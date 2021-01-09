Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Пока лишь потихоньку отодвигают консерваторов (в данном случае республиканцев). Они преобразуются в более мягких))
А так -- ну уж точно ничего нет вечного. И когда-то и доллар изменит своё господствующее значение. И США. Конечно сверхмаловероятно, что в ближнем будущем (лет 20-50).
Всё-таки я надеюсь, что глобализационные мировые изменения будут происходить под контролем и управлением США. Чем непонятно кого... Или вовсе хаотично. В качестве мирового лидера Штаты устраивают даже пуйла, как внешне официально несогласного)) Китайцев тоже. Ну а Европа (точнее Германия) просто не тянет даже теоретически на эту роль.