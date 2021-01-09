С момента первого "апокалисписа" прошло 15 лет , и мы пережили 2 крупных кризиса - 2008 и 2014 . Если первый был общемировым , то второй бил именно по Украине . Оккупация крыма , донбасса.

Следующие за этим события будут куда трагичнее. Увы . На сегодня если ты говоришь нечто неприятное , где будущее не так очевидно , не важно насколько это соотвествует фактам , то ты тут же становишься врагом , а враги у нас все в РФ . Люди уверовали в некий правильный путь не имея возможности ни его осмыслить , не задуматься . Фанатичная вера ошпаренного котенка . Самое интересное - те кто руководствуются эмоциональностью , не важно в чью пользу высказываются они угрозы не представляют . Если вы считаете что Украина идет тернистым но правильным путем , вам стоит на этом и закрыть этот пост . Хотите взглянуть шире - читайте , но я не настаивал .







Как всегда распостраняйте . Убежденные верующие будут уверены что я наговариваю . Это наверное последний мой выхлоп в эту сторону , просто не имеет смысла обсуждать то что уже не исправить, надо для себя что-то менять . И копируйте . Есть высокая вероятность что будет удалено . Люди которые уверовали тысячелетиями считали что солнце вращается вокруг земли , а они в центре всего и очень эффективно защищали свою позицию простым уничтожением