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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 січ, 2021 08:59
freeze написав:
А на выборах смотрите как интересно и результат есть, то Ющенко, то Янукович, то Порошенко, то Зеленский, ни одна власть не может зацепиться, потому что считают смешанные от разных политсил избирательные комиссии.
Не имеет значения какая вцепилась власть, так как, в конечном итоге, она всегда выступает в роли рукавички-петрушки, которую олигархат надевает на .... или руку и крутит ею в нужном направлении. Что подразумевает одновременое кручение лохтората по оси, как в центрифуге стиралки при отжиме.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 09:57
swan forever написав: freeze написав:
А на выборах смотрите как интересно и результат есть, то Ющенко, то Янукович, то Порошенко, то Зеленский, ни одна власть не может зацепиться, потому что считают смешанные от разных политсил избирательные комиссии.
Не имеет значения какая вцепилась власть, так как, в конечном итоге, она всегда выступает в роли рукавички-петрушки, которую олигархат надевает на .... или руку и крутит ею в нужном направлении. Что подразумевает одновременое кручение лохтората по оси, как в центрифуге стиралки при отжиме.
Самый могущественный олигарх Украины Ахметов, состояния которого оценивают примерно суммарно как у остальных девяти членов ТОП-10, последовательно обделывается на всех выборах последнего десятилетия, так что тут процессы сложнее, чем просто объяснение, что олигархи покупают избиркомы, которые считают как им надо, или покупают СМИ и те накручивают лапшу. Не работает. Должно быть совпадение многих факторов.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 10:41
freeze
РЛА совершенствуется и подстраивается.
Сначала он договаривался с победителями (Кравчуком, Кучмой).
Потом привёл своих - регионы с Янеком.
Потом опять договорился с победителем По.
Потом ему пофиг стало, кто победит ... договорится с любым))
В принципе остальные олигархи (Пинчук и пр.) действуют в том же ключе.
И это прогресс!
Когда князю не нужно лично самому сидеть во власти (в Раде) или держать в ней своих прямых ставленников, потому что недоверие и сверхнеобходим мощный контроль.
Разрыв тесного контакта - это уже прогресс.
Теперь бы на порядки большее увеличение независимости чиновников у власти от этого олигархата и получим -- США.
Просто богатых бизнесменов. Конечно условно. Ведь влияние всё же будет.
У нас одна лишь хрень -- что чиновниками стали низкопрофессиональные лица.
Потому что вот именно этим самим нашим олигархам профессиональные лица в госаппарате и нафиг не нужны.
По крайней мере пока.
Потому что на непрофессионала легче влиять. У непрофессионала нет принципов, нет базы для отстаивания мнения, нет целей пребывания на посаде, кроме личных меркантильных.
Нашим олигархам можно только сказать - Браво!
Умнейшие люди.
Но исключительно для своего кармана.
Как там -- робити треба на себе.
І не залежати від чужих (то есть принципиальних профессиональних президентов, министров и т.д.) рішень.
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