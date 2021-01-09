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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 09 січ, 2021 23:31
Yuri_61 написав:
І доречі, у Ваших розрахунках ймовірно помилка є. Відкіля 3200 млрд взялося?
це не 3200 , це п3 сума 200 млрд....
Yuri_61 написав: budivelnik написав:
Спеціально для тарифостурбованих...
1 Доходи населення України (офіційні без конвертів)
12 млн працівників * 10 000 грн/місяць * 12 місяців + 11 млн пенсіонерів*2500 грн/місяць*12 місяців+50млрд грн субсидій=1440млрд+330млрд+50млрд=1790млрд
2 Оплата комуналки
20 млрд м3 газу*10грн/м3=200 млрд грн ( з яких податки Державі(100млрд) і субсидії малоймущим(40 млрд)
3 200 млрд/1790млрд=11% від доходу......
То питання
Ви проти бідних і за багатих?
Які 11% ?
В мене лише за газ з доставкою 3500 грн у грудні!!!!!!
А скільки за рік доходу і плати за газ?
Я ж помісячно не розбивав
Yuri_61 написав:
А вкажіть мені на того, хто осмілився змінити постачальника газу?
Серед моїх знайомих жодного такого сміливця нема, бо кажуть: "Нам не потрібні зайві проблеми". Бо що Газзбути, що облгази вони в сусідніх приміщеннях сидять. Їхній хазяїн Фірташ. Вони просто так не залишать перебіжчиків у спокої.
Я змінив...
Навіть в контору не ходив, відправив у електронному вигляді документ про власність ,копію останньої квитанції від фірташа,копію паспорта .. і через три дні отримав так само в електронному вигляді повідомлення що мій постачальник Нафтогаз..правда при цьому прийшлось сплатити через Приват24 цілу гривню щоб активувати договір
Отримав в січні тариф 7,22
З лютого тариф 6,45 і до кінця 2021 року...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:33
shapo написав:
Когда ломаются основные институты государство не устоит.
А в США именно это и произошло с этими выборами, страна разделена почище Украины и остаётся только подождать пару лет когда все проявится яснее
Это рука кремля. Я серьёзно.
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Yuri_61
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:37
shapo написав:
А в США именно это и произошло с этими выборами, страна разделена почище Украины и остаётся только подождать пару лет когда все проявится яснее
В США останніх 100 років всі вибори проходять в діапазоні
45-55% ЗА
45-55% Проти
Там ніхто не переймається різницею в пару мільйонів виборців з 140 млн приймаючих участь..
Адже вчора перемогли республіканці(хоча демократи набрали більше голосів)
Сьогодні демократи ( і знову набрали більше голосів)
Хто переможе через 4 років - побачимо....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:38
Shapo
Нюанс.
Всё-таки СССР (советский социализм -- своего рода исключение из естественного развития государства-общества).
В Штатах всё же контроль посильнее, чем в конце брежневских и позже времён Союза.
Я сомневаюсь, что нарид там саморганизовывается, а не чётко ходит под контролем профсоюзов или громит здания под контролем иных власть имущих.
А так - я лишь пытаюсь смотреть с оптимистической точки зрения.
То есть это не более чем моё оптимистическое предпожение.
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detroytred
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:38
budivelnik написав:
а Вам нарахували в кінцевому рахунку за невиставлені температурні коефіцієнти з 2015 по 2018 рік?
ЕЦП використовували, чи як в Приват24?
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Yuri_61
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Додано: Суб 09 січ, 2021 23:40
Yuri_61
1 Ще не знаю , але в попередніх платіжках бачив що мені щось подібне нараховували , так як там було 1м3 - то я й не смикався, власного часу шкода
2 Так через Приват24 з ЕЦП
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Нед 10 січ, 2021 02:01
detroytred написав:
Коллега Мортимер (умнейшая голова. Вашей национальности) в ходе моих с ним многолетних дискуссий только однозначно и твёрдо стоял на позиции, что нас ждут Темные века. Неизбежно.
Ви вже багато разів згадували про Мортимер...
Зацікавили...
Спробував через пошук знайти такого на форумі, не знайшов...
Хто це?
І де Ви з ним ведете дискусії?
Чи вели?
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Кармелюк
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Додано: Нед 10 січ, 2021 03:07
Кармелюк написав: detroytred написав:
Коллега Мортимер (умнейшая голова. Вашей национальности) в ходе моих с ним многолетних дискуссий только однозначно и твёрдо стоял на позиции, что нас ждут Темные века. Неизбежно.
Ви вже багато разів згадували про Мортимер...
Зацікавили...
Спробував через пошук знайти такого на форумі, не знайшов...
Хто це?
І де Ви з ним ведете дискусії?
Чи вели?
Погано шукалиmemberlist.php?mode=viewprofile&u=11273
Проблема всіх країн екс совка в тому що кожен ванька з себе експерта корчить.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-лаа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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