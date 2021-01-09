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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Нед 10 січ, 2021 08:59
freeze написав:
А на выборах смотрите как интересно и результат есть, то Ющенко, то Янукович, то Порошенко, то Зеленский, ни одна власть не может зацепиться, потому что считают смешанные от разных политсил избирательные комиссии.
Не имеет значения какая вцепилась власть, так как, в конечном итоге, она всегда выступает в роли рукавички-петрушки, которую олигархат надевает на .... или руку и крутит ею в нужном направлении. Что подразумевает одновременое кручение лохтората по оси, как в центрифуге стиралки при отжиме.
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 09:57
swan forever написав: freeze написав:
А на выборах смотрите как интересно и результат есть, то Ющенко, то Янукович, то Порошенко, то Зеленский, ни одна власть не может зацепиться, потому что считают смешанные от разных политсил избирательные комиссии.
Не имеет значения какая вцепилась власть, так как, в конечном итоге, она всегда выступает в роли рукавички-петрушки, которую олигархат надевает на .... или руку и крутит ею в нужном направлении. Что подразумевает одновременое кручение лохтората по оси, как в центрифуге стиралки при отжиме.
Самый могущественный олигарх Украины Ахметов, состояния которого оценивают примерно суммарно как у остальных девяти членов ТОП-10, последовательно обделывается на всех выборах последнего десятилетия, так что тут процессы сложнее, чем просто объяснение, что олигархи покупают избиркомы, которые считают как им надо, или покупают СМИ и те накручивают лапшу. Не работает. Должно быть совпадение многих факторов.
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freeze
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Додано: Нед 10 січ, 2021 10:41
freeze
РЛА совершенствуется и подстраивается.
Сначала он договаривался с победителями (Кравчуком, Кучмой).
Потом привёл своих - регионы с Янеком.
Потом опять договорился с победителем По.
Потом ему пофиг стало, кто победит ... договорится с любым))
В принципе остальные олигархи (Пинчук и пр.) действуют в том же ключе.
И это прогресс!
Когда князю не нужно лично самому сидеть во власти (в Раде) или держать в ней своих прямых ставленников, потому что недоверие и сверхнеобходим мощный контроль.
Разрыв тесного контакта - это уже прогресс.
Теперь бы на порядки большее увеличение независимости чиновников у власти от этого олигархата и получим -- США.
Просто богатых бизнесменов. Конечно условно. Ведь влияние всё же будет.
У нас одна лишь хрень -- что чиновниками стали низкопрофессиональные лица.
Потому что вот именно этим самим нашим олигархам профессиональные лица в госаппарате и нафиг не нужны.
По крайней мере пока.
Потому что на непрофессионала легче влиять. У непрофессионала нет принципов, нет базы для отстаивания мнения, нет целей пребывания на посаде, кроме личных меркантильных.
Ему пофиг чем он занимается.
Потому что, если не пофиг, то человек работает с интересом, растёт, даёт результат, беспокоится за него, отстаивает его ... то есть профессионалом становится.
Нашим олигархам можно только сказать - Браво!
Умнейшие люди.
Но исключительно для своего кармана.
Как там -- робити треба на себе.
І не залежати від чужих (то есть принципиальних профессиональних президентов, министров и т.д.) рішень.
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detroytred
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Додано: Нед 10 січ, 2021 10:54
detroytred написав:
РЛА совершенствуется и подстраивается.
В этом и соль, что самый могущественный олигарх, с огромным состоянием и самыми рейтинговыми телеканалами, может только договариваться с победителями пост-фактум, но провести своего на выборах он не может, несмотря на все попытки.
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Додано: Нед 10 січ, 2021 10:55
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Додано: Нед 10 січ, 2021 11:19
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 10 січ, 2021 11:30
detroytred написав:
shapo
Полностью согласен. Риски есть и огромнейшие. И ужаться в Штатах пересичными приедется сильно.
И как это обернется ещё неизвестно.Коллега Мортимер (умнейшая голова. Вашей национальности) в ходе моих с ним многолетних дискуссий только однозначно и твёрдо стоял на позиции, что нас ждут Темные века. Неизбежно.
Безусловно ТНК сильны и сами государство в государстве. Но всё равно этого мало для решения общих (а не своей корпорации) глобальных задач.
Поэтому США.
Нет смысла менять Штаты на хоть кого. Тем более выбор невелик)))))
Тем более, что Штаты уже и так в роли мирового гегемона. Всё наработано, обкатанно, устаканено.
Ну вообще никакого смысла замены.
Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.
Экономики.
Населения.
Финансов.
Промышленности.
Энергетики.
Науки.
Производства.
Территории.
Природной зоны экологической безопасности.
Водных ресурсов.
Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).
................................................................
Этот список бесконечен и только форсируется.
В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки")
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 10 січ, 2021 11:33
Kudrjavuy написав:
Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.
Экономики.
Населения.
Финансов.
Промышленности.
Энергетики.
Науки.
Производства.
Территории.
Природной зоны экологической безопасности.
Водных ресурсов.
Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).
................................................................
Этот список бесконечен и только форсируется.
В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки")
Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Нед 10 січ, 2021 11:38
detroytred написав:
Shapo
Нюанс.
Всё-таки СССР (советский социализм -- своего рода исключение из естественного развития государства-общества).
В Штатах всё же контроль посильнее, чем в конце брежневских и позже времён Союза.Я сомневаюсь, что нарид там саморганизовывается, а не чётко ходит под контролем профсоюзов или громит здания под контролем иных власть имущих.
А так - я лишь пытаюсь смотреть с оптимистической точки зрения.
То есть это не более чем моё оптимистическое предпожение.
У Вас всегда насильственная глупость.
В Укрраине до сих пор не отменено РАБСТВО.
В США оно компенсировано НЕЗЫБЛЕМЫМ Правом на оружие и его применение.
В Украине отсутствие Правосудия, Правоохранительных огранов, системы формирующей Государство с наличием Права для Гражданина.
Права на собственность.
Права на жизнь.
Права на имущество.
Права на здоровье.
Право на достойную работу.(заработок)
Право на Землю Предков.
..............................................................
"ПРАВО" Гражданина Украины в жестком виде утоплено в системе коррупции, со времён нашествия Монголо-Татарский Орд.
Где финансовая система есть базовый элемент определяющий наличие Государства - о доверии судите сами.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Kudrjavuy
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Додано: Нед 10 січ, 2021 11:39
shapo написав: Kudrjavuy написав:
Вам изначально трактуют, что происходящий в Украине процесс - это не просто "тёмные века" - это насильственное уничтожение - при чём всех видов жизни.
Экономики.
Населения.
Финансов.
Промышленности.
Энергетики.
Науки.
Производства.
Территории.
Природной зоны экологической безопасности.
Водных ресурсов.
Природных ресурсов.(земель пригодных для проживания).
................................................................
Этот список бесконечен и только форсируется.
В своих "выводах" Вы всегда "что-то базовое" стараетесь упустить - отсюда и всё превращается во флуд.(из-за "маленькой ошибки")
Если не секрет кто этот негодяй кто так уничтожает Украину вместе с ее природой чтобы превратить в мертвую пустыню на которой будет невозможно жить?
Его имя нельзя называть вслух, если он есть конечно
Какой-то "классик", тоже не будем называть его имя вслух, поскольку как декоммунизирован, сказал, что У каждой проблемы есть фамилия имя отчество.
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