаешь элементарных вещей о которых пытаешься вещать что я тебе и показал
shapo Глобализация. Если старая англо-сакс. модель мешает дальнейшему развитию глобализации, то или она будет мирно демонтирована, или после немирной борьбы наступят очередные Темные века. От последствий этой запеклой борьбы.
Многие республиканцы это понимают, поэтому и не поддержали Трампа. Имхо на основе того, что процессы в таком государстве, как США, не могут не носить самого глубокого системного характера. То есть не происходить по объективным законам развития общества.
От банальных чьих-то хотелок такая система не рухнет.