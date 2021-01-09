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Політика та гроші / Політичні дискусії Політичні дискусії + Додати

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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 6970697169726973> За кого ви б проголосували на місцевих виборах, якби голосували: Опитування закінчилось Нед 25 жов, 2020 18:00 Політичні дискусії 5.8 5 49 1. Слуга народу 2% 1 2. ОПЗЖ 4% 2 3. ЄС 43% 21 4. Батьківщина 0 0 5. За майбутнє 0 0 6. Радикальная партія 0 0 7. Партія Шарія 18% 9 8. Свобода 4% 2 9. Регіональні партії (Довіряй справам, Пропозиція, Блок Кернеса, Стратегія Гройсмана, Самопоміч, Удар і т. п.) 10% 5 10. Інші партії 18% 9 Всього голосів : 49 Додано: Суб 09 січ, 2021 22:24 andrijk777 написав: shapo написав: Добро пожаловать в новый мир с крахом англо-саксонской цивилизации на которую вы тупо продолжаете молиться Добро пожаловать в новый мир с крахом англо-саксонской цивилизации на которую вы тупо продолжаете молиться

Для усіх "свидетелей краха США" я включаю один і той самий ролик. Роки йдуть а ролик актуальний завжди:

Краткая история краха доллара Для усіх "свидетелей краха США" я включаю один і той самий ролик. Роки йдуть а ролик актуальний завжди:

Вы не поняли.

Причём тут крах-то США?!))



Пока лишь потихоньку отодвигают консерваторов (в данном случае республиканцев). Как противников дальнейшей глобализаци.

Они преобразуются в более мягких))



А так -- ну уж точно ничего нет вечного. И когда-то и доллар изменит своё господствующее значение. И США.

Конечно сверхмаловероятно, что в ближнем будущем (лет 20-50).



Всё-таки я надеюсь, что глобализационные мировые изменения будут происходить под контролем и управлением США.

Чем непонятно кого... Или вовсе хаотично.

В качестве мирового лидера Штаты устраивают даже пуйла, как внешне официально несогласного))

Китайцев тоже.

Ну а Европа (точнее Германия) просто не тянет даже теоретически на эту роль.





Под упоминанием социализма shapo, на мой взгляд, следует иметь в виду прежде всего усиление регулирования всего и вся...

Что мы и видим в последние десятилетия.

И неважно как называть данное явление.

Оно началось ещё с Кейнса. Потом классический откат с Фридманом.

Пила, но конечный вектор неизменен. Вы не поняли.Причём тут крах-то США?!))Пока лишь потихоньку отодвигают консерваторов (в данном случае республиканцев). Как противников дальнейшей глобализаци.Они преобразуются в более мягких))А так -- ну уж точно ничего нет вечного. И когда-то и доллар изменит своё господствующее значение. И США.Конечно сверхмаловероятно, что в ближнем будущем (лет 20-50).Всё-таки я надеюсь, что глобализационные мировые изменения будут происходить под контролем и управлением США.Чем непонятно кого... Или вовсе хаотично.В качестве мирового лидера Штаты устраивают даже пуйла, как внешне официально несогласного))Китайцев тоже.Ну а Европа (точнее Германия) просто не тянет даже теоретически на эту роль.Под упоминанием социализма shapo, на мой взгляд, следует иметь в виду прежде всего усиление регулирования всего и вся...Что мы и видим в последние десятилетия.И неважно как называть данное явление.Оно началось ещё с Кейнса. Потом классический откат с Фридманом.Пила, но конечный вектор неизменен. Востаннє редагувалось detroytred в Суб 09 січ, 2021 22:47, всього редагувалось 1 раз. detroytred

Повідомлень: 23586 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 22:46 detroytred написав: shapo

Глобализация.

Если старая англо-сакс. модель мешает дальнейшему развитию глобализации, то или она будет мирно демонтирована, или после немирной борьбы наступят очередные Темные века. От последствий этой запеклой борьбы.



Многие республиканцы это понимают, поэтому и не поддержали Трампа.

Имхо на основе того, что процессы в таком государстве, как США, не могут не носить самого глубокого системного характера. То есть не происходить по объективным законам развития общества.



От банальных чьих-то хотелок такая система не рухнет. shapoГлобализация.Если старая англо-сакс. модель мешает дальнейшему развитию глобализации, то или она будет мирно демонтирована, или после немирной борьбы наступят очередные Темные века. От последствий этой запеклой борьбы.Многие республиканцы это понимают, поэтому и не поддержали Трампа.Имхо на основе того, что процессы в таком государстве, как США, не могут не носить самого глубокого системного характера. То есть не происходить по объективным законам развития общества.От банальных чьих-то хотелок такая система не рухнет.



Что такое глобализация в вашем понимании?

Это когда производство переносится в юго-восточную Азии, точнее в Китай, Европа превращается в музей под открытым небом, а США теряет уже не только производство, но и интеллектуально превосходство?

И почему будет управлять в мире США, а не Китай или вообще транснациональные корпорации наплевав на государственные границы.

И социализм для такой модели наилучшая форма управления поставить весь мир в стойло Что такое глобализация в вашем понимании?Это когда производство переносится в юго-восточную Азии, точнее в Китай, Европа превращается в музей под открытым небом, а США теряет уже не только производство, но и интеллектуально превосходство?И почему будет управлять в мире США, а не Китай или вообще транснациональные корпорации наплевав на государственные границы.И социализм для такой модели наилучшая форма управления поставить весь мир в стойло Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4454 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 751 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 22:52 shapo написав: detroytred написав: shapo

Глобализация.

Если старая англо-сакс. модель мешает дальнейшему развитию глобализации, то или она будет мирно демонтирована, или после немирной борьбы наступят очередные Темные века. От последствий этой запеклой борьбы.



Многие республиканцы это понимают, поэтому и не поддержали Трампа.

Имхо на основе того, что процессы в таком государстве, как США, не могут не носить самого глубокого системного характера. То есть не происходить по объективным законам развития общества.



От банальных чьих-то хотелок такая система не рухнет. shapoГлобализация.Если старая англо-сакс. модель мешает дальнейшему развитию глобализации, то или она будет мирно демонтирована, или после немирной борьбы наступят очередные Темные века. От последствий этой запеклой борьбы.Многие республиканцы это понимают, поэтому и не поддержали Трампа.Имхо на основе того, что процессы в таком государстве, как США, не могут не носить самого глубокого системного характера. То есть не происходить по объективным законам развития общества.От банальных чьих-то хотелок такая система не рухнет.



Что такое глобализация в вашем понимании?

Это когда производство переносится в юго-восточную Азии, точнее в Китай, Европа превращается в музей под открытым небом, а США теряет уже не только производство, но и интеллектуально превосходство? Что такое глобализация в вашем понимании?Это когда производство переносится в юго-восточную Азии, точнее в Китай, Европа превращается в музей под открытым небом, а США теряет уже не только производство, но и интеллектуально превосходство?

США не теряет сильно.

Подвигается. Но не более.



Вы же сами указываете, что демов поддержали гуглы и т.п.

Вершины глобализации в бизнесе.



Да и Боинги с пр. остаются за Штатами.

Весь спектакль недовольства от европ, китаев, рашек... лишь для того, чтобы Штаты подвинулись.



Трансациональным корпорациям также, как и власть имущим в обществе для управления нужен ... инструмент. Государство.

Для глобальных действий - сильный инструмент, сильное государство - США.



Социализм... Разный бывает.

Поэтому и говорю, что название не имеет значения. Но суть, согласен с Вами, его самого. Контроля))



Без стойла ... начнут разбивать горшки. Слишком много противоречий плюс ограниченность пастбищ (ресурсов). США не теряет сильно.Подвигается. Но не более.Вы же сами указываете, что демов поддержали гуглы и т.п.Вершины глобализации в бизнесе.Да и Боинги с пр. остаются за Штатами.Весь спектакль недовольства от европ, китаев, рашек... лишь для того, чтобы Штаты подвинулись.Трансациональным корпорациям также, как и власть имущим в обществе для управления нужен ... инструмент. Государство.Для глобальных действий - сильный инструмент, сильное государство - США.Социализм... Разный бывает.Поэтому и говорю, что название не имеет значения. Но суть, согласен с Вами, его самого. Контроля))Без стойла ... начнут разбивать горшки. Слишком много противоречий плюс ограниченность пастбищ (ресурсов). Востаннє редагувалось detroytred в Суб 09 січ, 2021 23:00, всього редагувалось 2 разів. detroytred

Повідомлень: 23586 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 22:58 Re: Політичні дискусії Цены на газ европейские, а зарплаты нищенские!!!!!

Долой формулу Амстердам + и прочие ухищрения НКЕРКП.

Призывают менять поставщика?!! Спасибо за совет, но что может сделать простой человек против Газзбутов?!! Газзбуты всегда найдут способ отомстить перебежчикам к другим поставщикам, ведь у газбутов и облгазов один хозяин: Фирташ.

Почему не национализируют газзбуты и облгазы? Доколе будет беспредел цен на газ? Востаннє редагувалось Yuri_61 в Нед 10 січ, 2021 00:01, всього редагувалось 3 разів. Yuri_61 Повідомлень: 2147 З нами з: 30.09.15 Подякував: 232 раз. Подякували: 373 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 23:15 detroytred написав: shapo написав: detroytred написав: shapo

Глобализация.

Если старая англо-сакс. модель мешает дальнейшему развитию глобализации, то или она будет мирно демонтирована, или после немирной борьбы наступят очередные Темные века. От последствий этой запеклой борьбы.



Многие республиканцы это понимают, поэтому и не поддержали Трампа.

Имхо на основе того, что процессы в таком государстве, как США, не могут не носить самого глубокого системного характера. То есть не происходить по объективным законам развития общества.



От банальных чьих-то хотелок такая система не рухнет. shapoГлобализация.Если старая англо-сакс. модель мешает дальнейшему развитию глобализации, то или она будет мирно демонтирована, или после немирной борьбы наступят очередные Темные века. От последствий этой запеклой борьбы.Многие республиканцы это понимают, поэтому и не поддержали Трампа.Имхо на основе того, что процессы в таком государстве, как США, не могут не носить самого глубокого системного характера. То есть не происходить по объективным законам развития общества.От банальных чьих-то хотелок такая система не рухнет.



Что такое глобализация в вашем понимании?

Это когда производство переносится в юго-восточную Азии, точнее в Китай, Европа превращается в музей под открытым небом, а США теряет уже не только производство, но и интеллектуально превосходство? Что такое глобализация в вашем понимании?Это когда производство переносится в юго-восточную Азии, точнее в Китай, Европа превращается в музей под открытым небом, а США теряет уже не только производство, но и интеллектуально превосходство?

США не теряет сильно.

Подвигается. Но не более.



Вы же сами указываете, что демов поддержали гуглы и т.п.

Вершины глобализации в бизнесе.



Да и Боинги с пр. остаются за Штатами.

Весь спектакль недовольства от европ, китаев, рашек... лишь для того, чтобы Штаты подвинулись.



Трансациональным корпорациям также, как и власть имущим в обществе для управления нужен ... инструмент. Государство.

Для глобальных действий - сильный инструмент, сильное государство - США.



Социализм... Разный бывает.

Поэтому и говорю, что название не имеет значения. Но суть, согласен с Вами, его самого. Контроля))



Без стойла ... начнут разбивать горшки. Слишком много противоречий плюс ограниченность пастбищ (ресурсов). США не теряет сильно.Подвигается. Но не более.Вы же сами указываете, что демов поддержали гуглы и т.п.Вершины глобализации в бизнесе.Да и Боинги с пр. остаются за Штатами.Весь спектакль недовольства от европ, китаев, рашек... лишь для того, чтобы Штаты подвинулись.Трансациональным корпорациям также, как и власть имущим в обществе для управления нужен ... инструмент. Государство.Для глобальных действий - сильный инструмент, сильное государство - США.Социализм... Разный бывает.Поэтому и говорю, что название не имеет значения. Но суть, согласен с Вами, его самого. Контроля))Без стойла ... начнут разбивать горшки. Слишком много противоречий плюс ограниченность пастбищ (ресурсов).

США при таком социализме теряет свою суть и те устои и менталитет на которых было построено - частное предпринимательство и свободу выбора начиная от свободы слова.

Насколько это "подвинет" США, думаю, серьёзно, ибо социализм без вмешательства государства во все сферы невозможен да и экономически кроме такой экзотики как Швеция да и остальная Европа показывает свою неэффективность сочетаясь с глобализацией.

Корпорациям не нужно государство, они сами государство в миниатюре США при таком социализме теряет свою суть и те устои и менталитет на которых было построено - частное предпринимательство и свободу выбора начиная от свободы слова.Насколько это "подвинет" США, думаю, серьёзно, ибо социализм без вмешательства государства во все сферы невозможен да и экономически кроме такой экзотики как Швеция да и остальная Европа показывает свою неэффективность сочетаясь с глобализацией.Корпорациям не нужно государство, они сами государство в миниатюре Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4454 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 751 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 23:17 Yuri_61 написав: Люди!

Не допустите тарифного беспредела этой власти.

Неужели будете молча терпеть ограбление простого трудового народа. Цены на газ европейские, а зарплаты нищенские!!!!!

Долой формулу Амстердам + и прочие ухищрения НКЕРКП И Кабмина

Призывают менять поставщика?!! Спасибо, что может сделать простой человек против Газзбутов Фирташа?!! Газбуты всегда найдут способ отомстить перебежчикам к другим поставщикам, ведь у газбутов и облгазов один хозяин: Фирташ.

Почему не национализируют газзбуты и облгазы Фирташа? Доколе этот олигарх и его приспешники будут пить кровь простого трудового украинского народа, я спрашиваю? !!! ДОКОЛЕ ?!!!!

Обращайтесь к кудрявому - он расскажет как нужно действовать на местах Обращайтесь к кудрявому - он расскажет как нужно действовать на местах Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4454 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 751 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 23:17 Yuri_61 написав: Люди!

Не допустите тарифного беспредела от этой власти.

Неужели будете молча терпеть ограбление простого трудового народа. Цены на газ европейские, а зарплаты нищенские!!!!!

Долой формулу Амстердам + и прочие ухищрения НКЕРКП И Кабмина

Призывают менять поставщика?!! Спасибо, что может простой человек против Газзбутов Фирташа?!!

Почему не национализирубт газзбуты и облгазы Фирташа? Доколе этот олигарх и его приспешники будут пить кровь простого трубового украинского народа, я спрашиваю? !!! Спеціально для тарифостурбованих...

1 Доходи населення України (офіційні без конвертів)

12 млн працівників * 10 000 грн/місяць * 12 місяців + 11 млн пенсіонерів*2500 грн/місяць*12 місяців+50млрд грн субсидій=1440млрд+330млрд+50млрд=1790млрд

2 Оплата комуналки

20 млрд м3 газу*10грн/м3=200 млрд грн ( з яких податки Державі(100млрд) і субсидії малоймущим(40 млрд)

3 200 млрд/1790млрд=11% від доходу...



Може вистарчить плакатись і поширювати нісенітниці?

Тарифи можна легко зменшити на 60% від сьогоднішніх(десь до 5 грн/м3 газу з доставкою)

Але тоді треба буде зменшити ПФ на 20% від сьогоднішнього рівня, і повністю відмовитись від субсидій..



От і вийде

Ті хто багато споживають( а саме власники великої нерухомості) - ті виграють найбільше

А проплатять цей виграш ті в кого заберуть субсидії+пенсіонери з бюджетниками...



То питання

Ви проти бідних і за багатих? Спеціально для тарифостурбованих...1 Доходи населення України (офіційні без конвертів)12 млн працівників * 10 000 грн/місяць * 12 місяців + 11 млн пенсіонерів*2500 грн/місяць*12 місяців+50млрд грн субсидій=1440млрд+330млрд+50млрд=1790млрд2 Оплата комуналки20 млрд м3 газу*10грн/м3=200 млрд грн ( з яких податки Державі(100млрд) і субсидії малоймущим(40 млрд)3 200 млрд/1790млрд=11% від доходу...Може вистарчить плакатись і поширювати нісенітниці?Тарифи можна легко зменшити на 60% від сьогоднішніх(десь до 5 грн/м3 газу з доставкою)Але тоді треба буде зменшити ПФ на 20% від сьогоднішнього рівня, і повністю відмовитись від субсидій..От і вийдеТі хто багато споживають( а саме власники великої нерухомості) - ті виграють найбільшеА проплатять цей виграш ті в кого заберуть субсидії+пенсіонери з бюджетниками...То питанняВи проти бідних і за багатих? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 23742 З нами з: 15.01.09 Подякував: 193 раз. Подякували: 2479 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 23:23 shapo

Полностью согласен. Риски есть и огромнейшие. И ужаться в Штатах пересичными приедется сильно.

И как это обернется ещё неизвестно.



Коллега Мортимер (умнейшая голова. Вашей национальности) в ходе моих с ним многолетних дискуссий только однозначно и твёрдо стоял на позиции, что нас ждут Темные века. Неизбежно.



Безусловно ТНК сильны и сами государство в государстве. Но всё равно этого мало для решения общих (а не своей корпорации) глобальных задач.

Поэтому США.

Нет смысла менять Штаты на хоть кого. Тем более выбор невелик)))))

Тем более, что Штаты уже и так в роли мирового гегемона. Всё наработано, обкатанно, устаканено.

Ну вообще никакого смысла замены. detroytred

Повідомлень: 23586 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1963 раз. Подякували: 3199 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 23:26 budivelnik написав: 3 200 млрд/1790млрд=11% від доходу...

То питання

Ви проти бідних і за багатих? 3 200 млрд/1790млрд=11% від доходу...То питанняВи проти бідних і за багатих?



Які 11% ?

В мене лише за газ з доставкою 3500 грн у грудні!!!!!!

А вкажіть мені на того, хто осмілився змінити постачальника газу?

Серед моїх знайомих жодного такого сміливця нема, бо кажуть: "Нам не потрібні зайві проблеми". Бо що Газзбути, що облгази вони в сусідніх приміщеннях сидять. Їхній хазяїн Фірташ. Вони просто так не залишать перебіжчиків у спокої.



І доречі, у Ваших розрахунках ймовірно помилка є. Відкіля 3200 млрд взялося? Які 11% ?В мене лише за газ з доставкою 3500 грн у грудні!!!!!!А вкажіть мені на того, хто осмілився змінити постачальника газу?Серед моїх знайомих жодного такого сміливця нема, бо кажуть: "Нам не потрібні зайві проблеми". Бо що Газзбути, що облгази вони в сусідніх приміщеннях сидять. Їхній хазяїн Фірташ. Вони просто так не залишать перебіжчиків у спокої.І доречі, у Ваших розрахунках ймовірно помилка є. Відкіля 3200 млрд взялося? Востаннє редагувалось Yuri_61 в Суб 09 січ, 2021 23:31, всього редагувалось 2 разів. Yuri_61 Повідомлень: 2147 З нами з: 30.09.15 Подякував: 232 раз. Подякували: 373 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Суб 09 січ, 2021 23:28 detroytred написав: shapo

Полностью согласен. Риски есть и огромнейшие. И ужаться в Штатах пересичными приедется сильно.

И как это обернется ещё неизвестно.



Коллега Мортимер (умнейшая голова. Вашей национальности) в ходе моих с ним многолетних дискуссий только однозначно и твёрдо стоял на позиции, что нас ждут Темные века. Неизбежно.



Безусловно ТНК сильны и сами государство в государстве. Но всё равно этого мало для решения общих (а не своей корпорации) глобальных задач.

Поэтому США.

Нет смысла менять Штаты на хоть кого. Тем более выбор невелик)))))

Тем более, что Штаты уже и так в роли мирового гегемона. Всё наработано, обкатанно, устаканено.

Ну вообще никакого смысла замены. shapoПолностью согласен. Риски есть и огромнейшие. И ужаться в Штатах пересичными приедется сильно.И как это обернется ещё неизвестно.Коллега Мортимер (умнейшая голова. Вашей национальности) в ходе моих с ним многолетних дискуссий только однозначно и твёрдо стоял на позиции, что нас ждут Темные века. Неизбежно.Безусловно ТНК сильны и сами государство в государстве. Но всё равно этого мало для решения общих (а не своей корпорации) глобальных задач.Поэтому США.Нет смысла менять Штаты на хоть кого. Тем более выбор невелик)))))Тем более, что Штаты уже и так в роли мирового гегемона. Всё наработано, обкатанно, устаканено.Ну вообще никакого смысла замены.

Что-то аналогичное я слышал ещё лет за 5 до развала СССР.

Когда ломаются основные институты государство не устоит.

А в США именно это и произошло с этими выборами, страна разделена почище Украины и остаётся только подождать пару лет когда все проявится яснее Что-то аналогичное я слышал ещё лет за 5 до развала СССР.Когда ломаются основные институты государство не устоит.А в США именно это и произошло с этими выборами, страна разделена почище Украины и остаётся только подождать пару лет когда все проявится яснее Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4454 З нами з: 29.05.18 Подякував: 106 раз. Подякували: 751 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 6970697169726973> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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